Fúze společností Brown-Forman Corporation a Pernod Ricard by spojila desítky značek alkoholických nápojů. První jmenovaná vyrábí kromě whiskey Jack Daniel’s například bourbon Old Forester nebo tequilu Herradura. Pod Pernod Ricard spadá kromě pastisu Ricard značka koňaku Martell, irská whisky Jameson anebo vodka Absolut.
Dohoda bude pravděpodobně složitá. Podnikatelská historie obou firem totiž sahá několik generací zpět a je pevně spjata s lokální kulturou i tradicí „Obě společnosti doslova nesou jména rodin. Předpokládám, že podmínkou fúze by muselo být zachování historie a odkazu rodin,“ cituje agentura Bloomberg slova Noaha Rothbauma, autora knihy The Whiskey Bible.
Firmy pod vlivem potomků zakladatelů
Kořeny společnosti Pernod Ricard sahají do roku 1932, kdy francouzský podnikatel Paul Ricardz Marseille vytvořil svůj anýzový nápoj a položil základ stejnojmenné značce. V roce 1975 se jeho firma spojila se společností Pernod, jejíž historie sahá do 19. století, kdy vyráběla absint.
Daně v okolí jsou nižší, říká nová šéfka Stocku. K Zelené přibude Modrá
Historie americké korporace Brown-Forman pak sahá do roku 1870, kdy lékárník George Garvin Brown začal prodávat whiskey v uzavřených skleněných láhvích, aby zajistil konzistentní kvalitu nápoje.
„Fúze rovnocenných společností jsou z určitého důvodu vzácné a přinášejí potíže, které mohou být ještě výraznější, když jsou do nich zapojeny dvě historické firmy a rodiny,“ uvedli v poznámce pro investory analytici mezinárodní banky Barclays. Rodiny Brownových a Ricardových podle nich vykonávají nad oběma společnostmi faktickou kontrolu, takže by se jí jedna z nich musela vzdát.
Češi jedli loni více masa i zeleniny, spotřeba alkoholu klesla. ČSÚ odhalil i další ukazatele
Rodina Brownových kontroluje zhruba dvě třetiny hlasovacích práv ve společnosti a drží ekonomický podíl v hodnotě přibližně 3,6 miliardy dolarů (zhruba 70 miliard Kč), uvádí index miliardářů agentury Bloomberg. Rodina Ricardových si ve společnosti Pernod Ricard ponechává patnáctiprocentní podíl v hodnotě téměř 2,5 miliardy eur (asi 60 miliard Kč).
Zachování odkazu
Obě společnosti potvrdily jednání o případném spojení podniků v oficiálním prohlášení na svých webových stránkách. „Nelze zaručit, že bude dosaženo jakékoli dohody. Pernod Ricard nehodlá poskytovat další informace, dokud nebude dohody dosaženo, nebo dokud nebudou jednání ukončena,“ napsala firma Pernod Ricard na svém webu.
Analytici společnosti JPMorgan Chase předpokládají, že případná transakce by proběhla výměnou akcií, což by rodině Brownových umožnilo zachovat významný podíl a podílet se na budoucím růstu.
„V Louisville stále žije mnoho Brownů, kteří jsou aktivní ve firmě a vnímají se jako správci rodinného odkazu. Budou muset uvěřit, že nová společnost tento odkaz zachová,“ zmínil Rothbaum.
Kudla do zad, zuří v Marseille. Výrobce pastisu začal sponzorovat rivala z PSG
Detaily potenciální dohody zatím nejsou jasné. Podle zdrojů agentury Bloomberg, kteří si přáli zůstat v anonymitě, se očekává, že obě rodiny vloží do nové společnosti velké podíly, přičemž transakce bude z velké části akciová.
Pořád nicméně není rozhodnuto, kde by nová firma sídlila, na které burze by se její akcie hlavně obchodovaly a jak daleko jsou jednání mezi oběma rodinami.