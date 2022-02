Vůně bylinek z centra Prahy nevyvane. Tradiční obchod spasily sociální sítě

Smutek veliky !!! (nejen pro Pražáky). Nejvetsi a asi nejlepe zasobeny obchod bylinami a korenim v CR bude po temer 47 letech koncit Damy, co tu prodavaji dele nez si vubec pamatuji, tak doporucuji, bylinkarsky az doktorsky perfektne radi, ktery caj na astma ci bolest bricha, jakou šalvěj do jidla a jakou na zuby etc., tak ty mne dnes rekly, ze uz jsou prilis unaveny zmenami, zakazy, vzrustajicimi cenami vseho a zmatky atd. Konec! Misto, ktere nasel kazdy na Starem Meste na... rohu Dlouhé a Tynske, vzdy voni az na chodnik bylinkami a privetivosti. Dalsi staroprazska ikona se tedy chysta zmizet z unikatniho koloritu prazskeho. Dve zpravy: 1. Nakupte byliny a koreni, dokud tu jeste jsou. 2. Kdyby se toho snad nekdo chtel ujmout a pokracovat v tradici? Jinak zde (pobliz Staromaku) pravdepodobne vznikne bankomat, pizzerka, trdelnik, babusky s usankama nebo casino…

*doplneni: POZOR! “Koření od Antonína” je jednim z dodavatelu zmineneho kramku. Ti nekončí, dál funguje v Plzni, kde má svou prodejnu i e-shop.