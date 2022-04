Mattoni a Budvar společně mají nealko pivo Birgo balené v papíru

Velké české nápojářské ikony Mattoni 1873 a Budějovický Budvar oznámily spolupráci. Společnosti chtějí do pěti let získat dvouciferný podíl na trhu nealko ochucených piv. Kromě nového nealkoholického produktu je také spojuje společný přístup k cirkularitě v nápojovém průmyslu, jenž dotváří vstup pivovaru do iniciativy Zálohujme.cz.