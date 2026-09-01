Bližší informace o tom, proti komu oznámení míří ani podrobnosti výsledků auditu, firma vzhledem k zahájenému trestnímu řízení neuvedla.
ČEPS koupil po rozhodnutí vlády premiéra Petra Fialy (ODS) v roce 2023 společnost NET4GAS Holdings, která v Česku provozuje rozsáhlý systém plynovodů a předávacích stanic. Předchozím vlastníkem bylo konsorcium společností Allianz Infrastructure Luxembourg a Borealis Novus Parent.
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Za zadluženou společnost měl ČEPS podle tehdejších zpráv zaplatit maximálně pět miliard korun, konečná suma však byla závislá na hospodaření podniku a splnění nastavených ekonomických parametrů. Jakou částku firma nakonec za akvizici zaplatila, neuvedla.
„Akvizice NET4GAS byla výrazným tématem, které v uplynulých letech rezonovalo veřejným prostorem. Po nástupu do čela společnosti ČEPS jsem se proto s procesem nákupu plynárenských společností detailně seznámil. Společně s kolegy z představenstva jsme rozhodli o zadání auditní prověrky. Audit ukázal zásadní pochybnosti o tom, za jakých okolností akvizice NET4GAS proběhla. ČEPS proto podal ve věci trestní oznámení,“ uvedl předseda představenstva ČEPS Jan Kalina. Ten se stal šéfem ČEPS letos v dubnu, kdy ve funkci nahradil Martina Durčáka.
Bývalý ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) akvizici v roce 2023 zdůvodňoval potřebou stabilní firmy pro přepravu plynu, který by měl hrát významnou roli při dekarbonizaci tuzemské energetiky. „Je potřeba zajistit stabilní budoucí vývoj firmy,“ řekl tehdy Síkela.
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Ministerstvo průmyslu a obchodu v roce 2023 avizovalo, že si k nákupu nechalo zpracovat tři znalecké posudky, které podle úřadu ocenily hodnotu firmy nad sjednanou kupní cenou při zohlednění zadlužení. NET4GAS měl podle tehdejších zpráv mít při transakci úročený dluh kolem 33,8 miliardy Kč, hotovost kolem devíti miliard korun a majetek v účetní hodnotě okolo 49 miliard korun. Tehdejší opozice ovšem nákup kritizovala.
NET4GAS provozuje 4 000 kilometrů plynovodů, pět kompresních stanic a stovku předávacích stanic, včetně tří na hranicích. Loni podnik zaznamenal čistý zisk přes 2,05 miliardy korun. Meziročně si tak polepšil z předloňských devíti milionů korun. Výrazně stouply i tržby podniku, meziročně zhruba o pětinu na 6,46 miliardy korun.
Skupina ČEPS zahrnuje provozovatele elektroenergetické přenosové soustavy a jeho dceřiné společnosti včetně NET4GAS. Loni zaznamenala čistý zisk přes 6,8 miliardy korun. Meziročně vzrostl zhruba o 35 procent.