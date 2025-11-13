Brusel zahájil vyšetřování Red Bullu. Vadí mu strategie s velikostí plechovek

Zahájení vyšetřování nutně nepředjímá, že se podezření potvrdí, uvedla dnes komise.
Brusel má podezření, že Red Bull v celém Evropském hospodářského prostoru uplatňuje ucelenou strategii s cílem omezit konkurenci. Konkrétně jde o to, že energetický nápoj této značky se prodává v nádobách o objemu 250 mililitrů a strategie měla omezit konkurenty, kteří prodávají nápoje v nádobách, které tento objem přesahují. Mělo se tak dít v supermarketech a na čerpacích stanicích.
„Strategie společnosti Red Bull byla údajně zaměřena hlavně na energetické nápoje prodávané nejbližším konkurentem,“ uvedla unijní exekutiva. Neupřesnila však, o kterou konkurenční společnost nebo o který výrobek jde.
„Komise se obává, že Red Bull mohl tuto strategii uplatňovat přinejmenším v Nizozemsku, kde tato společnost zřejmě zaujímá dominantní postavení na vnitrostátním trhu velkoobchodních dodávek značkových energetických nápojů,“ dodala EK.
Unijní exekutiva Red Bull podezřívá, že v Nizozemsku mohl platit supermarketům a čerpacím stanicím, aby konkurenční nápoje prodávané v nádobách větších než 250 mililitrů vyřadily z prodeje, případně je jinak znevýhodnily, například přesunem na méně viditelné místo v prodejně.