Zelené investice se odsouvají. BP chce kvůli krizi vsadit na fosilní paliva

Po letech kritiky čelí nyní mnohé ropné a plynárenské společnosti výzvám, aby těžbu fosilních paliv proti původním odhadům příliš nesnižovaly. I proto britská energetická společnost nyní navyšuje své investice tímto směrem. Do roku 2030 vynaloží do oblasti fosilních paliv asi 8 miliard dolarů (176 miliard korun) navíc, jak informovala agentura Bloomberg.

BP loni více než zdvojnásobila zisk na rekordních 27,7 miliardy dolarů (zhruba 616 miliard Kč) z 12,8 miliardy dolarů v předchozím roce. Stejně jako konkurenti z oboru tyje ze silného růstu cen fosilních paliv po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Předchozího rekordního zisku dosáhla v roce 2008, kdy vydělala 26,3 miliardy dolarů.

V samotném čtvrtém čtvrtletí zisk BP meziročně vzrostl zhruba o 18 procent na 4,8 miliardy dolarů. I proto chce vedení BP na trhu s ropou a zemním plynem nyní navýšit svou produkci, což bude souviset třeba i se zvýšením kapacity ropných vrtů v Mexickém zálivu nebo třeba Severním moři. „Půjde o těžbu, kterou je možné v krátkém až střednědobém horizontu lehce zvýšit,“ okomentoval plány Bernard Looney, který stojí v čele giganta BP.

Hlavní jsou analýzy

Hnacím motorem společnosti BP na trzích s fosilními palivy jsou zejména vyhlídky analytiků do dalších let. Podle nich totiž bude jeden barel ropy stát v roce 2030 v průměru okolo 70 dolarů, což je asi 1 400 korun. Proti odhadům rok nazpět to je o 10 dolarů víc.

Díky vyšším ziskům ale plánuje společnost BP navýšit i své investice do sektoru čisté energie. Vedení firmy nyní počítá s tím, že vynaložená částka do sektoru obnovitelných zdrojů se do roku 2030 zvýší o 8 miliard dolarů, tedy v přepočtu asi 176 miliard korun. Podle aktivistů jsou ale tyto záměry BP nedostatečné.

„Společnost BP nevnímá současné neočekávané zisky jako příležitost k větším investicím do obnovitelných zdrojů. Firma nechce snižovat celkové emise oxidu uhličitého v tomto desetiletí,“ řekl pro agenturu Bloomberg Mark van Baal, zakladatel aktivistické skupiny Follow This.

Ve změně strategie ale není společnost BP napříč tímto odvětím sama. Minulý týden podobné plány představila také společnost Shell. Její vedení uvedlo, že postupně bude rozšiřovat své kapacity v oblasti zemního plynu, kdežto investice do obnovitelných zdrojů bude letos držet na stávající úrovni.