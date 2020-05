Problémový Boeing Max se opět vyrábí. Firma přesto masivně propouští

Boeing výrobu svého nejprodávanějšího letadla ukončil v lednu. Letoun 737 Max je totiž v současnosti známý hlavně pro dvě tragické nehody způsobené chybou v jeho softwaru. Při haváriích v Etiopii a Indonésii dohromady zahynulo 346 lidí a kvůli vyšetřování jejich příčin Maxy nesmějí do vzduchu.

Společnost však na tyto stroje stále eviduje zhruba 3 800 objednávek. Ve čtvrtek se tak rozhodla jejich výrobu obnovit, prozatím jen v „malé míře“. Výrobu rozjíždí i přesto, že kvůli pandemii covid-19 své kapacity jinak značně omezuje.

Některé aerolinky po haváriích a během koronavirové pandemie své objednávky na tento typ letounu zrušily. Jen během dubna firma ztratila asi stovku objednávek. Mnohé však Boeingu stále věří. „Pořád čekáme, že se Maxy vrátí do služby,“ uvedl například šéf amerických Southwest Airlines.

„Jsou mnohem lepší než předchozí verze 737, které teď musíme používat. Spotřebují méně paliva a jsou to skvělá letadla. V současné situaci bychom se navíc rádi zbavili některých starších modelů,“ dodal. Jeho aerolinky vlastní 34 uzemněných strojů a čeká na dodání dalších 25 hotových kusů.

Rok bez Maxů

Boeingy 737 Max nesmějí létat již déle než rok. Firma i přesto dlouhou dobu pokračovala v jejich výrobě – podle americké televize CNN jich stihla vyrobit více než 400. Kvůli tomu, že stále neměla potřebná povolení, však ani jeden z nich nedodala zákazníkům.

Boeing teď navíc zasáhla pandemie covid-19. Skončil ve velké ztrátě a plánuje masivní propouštění. O práci ve firmě tak má přijít celkem 10 procent zaměstnanců. To je zhruba šestnáct tisíc lidí, informuje web BBC. „Kéž bychom měli jinou možnost,“ napsal pracovníkům šéf firmy, Dave Calhoun. „Naše podnikání se časem vrátí v plné síle, ale bude trvat několik let, než se vrátíme do podobných podmínek, v jakých jsme byli před dvěma měsíci,“ komentoval.

Ke konci května ve společnosti končí téměř 13 tisíc lidí, především z USA. Zbylé propouštění by mělo proběhnout v následujících měsících. Propouštění pak v návaznosti na potíže Boeingu a pandemii ohlásily i firmy, které jsou součástí dodavatelského řetězce firmy – například General Electric nebo Spirit AeroSystems.