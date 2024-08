Visí nad námi krach, hlásí Brašnářství Tlustý. O záchranu žádá zákazníky i investory

VÝZVA: Tohle se nepiše lehce. Visí nad námi krach. Reálný, opravdový krach. Po jedenácti letech dřiny.



Bez prodeje není výroby. I když makáme ze všech sil, dáváme lidem nejlepší, co dovedeme, nedokážeme ufinancovat provoz. Je to kritické. Máme nyní pár dnů, než na nás dopadne damoklův meč. Obstavení účtú. Insolvence. Konec.



Nechceme to vzdát. Nejsme bankrotáři. Chceme zabojovat. Poprat se o život, pokolikáte už. Jediné co máme jste Vy - naši spokojení zákazníci. A naše práce.... A naděje, že to dáme.