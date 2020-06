Budějovickému Budvaru se daří. Loni uvařil nejvíce piva v historii

Jihočeskému pivovaru se dařilo zejména v exportu, který meziročně vzrostl o 7,4 procenta. Státní pivovar vyvezl 69 procent produkce, devět z deseti piv tvořil světlý ležák Original, který se v zahraničí prodává mj. pod značkou Czechvar.

Budvar vyváží do zhruba osmdesáti zemí světa, především do Německa, do Polska, do Ruska, na Slovensko a do Spojeného Království.

Pivovar si polepšil i ekonomicky. Tržby stouply o více než šest procent na 2,8 miliardy korun a zisk před zdaněním o 11 procent na 364 milionů korun.

„Jsem rád, že i nadále potvrzujeme úspěšnost strategie zaměření se na prémiové segmenty, i proto rosteme v tržbách za pivo rychleji než v samotném objemu. Dobrou zprávou je i více než 2procentní nárůst prodeje našeho piva na jinak klesajícím domácím trhu,“ komentoval výsledky ředitel pivovaru Petr Dvořák.

Loni Budvar investoval 738 milionů korun. Zprovoznil kromě jiného novou lahvovou linku. Letos za 280 milionů korun rozšířil téměř o polovinu kapacity pro hlavní kvašení, díky 24 cylindrokónickým tankům s objemem tři tisíce hektolitrů. Letos ještě plánuje Budvar další rozšíření kvasných kapacit. Až pivovar dokončí rozvojový plán z roku 2015, který obsahuje investice za 2,5 miliardy korun, roční výstav stoupne na 2,25 milionu hektolitrů.

Loni Budvar poprvé uvedl do hospod hořký ležák Budvar 33 a letos přidal i plechovkovou a lahvovou verzi pro retail. Pivovar také rozvíjel spolupráci se šesti malými pivovary, z čehož vznikla limitovaná edice Sedm spolčených.

V roce 2018 měl Budvar čistý obrat 2,81 miliardy korun a do státního rozpočtu odvedl 500 milionů korun.