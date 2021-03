ČEPS plánuje využití umělé inteligence

Jednou z aktuálních oblastí zájmu ČEPS s možným nasazením do budoucna je umělá inteligence. Podle Radka Hartmana, člena představenstva zodpovědného mimo jiné za oblast ICT, společnost v současné době ověřuje tři možnosti využití tohoto oboru pro svou činnost.

Jaký je postoj společnosti ČEPS k inovacím obecně?

Bez inovací není možný vývoj. Odvětví energetiky v posledních letech prochází dynamickými změnami a tento trend bude pokračovat. ČEPS je v tomto procesu velmi aktivní a často stojí přímo u zrodu uvedených změn, a to nejen v kontextu České republiky, ale celé Evropy. Inovace proto vnímáme jako důležitou, řekl bych přímo nezbytnou, oblast naší činnosti. Zároveň ale v duchu našeho poslání musíme zajišťovat bezpečný a spolehlivý přenos elektrické energie. Všechny nové technologie a trendy proto důkladně analyzujeme a před možným nasazením pečlivě testujeme.

Čím je pro ČEPS zajímavá a využitelná oblast umělé inteligence?

Možné zapojení tohoto oboru do naší činnosti vnímáme především ve smyslu strojového učení, tzv. machine learning. Je pro nás zajímavý zejména díky schopnosti rychle zpracovávat a hodnotit velká množství dat. Do budoucna počítáme s tím, že rozhodující slovo zůstane našim odborníkům, jimž bude umělá inteligence poskytovat nástroje pro podporu rozhodování s ještě přesnějšími a spolehlivějšími údaji, než mají k dispozici v současnosti.

Ve kterých oblastech pro vás tyto metody mohou mít největší přínos?

Možnosti využití umělé inteligence v ČEPS zkoumáme ve spolupráci s výzkumnými centry NTIS Západočeské univerzity v Plzni a SIX Vysokého učení technického v Brně v rámci inovačního projektu ARTIC, jehož výstupy očekáváme v průběhu roku 2022. Nejprve jsme identifikovali zhruba 30 oblastí, které jsou potenciálně zajímavé pro využití při správě a řízení přenosové soustavy. Z nich jsme následně vybrali tři prioritní případy užití, a to predikci technických ztrát, detekci chyb výpočetního modelu a klasifikaci provozních stavů.

Radek Hartman Radek Hartman, člen představenstva ČEPS Absolvoval jadernou a fyzikálně inženýrskou fakultu ČVUT v Praze a studium MBA na Sheffield Business School se specializací na strategický management a řízení změn. Působil na manažerských postech například ve společnostech MONDI Štětí, Cap Gemini, U&SLUNO či EY. Od ledna 2019 je členem představenstva společnosti ČEPS pověřeným řízením úseku ICT, facility management a nákup.

Co si pod tím můžeme představit?

Prediktor technických ztrát patří do oblasti energetického obchodu. Jde o algoritmus schopný odhadnout budoucí velikosti ztrát elektrické energie v přenosové soustavě, což nám umožní zajistit adekvátní množství elektřiny pro pokrytí těchto ztrát, a ušetřit tak finanční prostředky. Další dva případy spadají do oblasti dispečerského řízení. Automatická identifikace chyb výpočetního modelu v dispečerském řídicím systému zpřesní výpočty a simulace, které nad tímto modelem probíhají, a tím zvýší spolehlivost a bezpečnost provozu soustavy. Klasifikace provozních stavů pak dokáže z modelu sítě vybrat sadu významných příznaků a následně odhadnout jeho stav z hlediska kritéria bezpečnosti.

Jaké další kroky ČEPS dosud podnikla, podniká nebo plánuje v rámci digitalizace?

Postupná digitalizace činnosti ČEPS je součástí naší strategie, i v návaznosti na strategii Vlády ČR. Na začátku jsem hovořil o dynamických změnách, jimiž energetika prochází a bude procházet. Pro budoucnost tohoto odvětví a související výzvy je právě digitalizace nezbytným předpokladem. Ušli jsme v tomto ohledu již velký kus cesty, i když na konci ještě zdaleka nejsme. Všechny naše rozvodny jsme již dříve převedli na dálkové ovládání, průběžně aktualizujeme a vylepšujeme řídicí a informační systémy a své know-how, v rámci České republiky unikátní, rozšiřujeme prostřednictvím řady inovačních projektů.