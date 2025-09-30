Boeing vyvíjí náhradu za svůj problematický model. Cílem je zlepšení pověsti

Americký výrobce letadel Boeing začal pracovat na vývoji nového úzkotrupého letounu, který by v budoucnu měl nahradit problematický model 737 MAX. Celý projekt je však zatím v plenkách. Boeing momentálně jedná s výrobci motorů a pracuje na prvních konstrukčních návrzích.
Vedoucí vyšetřovatel prohlíží oblast trupu Boeingu 737 MAX 9 Alaska Airlines....

Vedoucí vyšetřovatel prohlíží oblast trupu Boeingu 737 MAX 9 Alaska Airlines. (7. ledna 2024) | foto: AP

Na snímku je díra po chybějících dveřích v trupu letounu Boeing 737 MAX 9...
Zaměstnanci NTSB zkoumají dveřní panel z boeingu Alaska Airines, který nalezli...
Na snímku je díra po chybějících dveřích v trupu letounu Boeing 737 MAX 9...
Jedna z pasažérek letu společnosti Alaska Airlines, jemuž za letu vypadl dveřní...
Generální ředitel Boeingu Kelly Ortberg se kvůli vývoji nového úzkotrupého letounu měl sejít s vedením společnosti Rolls-Royce. Tématem byly právě motory, které by jeho továrna měla pro své nové letouny odebírat. Aby byl vývoj letadla úspěšný, jmenovalo vedení Boeingu pro svou divizi komerčních letadel i nového manažera, píše portál The Wall Street Journal.

S žádným oficiálním vyjádřením však americký výrobce letadel zatím nepřišel. Na dotaz amerických médií společnost pouze uvedla, že momentálně pracuje na realizaci ozdravného plánu. Pověst této společnosti je totiž v posledních letech výrazně pošramocená, a to mimo jiné i kvůli již zmíněnému problematickému letounu 737 MAX.

Nehoda přišla pro Boeing v nejhorší chvíli. Sen o létání může změnit v noční můru

Ačkoliv konkurenční Airbus prodává jeden letoun A321neo za druhým, Boeing v porovnání s ním výrazně ztrácí. A to mimo jiné i na svém domácím americkém trhu, kde vždy dominoval. V poslední době ale od Airbusu objednaly velký počet nových letadel právě i americké aerolinky.

Jeden problém za druhým

Během loňského ledna se z letadla Boeing 737 MAX ve službách letecké společnosti Alaska Airlines za letu uvolnil z trupu letounu celý dveřní panel. Následné vyšetřování amerického Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě NTSB ukázalo, že Boeing mnoho varovných signálů ignoroval.

Turecko obměňuje flotilu. Národní dopravce koupí dvě stovky letadel Boeing

Ještě vážnější důsledky měly dvě smrtelné havárie letadla 737 MAX v letech 2018 a 2019. Tehdy byl tento model dokonce celosvětově uzemněn a celkem při obou haváriích v letech 2018 a 2019 zahynulo 346 lidí.

Následné vyšetřování ukázalo, že za těmito nehodami letounů 737 MAX 8 indonéské společnosti Lion Air a aerolinek Ethiopian Airlines stály problémy s asistenčním softwarem. Systém nazvaný MCAS měl pilotům pomáhat letadlo ovládat. V obou případech je ale překvapil nečekaným a nepředvídatelným zásahem do řízení.

Za šlendrián nejvyšší pokuta. Úřady v USA nenechaly vypadlé dveře boeingu jen tak

Boeing zasáhla i vlna koronavirové pandemie, během které došlo k výraznému zpoždění výroby. Americká společnost zároveň dlouhou dobu bojovala s opakovanými stávkami svých zaměstnanců. Po týdnech vyjednávání se Boeing s pracovníky dohodl na zvýšení mezd do roku 2028 o 35 procent, uzavírá The Wall Street Journal.

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Otevírací doba 28. září 2025. Kde nakoupíte a jaké obchody budou mít zavřeno

28. září 2025 je Den české státnosti a také svátek svatého Václava. Podle zákona patří mezi státní svátky České republiky, kdy musejí mít velké obchody zavřeno. Kde a kdy v tento den nakoupíte?

Konec značky po 70 letech. Sazka se přejmenuje, změní i logo

Loterijní společnost Sazka se přejmenuje na Allwyn, napsaly Hospodářské noviny. Nové jméno začne používat od konce ledna 2026. Některé jednotlivé hry si však svá jména zachovají. Mateřskou...

Místo nákupu zábava. Obchodní domy v centrech měst se mění k nepoznání

Klasický obchodní dům v centru velkých měst dnes přežije jen těžko. V Praze se tak obchodní střediska proměňují k nepoznání a stávají se spíše zábavními centry, kam lidé chodí nakupovat jen zřídka....

