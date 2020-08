Bohemia Sekt slaví 50. První várku koštovali Američané při osvobození Plzně

Základy výroby sektu ve sklepích ve Starém Plzenci byly položeny už v roce 1942. Tehdy si společnost Českomoravské vinné sklepy pronajala část zavřeného staroplzeneckého pivovaru.

První sekt se ve sklepích začal kvasit v roce 1943 a dozrával na jaře roku 1945 za zvuku kvílení sirén a dunění bombardérů. Šestého května 1945 uvítal Starý Plzenec americké osvoboditele a na druhý den si s nimi na jejich počest připíjel právě prvním v Plzenci dozrálým sektem. Během oslav se ho prý vypilo 37 000 lahví.

Po amerických bombardérech byl pojmenován i první sekt Black Widow, tedy Černá vdova. Krátce po něm vznikl i další sekt Chateau Radyně, dnes nejstarší nepřetržitě vyráběný sekt v České republice.

Již počátkem 60. let náležel Starému Plzenci status největší „sektárny“ v Československu. Hlad po sektech dál rostl a vedení společnosti proto předurčilo novou budoucnost závodu – zavést kontinuální výrobu a dosáhnout kapacity 1,6 milionu lahví.Tato metoda využívala postupného prokvášení vína v tancích.

Zprovoznění kontinuální technologie a zavedení výrobní linky v roce 1970 patří k historickým milníkům plzeneckého závodu, kdy se poprvé oficiálně zrodil Bohemia Sekt demi sec, dnes notoricky proslulé šumivé víno. Vstup na trh byl již tehdy doprovázen reklamní kampaní včetně televizního spotu.

Právě poměrně pokrokovou reklamní kampaní a spoty se Bohemia Sekt dostal do povědomí zákazníků.

„Už na začátku to bylo velmi dobře nastavené a na svou dobu bych řekl až nadčasové. Lidem se tak značka vryla do paměti a mnoha lidem se při slově sekt automaticky vybaví právě „bohemka“,“ říká tiskový mluvčí a marketingový ředitel společnosti Martin Fousek.

Cena sektu byla v sedmesátých letech stanovena na 29 Kčs, vytištěna na etiketě a platila ve všech obchodech Československa. První zdražení přišlo až o 21 let později, kdy se cena zvýšila na 56 Kčs.



Zajímavostí je, že během 20. století tvořily tři čtvrtiny všech zaměstnanců v sektárně ženy. Existovala zde i speciální pracovní pozice takzvané setřásalky, která za směnu musela pootočit asi 20 000 lahví umístěných v dřevěných setřásacích stojanech. V současné době jsou ale muži a ženy v továrně zastoupeni rovnoměrně.



Privatizace a nákup sklepů

Po převratu se v roce 1992 firma transformovala na akciovou společnost. Firmě se 14 procent akcií vrátilo v restituci a mnoho malých akcionářů vzešlo z kuponové privatizace. Staroplzenecká Bohemia Sekt poté upoutala zájem Petra Kellnera a PPF se stala jejím hlavním akcionářem.



Právě spojení s Kellnerem je podle Fouska nejdůležitějším milníkem posledních padesáti let. „Mít za sebou tak silného akcionáře je opravdu velká věc a myslím, že se díky tomu firma mohla neskutečně posunout,“ říká marketingový ředitel.

Společnost Bohemia Sekt poté začala investovat i do vlastního majetku. Kupovala vinice, pořizovala technologie na zpracování vína, pronajímala si pozemky pro novou výsadbu a investovala i do nákupu moravských vinných podniků. Založila tak Českomoravské vinné sklepy v Sedlci a realizovala akvizici do společnosti Víno Mikulov, vyrábějící klidná vína, a poté i do Habánských sklepů a Chateau Bzenec.

Od privatizace se samozřejmě neustále objevovali zájemci o koupi celého Bohemia Sektu z řad zahraničních firem a Kellnerova PPF čekala na nejlepší nabídku. Nakonec si plácla s německou firmou Henkell & Söhnlein.

Ryze české oslavy

Ačkoliv má firma snahy o vývoz a zahraniční spolupráci, základna pro prodej sektu je v Česku.



„O vývoz do zahraničí se snažíme, značka však nejlépe funguje u nás, každý národ má totiž na sekty specifické požadavky. Bohemia sekt je pro Čechy zkrátka společníkem příjemných okamžiků a přípitkem pro slavnostní příležitosti ,“ říká Fousek.

Značka ke svému zlatému jubileu vydává i limitovanou designovou lahev nazvanou „Bohemia Sekt 50 let“, která bude k dostání na pultech obchodů od října. V prodeji bude pouze 200 tisíc lahví.V následujících měsících vznikne i originální knižní publikace popisující historii značky i významné milníky výroby sektů ve Starém Plzenci.

Oslavy k jubileu kvůli koronavirové pandemii nebudou, značka však pandemií výrazně neutrpěla. „Co jsme neprodali v restauracích, lidé si koupili domů, navíc zafungovala novinka Bohemia Sekt Ice, které se už prodalo přes 600 tisíc. Jako každý rok ale nemůžeme náš rok hodnotit až do 31. prosince, jelikož Bohemia Sekt má rozhodně největší tržby v období Silvestra,“ dodává Fousek závěrem.