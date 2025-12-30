Bikero má podle návrhu, na který upozornily Hospodářské noviny, 97 věřitelů a dluhy firmy činí zhruba 71,3 milionu. Část dluhů je více než 30 dní po lhůtě splatnosti. Firma provozuje e-shopy na stránkách bikero.cz, bikero.sk a cycology.cz. Má také devět kamenných prodejen, z toho tři v Praze a po jedné v Brandýse nad Labem, Jablonci nad Nisou, Liberci, Hradci Králové, Brně a Mladé Boleslavi. Zaměstnává 38 lidí.
V návrhu společnost uvedla, že v době pandemie nemoci covidu stoupl zájem o cyklistické zboží. Firma tak rostla. V roce 2022 ale nastal pokles průměrných marží v cyklistickém maloobchodu. Bikero očekávalo, že pokles marží bude dočasný, což se ale nepotvrdilo. Ekonomický model založený na kombinaci e-shopu a sítě kamenných prodejen s vysokými fixními náklady se proto stal dlouhodobě neudržitelným.
Firma chtěla nejprve najít investory. Jednala i s přímými konkurenty a zahraničními společnostmi, ale zájemce nenašla. Rozhodla se proto pro podání insolvenčního návrhu a navrhuje vyhlášení konkursu. To znamená likvidační řešení rozprodejem majetku.
„Dlužník je přesvědčen, že nejvyššího uspokojení pohledávek věřitelů bude dosaženo zachováním provozu internetového obchodu, který je sám o sobě schopný vykazovat zisk, a ukončením provozu kamenných prodejen, které jsou naopak ztrátové a jsou s nimi spojeny vysoké náklady na provoz,“ uvedla firma v návrhu. Samostatný e-shop by byl podle firmy potom vhodný k prodeji případným zájemcům.
Za rok 2024 vykázalo Bikero tržby 148 milionů korun, skončilo však ve ztrátě 30 milionů. O rok dříve byla ztráta ještě o devět milionů vyšší.