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„Čekali jsme tu celou noc.“ V Praze otevřela druhá pobočka drogerie Normal

Veronika Bělohlávková
Jan Dvořák
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  10:05
Jen s několikadenní pauzou se Pražané dočkali druhé pobočky dánského řetězce drogerie Normal. Po středeční premiéře ve Floře, která přilákala několikasetmetrové fronty, v pátek otevřela druhá pobočka řetězce v pražských Butovicích. Někteří zákazníci čekali na její otevření celou noc.

Otevření nové pobočky dánského řetězce Normal vzbudilo podobný zájem jako ve středu na Floře. Před obchodem v Galerii Butovice se již brzy ráno táhla několikametrová fronta, v níž, podobně jako na Floře, převažovali teenageři. První zákazníci dokonce čekali před obchodem již od 22:30 venku, aby se ráno po otevření dostali na první místo. „Čekala jsme na otevření celou noc,“ uvedla paní Aneta.

Obchodní centrum Galerie Butovice v Praze. Obchod Normal. (14. srpna 2026)
Obchodní centrum Galerie Butovice v Praze. Obchod Normal. (14. srpna 2026)
Obchodní centrum Galerie Butovice v Praze. Obchod Normal. (14. srpna 2026)
Obchodní centrum Galerie Butovice v Praze. Obchod Normal. (14. srpna 2026)
25 fotografií

„Dozvěděla jsem se o otevření ze sociálních sítí,“ říká zákaznice Nikol z Prahy. Z výpovědí dalších návštěvníků vyplývá, že hlavním důvodem, proč čekali ve frontě a přišli na otevření prodejny, byly především slíbené dárky a odměny.

Normální zboží, nenormální ceny. Před novou drogerií v Praze stála fronta už od rána

„Vlastně jsme si přišli jen pro dárky, téměř nic nekoupili, jen žvýkačky,“ uvedli čekající zákazníci jménem Honza, Dominik a Pavel. Další ze zákazníků řekl, že čekal i ve Floře, ale tamní otevíračku nestihl, protože vlak měl 30 minut zpoždění. „Přitom jsem kvůli tomu vstával ve 4.30,“ upřesnil.

Dvacetiletý pár si frontu v Butovicích vystál kvůli motivaci pro prvních deset zákazníků. Dostane poukaz na nákup v drogerii Normal v hodnotě 732 korun. „Tak proč to nevystát? Za poukázku nakoupíme drogerii,“ řekla zákaznice Anna.

Nízké ceny i tisíce produktů

V diskontním řetězci Normal zákazníci najdou stabilně více než 5 000 stálých produktů a každý týden k nim přibývá přes sto dalších novinek. Řetězec prodává drogerii, kosmetiku, potřeby pro domácnost, sladkosti a nápoje. Nabízí značky jako L’Oréal, Maybelline, Nivea, Gillette, Colgate nebo Garnier. Sortiment doplňuje korejská a japonská kosmetika. Vedle stálého sortimentu se nabídka v prodejnách průběžně mění. Zákazníci tak mohou najít i nové výrobky nebo méně známé značky.

V regálech je zboží uspořádané podle barev. Mezi drogistickými výrobky jsou také pochutiny, káva či kávové kapsle nebo zvířecí pamlsky. Výrazné zastoupení má asijská kosmetika, ať už japonská nebo korejská. Jejich popularitu posílili influenceři na sociálních sítích. Nad regály i na cenovkách jsou vtipné nápisy, například „Kde je východ?“ nebo „Můžu jít s váma domů?“

Nákupy jako v labyrintu míří do Česka. Podívejte se, jak vypadá slovenská sestra nového řetězce

Všechny produkty v prodejnách mají trvale nízké ceny. Zákazníci tak vědí, kolik zaplatí. „Cenová filozofie stojí na nabídce značkových produktů za stabilně nízké ceny každý den. Nespoléháme na krátkodobé slevové akce, ale na efektivní nákup, silné vztahy s dodavateli a jednoduchý provozní model, který nám umožňuje nabízet atraktivní ceny po celý rok,“ uvedl generální ředitel společnosti Normal Jakob Frølich Maarbjerg.

K dostání jsou například dámské vložky Libresse 10 ks od 24 korun, čokoláda Milka za 25 korun, Vanish od 137 korun, pasta Golgate za 24 korun, výživové doplňky od 109 korun, šampon Elvital od 112 korun, japonské produkty od 347 korun, přípravek proti očním otlakům za 65 korun a mnoho dalšího.

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Témata: Normal, květena, Butovice

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