Šunek z prasátek máme plnou půdu, láká pivovarník na český pršut do Bohdanče

Když návštěvník vejde do minipivovarské hospůdky v Bohdanči na Kutnohorsku, zasáhne ho vůně sušeného masa. U stropu po celém šenku visí šunky s malými tácky pod sebou, aby při dosušování nekapal na...

Letitý spor o zvlněnou dálnici je u konce. Firmy ji budou muset zadarmo opravit

Poslední a zároveň nejhorší úsek zvlněné dálnice D1 u Ostravy se po třinácti letech soudů dočká opravy. Tu budou muset podle rozhodnutí rozhodčího soudu na své náklady provést společnosti Eurovia a...

30. září 2025

Noční vlaky z Paříže do Rakouska a Německa končí, Francie stopla dotace

Noční vlakové spoje Nightjet mezi Paříží a Vídní a také mezi Paříží a Berlínem se od poloviny prosince 2025 zastaví. Důvodem je zastavení financování ze strany francouzské vlády. Uvedl to rakouský...

30. září 2025

Dobrý nápad, nebo podvod? Řetězec představil gigantický adventní kalendář

Americký řetězec Costco posunul vánoční rozmazlování svých zákazníků do nových výšin, a to doslova. V pobočkách po celých USA i Británii si totiž nyní mohou pořídit obrovský adventní kalendář, který...

30. září 2025  15:30

Naposledy do práce. Slavné papírny končí, Větřní lidem hledá zaměstnání

Přibližně 130 zaměstnanců se závěrečným zářijovým dnem odchází ze společnosti JIP - Papírny Větřní na Českokrumlovsku. Další desítky pracovníků skončí v příštích měsících. Výroba zatím ještě pracuje...

30. září 2025  14:41

Vodíková lokomotiva s českými technologiemi: DAKO-CZ se vrací na EXPO Ferroviaria

Advertorial

V italském Miláně dnes začíná dvanáctý ročník veletrhu EXPO Ferroviaria. Česká společnost DAKO-CZ na něm představí své novinky – mimo jiné i hybridní spřáhlo určené pro vodíkovou lokomotivu.

30. září 2025

Evropská unie pošle stovky milionů eur do Afriky. Chce podpořit čistou energii

Evropská komise představila balíček na podporu rozvoje obnovitelných zdrojů v Africe. Celkem chce v dalších letech tímto směrem investovat 545 milionů eur, což je v přepočtu asi 12,5 bilionů korun....

30. září 2025  13:30

Prodejny i e-shop Víno & Destiláty mění majitele. Míří pod křídla Twistu

Skupina Twist rozšiřuje své portfolio o čtyřicet prodejen značky Víno & Destiláty po celém Česku, včetně e-shopu. Nové prodejny mají posílit přítomnost společnosti v obchodních centrech a nabídnout...

30. září 2025  12:54

Konec mandátu nevadí. Ministr se snaží oživit evidenci turistů

Roky připravovaný zákon o elektronické evidenci turistů, který by připravil i zákonný rámec krátkodobého ubytování, na poslední chvíli neprošel třetím čtením a kvůli blížícím se volbám spadl pod...

30. září 2025  11:28

Česká ekonomika roste. Proti loňsku stoupla o 2,6 procenta

Statistický úřad v úterý potvrdil svůj odhad z minulého měsíce, podle něhož česká ekonomika meziročně vzrostla o 2,6 procenta. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím byl hrubý domácí produkt vyšší o půl...

30. září 2025  9:32

Co je Allwyn? Druhý nejbohatší Čech posílá jméno Sazka do historie

Druhý nejbohatší Čech současnosti Karel Komárek pošle slavnou a zavedenou značku do historie. Největší loterijní společnost Sazka, kterou vlastní, převezme název celé jeho mezinárodní skupiny Allwyn....

30. září 2025  9:01

Částečné úvazky nikdo nechce, tvrdí firmy. Zaměstnancům se prý nevyplatí

Premium

Téměř polovina českých zaměstnavatelů tvrdí, že nevidí zájem o částečné úvazky. Podle každé páté firmy se lidem poloviční úvazek ekonomicky nevyplatí. Ukázal to průzkum poradenské společnosti RSM,...

30. září 2025

Šunek z prasátek máme plnou půdu, láká pivovarník na český pršut do Bohdanče

Když návštěvník vejde do minipivovarské hospůdky v Bohdanči na Kutnohorsku, zasáhne ho vůně sušeného masa. U stropu po celém šenku visí šunky s malými tácky pod sebou, aby při dosušování nekapal na...

30. září 2025

