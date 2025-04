Odvětví potřebuje stabilitu, říká šéf automobilové Magny. Cla odnesou zákazníci

Je velká šance, že na trh s bydlením brzy přitečou miliardy z penzijních fondů, ve kterých si Češi i s pomocí státních příspěvků spoří na důchod. Sněmovna by totiž ve středu měla rozhodnout, zda...

Americký prezident Donald Trump usiluje o nejrazantnější přeměnu globálního ekonomického systému za desítky let. Většinu dovozu do Spojených států chce zatížit clem kolem 20 procent, uvádějí zdroje....

Nespočet malých amerických firem je v úzkých. Netuší, kam přesunou výrobu

V pasti Trumpových cel se ocitly tisíce menších amerických firem, které s cílem co největší efektivity a také co nejnižších konečných cen přesunuly svou výrobu mimo USA, povětšinou do Asie. Nyní se...