Albert plní udržitelný plán. Po dvou letech vzkřísil bezobalový systém

Po celé České republice se objevují specializované prodejny, které veškerý svůj sortiment prodávají z plnicích stanic do papírových sáčků nebo nádob. K prodeji bez obalu se v letošním roce odhodlaly také dvě drogistické sítě - dm drogerie a Rossmann, kde nabízí několik svých produktů.

K velkému bezobalovému kroku nyní přistoupila také společnost Albert, která si tento prodej osahala již před dvěma lety. „Prvním obchodem, kde Albert nakupování suchých plodů či luštěnin z násypníků testoval, byl hypermarket v pražských Butovicích. Nyní je však systém propracovanější,“ potvrzuje ředitele komunikace Jiří Mareček.

Jde o další krok společnosti v oblasti udržitelnosti, ke kterému se dlouhodobě zavázala. Pro svůj znovuobnovený projekt bezobalového prodeje tentokrát společnost Albert oslovila českou firmu Miwa, která má již několik instalací v zahraničí, ale také v Čechách.

„Má zkušenosti ze Švýcarska či Francie. Moduly jsme před dvěma lety nainstalovali také ve dvou pražských prodejnách Country Life. A po ročním testování se podařila instalace bezobalové stěny také v hypermarketu Albert, kam jsme již delší dobu mířili,“ popisuje zakladatel společnosti Miwa, Petr Báča.

Osmdesát položek na jedné stěně

Na pražském Chodově v hypermarketu Albert nyní testují bezobalovou stěnu. Součástí tohoto systému jsou také zálohované nádoby vybavené chytrou technologií.

V současné době má chodovský hypermarket v nabídce více než 80 položek, ze kterých mohou zákazníci vybírat. U potravinového zboží si mohou zvolit, zda využijí chytrých uzavíratelných nádob s čipem, které jsou znovupoužitelné, nebo přijdou s vlastní nádobou. Nabízené chytré nádoby u potravin jsou zálohované a je možné je vrátit. „K dispozici jsou také papírové pytlíky, které jsou pouze dočasným řešením, než si zákazníci na celý systém zvyknout,“ doplňuje Báča.

Záloha na znovupoužitelnou nádobu opatřenou čipem činí 30 korun a lze ji po použití vrátit zpět na prodejnu. „Je jen na zákazníkovi, jestli si nádobu nechá a bude plně využívat v domácnosti, nebo ji hned vrátí,“ doplňuje Báča.

„Postupem času by nádoby opatřené čipem mohly být spárované s mobilní aplikací. Veškeré důležité informace o produktu, ať už je to trvanlivost či dokonce tipy na vaření, by mohly být uživateli plně k dispozici,“ věří v další rozšíření Báča.

U bezobalové drogerie a kosmetiky značky Tierra Verde jsou k dispozici opakovaně plnitelné nádoby pro sypké zboží a speciální dózy pro položky tekuté.

Kvalita až na prvním místě

„Naším hlavním cílem bylo přijít se spotřebitelsky přívětivým systémem, díky kterému bude možné zamezit vzniku jednorázových obalů a celkovému přetížení planety odpadními plasty,“ říká zakladatel společnosti Miwa.



Bezobalový systém v Albertu nabízí hned několik modulů. V těch potravinových najdou zákazníci suché zboží od snídaňových směsí, přes ořechy, vločky, obiloviny, těstoviny, luštěniny až po semínka.

V sekci sypké drogerie je k zakoupení například prací prášek nebo jedlá soda, sortiment tekuté drogerie nabízí kromě pracích a čistících prostředků také základní tekutou kosmetiku jako mýdlo nebo šampon.



„Základem je kapsle, do které výrobce naplní svůj produkt, která putuje do daného obchodu. Principem je, že kapsle je znovuplnitelná a jakmile je prázdná, tak ji umyjeme a připravíme na další plnění. Což je základem cirkulární ekonomiky i plnění ekologických principů,“ dodává Báča.