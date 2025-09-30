Generální ředitel Boeingu Kelly Ortberg se kvůli vývoji nového úzkotrupého letounu měl sejít s vedením společnosti Rolls-Royce. Tématem byly právě motory, které by jeho továrna měla pro své nové letouny odebírat. Aby byl vývoj letadla úspěšný, jmenovalo vedení Boeingu pro svou divizi komerčních letadel i nového manažera, píše portál The Wall Street Journal.
S žádným oficiálním vyjádřením však americký výrobce letadel zatím nepřišel. Na dotaz amerických médií společnost pouze uvedla, že momentálně pracuje na realizaci ozdravného plánu. Pověst této společnosti je totiž v posledních letech výrazně pošramocená, a to mimo jiné i kvůli již zmíněnému problematickému letounu 737 MAX.
Ačkoliv konkurenční Airbus prodává jeden letoun A321neo za druhým, Boeing v porovnání s ním výrazně ztrácí. A to mimo jiné i na svém domácím americkém trhu, kde vždy dominoval. V poslední době ale od Airbusu objednaly velký počet nových letadel právě i americké aerolinky.
Jeden problém za druhým
Během loňského ledna se z letadla Boeing 737 MAX ve službách letecké společnosti Alaska Airlines za letu uvolnil z trupu letounu celý dveřní panel. Následné vyšetřování amerického Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě NTSB ukázalo, že Boeing mnoho varovných signálů ignoroval.
Ještě vážnější důsledky měly dvě smrtelné havárie letadla 737 MAX v letech 2018 a 2019. Tehdy byl tento model dokonce celosvětově uzemněn a celkem při obou haváriích v letech 2018 a 2019 zahynulo 346 lidí.
Následné vyšetřování ukázalo, že za těmito nehodami letounů 737 MAX 8 indonéské společnosti Lion Air a aerolinek Ethiopian Airlines stály problémy s asistenčním softwarem. Systém nazvaný MCAS měl pilotům pomáhat letadlo ovládat. V obou případech je ale překvapil nečekaným a nepředvídatelným zásahem do řízení.
Boeing zasáhla i vlna koronavirové pandemie, během které došlo k výraznému zpoždění výroby. Americká společnost zároveň dlouhou dobu bojovala s opakovanými stávkami svých zaměstnanců. Po týdnech vyjednávání se Boeing s pracovníky dohodl na zvýšení mezd do roku 2028 o 35 procent, uzavírá The Wall Street Journal.