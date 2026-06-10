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Strnad starší spouští nový fond, pomůže mu s expanzí

Luděk Vokáč
  13:15
Český podnikatel a investor Jaroslav Strnad pokračuje s expanzí svých skupin CE Industries a Helicopter Alliance. Pomoci mu s tím má i nový investiční fond, který zakládá. Ředitel investičního fondu Ondřej Hromádka v rozhovoru pro iDNES.cz vysvětluje, že fond nabídne investorům možnost podílet se na růstu těchto průmyslových a technologických platforem.

Ondřej Hromádka | foto: CE Industries

„Skupiny už prokázaly, že umí postavit množství firem na nohy a zároveň vidí řadu příležitostí k další expanzi. Fond CE Industries & Aerospace SICAV bude jednou z cest, jak tuto expanzi umožnit,“ vysvětluje Ondřej Hromádka.

Proč fond vzniká právě teď?
Holdingy CE Industries a Helicopter Alliance se nacházejí v takové fázi svého vývoje, kdy vznik fondu dává smysl. Samotná myšlenka vznikla na úrovni Helicopter Alliance už asi před třemi lety, ale tehdy i samotný management vnímal, že zatím není na něco takového holding připraven. To odsunulo realizaci do budoucnosti. Mezi tím ale oba holdingy vyrostly, stabilizovaly své cash-flow a zajistily financování od bank.

Přirozeným vývojem jsme tedy dospěli k tomu, že fond je dalším prvkem ve struktuře těchto skupin, který umožní další růst. Růst bude samozřejmě tažen hlavně zkušenými týmy, které jsou schopny vyhledat, analyzovat a zrealizovat další akvizice a které v praxi prokázaly i zvládnutí integrační činnosti.

Zakladatel Czechoslovak Group Jaroslav Strnad připravuje investiční fond

Svým způsobem je fond díky tomu i reakcí na požadavky investorů a lidí kolem Jaroslava Strnada, kteří mají dlouhodobě zájem s ním investovat a podílet se na růstu jím budovaných skupin. Toto otevření externímu kapitálu otevírá nové příležitosti k růstu.

Jak má fond fungovat?
Fond je samostatná entita mimo struktury CE Industries a Helicopter Alliance, funguje podle přísných regulatorních pravidel. Jeho cílem je ovšem investovat primárně do aktivit obou zmíněných skupin s tím, že Jaroslav Strnad bude vždy majoritním investorem ve fondu, což zajistí že investoři budou na jedné lodi. Fond má samozřejmě nezávislou správu, takže ani pan Strnad nemůže přímo ovlivňovat rozhodnutí ve fondu. Totéž platí i pro další investory, všichni budou mít pasivní roli s tím, že samozřejmostí je intenzivní a transparentní komunikace veškerého dění.

CE Industries & Aerospace SICAV

Fond vznikl jako a. s. s proměnným základním kapitálem. Jde o fond kvalifikovaných investorů s minimální investiční částkou milion korun. Obhospodařovatelem je TILLER investiční společnost zaměřující se na správu fondů kvalifikovaných investorů a transakčně i odborně náročnější projekty.

Pro jaké investory je určen?
Je to klasický fond kvalifikovaných investorů, takže je určen pro individuální i institucionální investory, kteří mohou vložit částku nejméně jeden milion korun a rozumí rizikům spojeným s tímto typem investic.

Fond je určen pro investory, kteří cílí na investice v rámci private equity a chtějí investovat do něčeho, co na trhu není. Skladba holdingů, do jejichž aktivit bude fond investovat, je v tomto ohledu jedinečná, moc podobných příležitostí investovat například do oblasti letectví nejen u nás nenajdeme.

Fond by měl oslovit investory, kteří nestojí o krátkodobou investici do akcií a kteří hledají spíše střednědobou či dlouhodobější investici v horizontu pět až sedm let.

Jaký je cíl z hlediska získaného kapitálu?
V prvním roce očekáváme dle dosavadního zájmu investorů získat zhruba 100 až 200 milionů eur, tedy až necelých pět miliard korun.

Jaké fond předpokládá výnosy?
Naším cílem je roční návratnost ve výši 12 až 17 procent, což by měly být holdingy schopny udržet dlouhodobě. Budeme směřovat k překonávání tohoto cíle, ale na druhou stranu je nutné říct, že nemůžeme nic slibovat a je třeba brát v potaz rizika, která mohou výnos snížit.

Můžete naznačit, kam prostředky fondu zamíří?
Nemohu prozradit konkrétní plány, ale obecný apetit představit mohu. Chceme investovat do sektorů, kde mají skupiny bohaté know-how, tedy do průmyslu, výroby a do letectví. Naše myšlenka je růst jak horizontálně, tedy rozšiřovat působnost jednotlivých divizí ve skupinách, tak vertikálně, tedy propojovat stupně ve výrobě, prodeji a službách.

Co se týče konkrétních oborů, tak skupiny stojí na několika pilířích. Tím jedním je letectví, pak je tu pod hlavičkou CE Industries zejména železnice, strojírenství, energetika a byznysové příležitosti. Dnes se v této oblasti skupina věnuje třeba rychloobrátkovému zboží, ale jde v podstatě o širší škálu příležitosti, které budou dávat ekonomický smysl. Skupiny také dobře zvládají restrukturalizace.

Ondřej Hromádka

Ředitel nového fondu strávil osm let přípravou a správou akvizic a fúzí ve skupině Sev.en Global Investments podnikatele Pavla Tykače.

Do vedení fondu nastoupil letos v dubnu a jeho úkolem je řídit rozběh fondu, dohlížet na jeho chod z pozice zástupce holdingů CE Industries a Helicopter Alliance a řešit i budoucí akvizice.

Máte nějaké regionální cílení?
Těžištěm je střední Evropa, ale záběr se rozšiřuje, a v našem hledáčku jsou příležitosti také v oblastech jižní Evropy a USA, ale i dále. Skupina Helicopter Alliance působí významně zejména v USA a my bychom rádi přenesli působnost i do Evropy.

Evropský průmysl není v poslední době v nejlepší kondici a nemá ani ideální image. Je to dobré prostředí pro investice?
Příležitosti tu rozhodně jsou. Jen je potřeba je dobře identifikovat, důkladně analyzovat, připustit si rizika a ta podchytit a zapracovat na zlepšení situace daného podniku. To je schopnost, kterou Jaroslav Strnad a jeho tým opakovaně prokázali a už teď vidíme řadu příležitostí, kam bychom chtěli investovat. Nestavíme fond na zelené louce, stavíme ho na reálných aktivech, na zkušenosti majitele a manažerů stávajících průmyslových skupin.

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