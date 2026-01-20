Central Group prodal rekordní počet bytů, přikupuje i pozemky

Autor:
  12:08
Společnost Central Group, největší rezidenční stavitel v Česku, loni prodala rekordních 1 200 bytů. Zároveň nakoupila pozemky v sedmi pražských lokalitách pro 5 300 nových bytů. Za 32 let na trhu dokončila v Praze už přes 20 000 bytů ve 200 projektech.
Nová rezidenční čtvrť Tesla Hloubětín v Praze 9

Nová rezidenční čtvrť Tesla Hloubětín v Praze 9 | foto: Central Group

Průběh výstavby nové Parkové čtvrti na Žižkově
Průběh výstavby nové Parkové čtvrti na Žižkově
Průběh výstavby nové Parkové čtvrti na Žižkově
Průběh výstavby nové Parkové čtvrti na Žižkově
11 fotografií

Aktuálně má firma rozestavěných 3 200 bytů v hodnotě 25 miliard korun, uvedla společnost v tiskové zprávě. V současné nabídce je kolem 800 bytů v devíti lokalitách po celé Praze.

„Celkem jsme loni prodali 1 200 nových bytů. Dvě třetiny prodejů byly ve středním segmentu. Třetina prodejů pak byla v luxusním segmentu, kde byty mají v ceně již řadu nadstandardů. A to například luxusní interiérové řešení, klimatizaci, podlahové topení, skleněné zábradlí nebo fasádní obklady z kamene,“ říká zakladatel a generální ředitel Central Group Dušan Kunovský.

Ve středním segmentu byly nejprodávanější byty v Praze 9. A to v rezidenčních čtvrtích Tesla Hloubětín a Harfa Living, které tvořily zhruba polovinu firemních prodejů. U luxusních bytů jsou nejprodávanější byty v Parkové čtvrti v Praze 3.

Drahota maří plány obřího developera, odkládá výstavbu stovek bytů v Praze

Loňský rok byl pro Central Group rekordní nejen co se týká prodejů nových bytů, ale i ohledně akvizic pozemků pro novou výstavbu. „Loni jsme nakoupili pozemky pro více než 5 300 nových bytů v sedmi lokalitách v metropoli. To je rekord za celou existenci naší společnosti od jejího vzniku v roce 1994,“ komentuje Kunovský.

Nejvíce pozemků společnost nakoupila v Praze 4. A to v Braníku, Krči, Michli a v Kunraticích. Další akvizice pak proběhly v pražských Hlubočepích, Běchovicích a v Malešicích. Celkem nyní Central Group připravuje zhruba 40 000 nových bytů v šedesáti lokalitách po celé Praze.

Akvizice, výstavbu i provoz financuje firma z vlastních zdrojů. „Jsem moc rád, že díky našemu dlouhodobému nastavení jsme schopni tak dynamicky růst. A to za své, bez potřeby cizích peněz. Když se trhu daří, tak developerem s penězi z úvěrů, fondů anebo dluhopisů umí být každý. Ale když se trh zkomplikuje, tak pak z řady hurá projektů od méně zkušených developerů jsou opravdu tragické příběhy a ztráty,“ dodává Kunovský.

16. září 2025

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Trump oznámil desetiprocentní clo na některé evropské země kvůli Grónsku

Americký prezident Donald Trump hovoří během setkání s představiteli ropného...

Donald Trump oznámil, že kvůli Grónsku zavádí od 1. února desetiprocentní clo pro některé evropské země. Bude prý platit, dokud se nevyřeší koupě ostrova. Evropa odpoví, reagoval francouzský...

Děláte si ze mne legraci? Wolt zákazníkům účtoval příplatek za špatné počasí

ilustrační snímek

Během víkendu, kdy se Českem prohnaly sněžení a mrazy, se na sociálních sítích objevily zprávy, že rozvozová služba Wolt účtovala zákazníkům mimořádný příplatek 25 korun za špatné počasí. Jiní...

Nezaměstnaných lidí v Česku rychle přibývá. Pravidla hry na trhu práce se mění

Premium
ilustrační snímek

Lidí bez práce přibývá v Česku dlouho nevídaným tempem. Míra nezaměstnanosti ke konci loňského roku poskočila už skoro na pět procent ze zhruba čtyř v předchozím prosinci. Ocitla se tak na...

Odpojíme datová centra, vyhrožuje americký správce sítě. Varuje před krizí

Datové centrum společnosti Amazon Web Services (AWS) v Manassasu ve státě...

Americká rozvodná síť pracuje na hranici svých možností. Spotřeba elektřiny totiž stoupá tak rychle, že soustava přestává tento tlak zvládat. Hlavním důvodem je rozmach umělé inteligence a rostoucí...

Michelinská restaurace propadla u inspekce v hygieně. Šéfkuchař se brání

Restaurace Ynyshir začala spolupracovat s Uber Eats. Degustační menu vyjde na...

Restaurace Ynyshir z Walesu, která získala dvě michelinské hvězdy, obdržela po návštěvě úředníků z britské Agentury pro potravinové standardy (FSA) pouze jeden bod z pěti možných. Podle inspektorů se...

