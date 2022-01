Ceny akcií ve světě letos opět porostou, ale nižším tempem než loni

„Za rok 2021 vzrostl americký index S&P 500 o 27 procent, panevropský index STOXX Europe 600 o 22 procent. Lze čekat, že by americké i evropské akcie mohly na růst navázat, avšak takových zisků jako loni s největší pravděpodobností nedosáhnou,“ řekl analytik Wood & Company Vojtěch Boháč.

„Možná indexy nedosáhnou na vysoké zhodnocení, které jsme viděli v 2021, ale přesto by se měly prezentovat růstem i v roce 2022,“ uvedl analytik Komerční banky Bohumil Trampota.

Z pohledu ocenění se podle Boháče zdají být o něco lákavější investicí evropské akcie, které by mohly začít ty americké dohánět. „Regionálně předpokládáme, že vyspělé trhy překonají ve výkonnosti trhy rozvíjející. Rozvíjejícím trhům totiž příliš nesvědčí silnější dolar a rostoucí sazby v USA. Ty obvykle vedou k odlivu kapitálu z této oblasti,“ podotkl analytik společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler.

Sektory zasažené pandemií

Dařit by se podle něj mělo sektorům, které v uplynulých letech citelně zasáhla pandemie covid-19. Letos se totiž v těchto odvětvích očekává určitý návrat k normálu s tím, jak pandemie slábne. Růst by podle něj měly zaznamenat firmy z cestovního ruchu a profitovat z ústupu pandemie by měly i podniky ze sektoru spotřebitelských služeb, například restaurační řetězce. Naopak by se nemělo dařit mladým a perspektivním technologickým firmám, jejichž hospodaření je ve ztrátě, dodal.

V příštím roce bude trhy ovlivňovat zejména inflace, hrozba šíření koronaviru a růst sazeb americké centrální banky Fed, uvedl investiční stratég Jan Sušánka ze společnosti Sušánka & partneři. Dařit se podle něj bude titulům, které profitují z inflace a růstu úrokových sazeb.

Porostou akcie bank, které budou těžit z růstu sazeb, dále také nemovitostní akcie či akcie společností, které mají malé zadlužení a jsou ziskové. Velký potenciál a příležitost vidí v cenných papírech menších amerických firem. Z hlediska regionů stále očekává větší příležitost a stabilitu v USA proti Evropě.

Analytik Capitalinked.com Radim Dohnal v roce 2022 předpokládá postupné posilování amerického dolaru proti všem měnám, takže hlavním motivem podle něj bude korekce na rozvíjejících se trzích. Hlavně pak těch, které se financují v dolarech, tedy v Jižní Americe, Asii a Africe.

Zároveň si Dohnal myslí, že i Rusko si projde korekcí značných zisků, a to i v důsledku očekávaného napadení Ukrajiny. V případě konfliktu korekce čeká i satelity Ruska, Ukrajina, Kazachstán a menší středoasijské země. Prostředí vyšších sazeb a inflace bude pozitivní pro společnosti z maloobchodu, negativní bude pro velké technologické firmy z USA, uzavřel Dohnal.