Nemáme na nájem, říkají stávkující v Boeingu. Jsou připraveni protestovat dál

Návrh poslední dohody Boeingu obsahoval zvýšení mezd o 25 procent v následujících čtyřech letech a bonus 3 000 dolarů (asi 69 tisíc korun) při podpisu smlouvy. Zahrnoval také vyšší příspěvky zaměstnavatele na penzi a zdravotní pojištění. Většině zaměstnanců však dohoda nepřišla dostačující, píše BBC.

Už asi rok pracuje v Boeingu i sedmatřicetiletý Davon Smith. Jeho úkolem je připevňování křídel na letadla Boeingu 777X. Jedno takové se koncovým zájemcům prodává za více než 400 milionů amerických dolarů (asi 9,2 miliardy korun). Jeho hodinová mzda však činí 28 amerických dolarů (zhruba 650 korun). Smith pro BBC řekl, že tato odměna mu za současné situace nestačí a musí si přivydělávat i jinak. Ve volném čase proto pracuje také jako ostraha v baru.

„Druhá práce na částečný úvazek mne drží nad vodou,“ komentuje svou situaci Smith a říká, že rodinu momentálně živí hlavně jeho snoubenka. Ta pracuje jako sekretářka v jedné ze škol v americkém Seattlu. Smith kritizuje vedení Boeingu, mzda je podle něj hluboce pod úrovní, kterou si on sám představuje a nedostatečně kompenzuje rizika, jež jsou se zaměstnáním a celkovou bezpečností spojena.

Pracovníci dohodu vnímají jako facku do tváře

Smithe neoslovilo ani to, že Boeing svým zaměstnancům navrhl mimo jiné dvanáctitýdenní placenou rodičovskou dovolenou. Nepřišlo mu dostačující, že členové podnikových oborů by měli větší slovo v otázkách bezpečnosti i celkové kvality. Pro BBC hovořil hlavně opakovaně hovořil o slíbeném mzdovém navýšení, které společně s ním odmítlo asi 95 procent zaměstnanců Boeingu.

Podobný názor má také jednašedesátileté Mari Bakerová, která nastoupila do Boeingu v roce 1996. V současné době pracuje jako montérka a dohlíží na stroje, které se používají v továrnách. Poslední předloženou dohodu ze strany Boeingu vnímá jako „facku do tváře“. Zároveň se ale obává, jak to bude dál.

Bakerová poukázala také na prohlubující finanční problémy, se kterými se Boeing musí vypořádávat. S nimi se pojí i incidenty z posledních měsíců, jež silně narušují důvěru v bezpečnost amerického leteckého průmyslu. Současná stávka navíc mediální obraz Boeingu ještě zhoršuje, na což upozorňuje i generální ředitel Boeingu Kelly Ortberg. Ten byl před pár měsíci jmenován do čela firmy právě proto, aby opět nastartoval novou úspěšnou éru.

Ozdravný plán se zatím nedaří plnit

To se mu ale zatím nepovedlo. Stávka totiž ještě víc prohloubí finanční ztráty z poslední doby, a i proto se Boeing musel uchýlit k úsporným opatřením. Vedení společnosti se mimo jiné odhodlalo k dočasnému propuštění několika tisíc zaměstnanců. Analytici i proto říkají, že Boeing se momentálně nachází na kraji propasti.

Patrick Anderson z poradenské společnosti Anderson Economic Group tvrdí, že jen první týden stávky vyšel Boeing celkem asi na 540 milionů amerických dolarů. „Stávka ohrožuje pověst našeho podniku,“ varuje Anderson.

Neuživíme děti, lkají zaměstnanci

Pracovníci Boeingu se ale brání a říkají, že nemají co ztratit. „V uplynulém roce, kdy jsem tu pracovala, jsem nedokázala ani splácet svou hypotéku,“ doplňuje svou situaci sedmačtyřicetiletá Kerri Fosterová s tím, že je připravena pokračovat ve stávce, dokud se její mzda adekvátně nezvýší.

Mezi stávkující se řadí i osmatřicetiletý Ryan Roberson, který živí celkem šest svých děti. Předložená dohoda ze strany Boeingu by se ho však vůbec nedotkla, neboť ve firmě pracuje méně než rok. „Jsem připraven pokračovat ve stávce, dokud nebudu mít mzdu, za kterou se dá žít,“ upozorňuje.

Přidává se k němu i devětatřicetiletý Marc Cisneros. „Je nespravedlivé, že za práci, kterou dělám, si nemohu dovolit zaplatit ani nájem. I když pracuji 40, 50 nebo 60 hodin týdně, tak mě vedení Boeingu dostalo do chudoby,“ uzavírá Cisneros pro BBC s tím, že se řadí mezi hrdé podnikové zaměstnance, který je však současným stavem velmi zklamaný.