Obrat o 180 stupňů. Drahé ETCS nedává na lokálkách smysl, zní ze Správy železnic

IV. železniční koridor Praha - České Budějovice (28. listopadu 2025)

Snaha vybavit celou železniční síť celoevropským zabezpečovačem ETCS dostala další trhlinu. Podle ředitele strategie Správy železnic Radka Čecha nedává jeho instalace na méně vytížených tratích...

20. ledna 2026  13:10

Central Group prodal rekordní počet bytů, přikupuje i pozemky

Nová rezidenční čtvrť Tesla Hloubětín v Praze 9

Společnost Central Group, největší rezidenční stavitel v Česku, loni prodala rekordních 1 200 bytů. Zároveň nakoupila pozemky v sedmi pražských lokalitách pro 5 300 nových bytů. Za 32 let na trhu...

20. ledna 2026  12:08

Pardubická Explosia plánuje zvýšit výrobu některých třaskavin až šestinásobně

Při požáru budovy v pardubické Explosie, kde se vyrábí střelný prach, se těžce...

Výrobce výbušnin a střeliva Explosia Pardubice plánuje zvýšit výrobu trinitroresorcinolu (TNR) využívaného zejména jako třaskavinu. V současnosti státní firmě integrované povolení umožňuje produkci...

20. ledna 2026  11:33

Nizozemský terminál již odbavil 72 lodí s plynem pro Česko. Žádný nebyl z Ruska

Do nizozemského Eemshavenu dorazila druhá loď s LNG pro Česko.

Terminál v nizozemském Eemshavenu, odbavil od začátku svého fungování v roce 2022 do konce loňského roku již 72 lodí se zkapalněným zemním plynem (LNG) určeným pro Česko. Lodě přivezly 6,44 miliardy...

20. ledna 2026  10:51

Akcie za 80 miliard korun. Strnadův holding CSG vstupuje na burzu v Amsterdamu

Firmy holdingu Czechoslovak Group (CSG) a automobilka Tatra Trucks, která je s...

Holding Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada, který se zaměřuje hlavně na zbrojní průmysl, nabízí na burze Euronext v Amsterodamu akcie za přibližně 3,3 miliardy eur, tedy téměř 80,2...

20. ledna 2026  10:40

Ubytovací platformy jako nepřítel. Chataře trápí nízký zájem o pobyty v Jeseníkách

Údaj zachytila stanice Švýcárna, která se nachází v pohoří Jeseníky v nadmořské...

Sváteční období na konci loňského roku i začátek toho nového si vlekaři a chataři v Jeseníkách pochvalují. Ačkoliv areály ještě zasněžovaly sjezdovky a jezdilo se pouze omezeně, mnozí mluví o...

20. ledna 2026  10:20

Slovenský pas poprvé přeskočil český v žebříčku svobody. Díky komunistické zemi

ilustrační snímek

Každý rok už dvacet let sestavuje společnost Henley & Partners žebříček nejsilnějších cestovních pasů. Jednotlivým zemím dává body za počet zemí, do kterých se jejich občan může podívat bez omezení....

20. ledna 2026

Minimální chybovost a jeden nesplněný slib. Dopravci hodnotí nový zabezpečovač

IV. železniční koridor Praha - České Budějovice (28. listopadu 2025)

Celková chybovost pod jedno procento a viditelně nižší počet případů, kdy nový vlakový zabezpečovač jízdu vlaku narychlo zastaví bez skutečného hrozícího nebezpečí. Po roce provozu si železniční...

20. ledna 2026

Nejen protesty zemědělců. Rozpočtu EU hrozí kvůli Ukrajině dluhová zeď

Premium
Zemědělci v protestují proti obchodní dohodě Mercosur EU s Jižní Amerikou,...

Evropská komise sklidila za návrh víceletého rozpočtu Evropské unie loni v červenci velkou kritiku. Nespokojenost zemědělců se od té doby ještě zvýšila, poslední kapkou byla dohoda Mercosur. Dalším...

20. ledna 2026

Silný vývoz zakrývá problémy. Čínský hospodářský model naráží na limity

Turisté procházejí po Velké čínské zdi na okraji Pekingu. (19. ledna 2026)

Ačkoli se Číně loni oficiálně povedlo splnit cíl tamní komunistické strany v podobě pětiprocentního meziročního hospodářského růstu, experti ekonomické výsledky zpochybňují. Navíc upozorňují, že...

19. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jste zločinci a strašíte lidi. Meteorologové ve Španělsku čelí rostoucí nenávisti

Bouře Goretti vyvolala v severním Španělsku několik varování státní...

Španělští meteorologové čelí alarmujícímu nárůstu nenávistných projevů na sociálních sítích. Ty přicházejí především od popíračů klimatických měření. Ministryně životního prostředí tvrdí, že takové...

19. ledna 2026

Po přednášce na brigádu. Čeští studenti se do práce nehrnou, ukázal průzkum

ilustrační snímek

Studenti v zemích Evropské unie kombinují práci a školu. Nejvyšší podíl pracujících studentů má Nizozemsko. Na opačném konci se nachází Rumunsko. V Česku přes devadesát procent studentů práci...

19. ledna 2026  15:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.