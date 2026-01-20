Aktuálně má firma rozestavěných 3 200 bytů v hodnotě 25 miliard korun, uvedla společnost v tiskové zprávě. V současné nabídce je kolem 800 bytů v devíti lokalitách po celé Praze.
„Celkem jsme loni prodali 1 200 nových bytů. Dvě třetiny prodejů byly ve středním segmentu. Třetina prodejů pak byla v luxusním segmentu, kde byty mají v ceně již řadu nadstandardů. A to například luxusní interiérové řešení, klimatizaci, podlahové topení, skleněné zábradlí nebo fasádní obklady z kamene,“ říká zakladatel a generální ředitel Central Group Dušan Kunovský.
Ve středním segmentu byly nejprodávanější byty v Praze 9. A to v rezidenčních čtvrtích Tesla Hloubětín a Harfa Living, které tvořily zhruba polovinu firemních prodejů. U luxusních bytů jsou nejprodávanější byty v Parkové čtvrti v Praze 3.
Loňský rok byl pro Central Group rekordní nejen co se týká prodejů nových bytů, ale i ohledně akvizic pozemků pro novou výstavbu. „Loni jsme nakoupili pozemky pro více než 5 300 nových bytů v sedmi lokalitách v metropoli. To je rekord za celou existenci naší společnosti od jejího vzniku v roce 1994,“ komentuje Kunovský.
Nejvíce pozemků společnost nakoupila v Praze 4. A to v Braníku, Krči, Michli a v Kunraticích. Další akvizice pak proběhly v pražských Hlubočepích, Běchovicích a v Malešicích. Celkem nyní Central Group připravuje zhruba 40 000 nových bytů v šedesáti lokalitách po celé Praze.
Akvizice, výstavbu i provoz financuje firma z vlastních zdrojů. „Jsem moc rád, že díky našemu dlouhodobému nastavení jsme schopni tak dynamicky růst. A to za své, bez potřeby cizích peněz. Když se trhu daří, tak developerem s penězi z úvěrů, fondů anebo dluhopisů umí být každý. Ale když se trh zkomplikuje, tak pak z řady hurá projektů od méně zkušených developerů jsou opravdu tragické příběhy a ztráty,“ dodává Kunovský.
