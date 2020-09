Poptávka po ropě dosáhla vrcholu loni. Teď půjde strmě dolů, tvrdí analýza

Ropné vrty ustoupí větrným turbínám, solárním panelům a vodním elektrárnám. Podle ekonomů společnosti British Petroleum (BP) je transformace energetiky nevyhnutelná, otázkou je, kdy a za jakých podmínek k ní dojde. Ve vlivném reportu, který firma publikuje každý rok, se představují tři potenciální scénáře.

Umírněný scénář počítá s tím, že posun k obnovitelným zdrojům energie bude postupovat stejným tempem jako doposud. Trendy ochrany klimatu nezrychlí a poptávka po ropě se bude držet na stejných hodnotách jako vloni až do roku 2035.

Ve dvou zbylých scénářích se spotřeba ropy po dopadech koronavirové pandemie nikdy plně nevzpamatuje. V boji proti klimatické změně budou vlády přijímat agresivnější opatření a hranici spotřeby sto milionů barelů denně už světová populace nikdy nepřekročí.

Pokud se energetika vydá zlatou střední cestou, poptávka po ropě klesne během následujících třiceti let o 55 procent, uvádí Guardian. Tento prostřední scénář je v souladu s dlouhodobým cílem Pařížské dohody, podle kterého se globální teplota nesmí vyšplhat nad dva stupně Celsia v porovnání s dobou před průmyslovou revolucí.

V nejzelenějším scénáři se světu podaří udržet nárůst globální teploty pod 1,5 stupně Celsia. Do roku 2050 zároveň spadne poptávka po ropě o osmdesát procent.

Z housenky obnovitelným motýlem

Obnovitelné zdroje se nyní podílejí na světové energetice pěti procenty. V roce 2050 by podíl měl ležet mezi dvaceti až šedesáti procenty, uvádí studie. „Ve všech třech scénářích roste podíl obnovitelné energie rychleji, než u jakéhokoliv jiného paliva v historii,“ uvedl k výsledkům reportu hlavní ekonom BP Spencer Dale.

Britská společnost, jež patří do sedmičky největších energetických korporací na světě, se chce stát uhlíkově neutrální do roku 2050. Jde o prvního ropného giganta, který takto ambiciozní záměr představil. Ještě v pondělí má Dale energetickou vizi nastínit investorům.



Ropný ekvivalent Barel ropného ekvivalentu (boe) je jednotkou, která se používá v energetice. Odpovídá energii, která vznikne spálením jednoho barelu (cca 159 l) ropy.

V následujících letech chce BP snížit svou produkci ropy a zemního plynu o čtyřicet procent. V roce 2018 přitom produkovala zhruba 3,7 milionů barelů ropného ekvivalentu denně. Zároveň plánuje masivně investovat do nízkouhlíkových technologií. Minulý týden koupila podíl ve dvou projektech společnosti Equinor v Norsku za 1,1 miliard dolarů. V příštím desetiletí chce BP zvýšit investice do nízkoemisních podniků desetkrát.

I kvůli koronavirové pandemii je letošní report v ostrém kontrastu k tomu, co energetická společnost publikovala minulý rok. Odvětví se těšilo trvalému růstu víc než sto let, píše Financial Times a BP zkrátka počítala s tím, že poptávka po ropě dosáhne svého vrcholu až ve 30. letech tohoto století.

Letošní studie předpovídá, jak se na poptávce projeví přechod na elektromobily. Podíl spotřeby ropy v oblasti dopravy bude klesat od poloviny až od konce 20. let, uvádí BP. Odklon od fosilních paliv nejvíc ovlivní členy Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC), zatímco břidlicoví těžaři ve Spojených státech získají v příští dekádě větší podíl na trhu, míní report.