Barbín se prodalo nejvíc za šest let. Výrobci hraček na pandemii vydělávají

Společnost Mattel, která kromě Barbie vlastní například i značky Hot Wheels, Batman či Superman, zaznamenala svůj nejlepší rok od 2017. „Odvětví jako celek profitovalo díky zvýšené poptávce související s koronavirem,“ připustil generální ředitel společnosti Ynon Kreiz. Potvrdil, že jeho společnost byla nakonec schopna „mimořádný“ narůst poptávky po jejich produktech plně uspokojit.

K vysokým tržbám značky výrazně napomohl především prodej panenek Barbie. V loňském roce společnosti Mattel vzrostly tržby o 2 procenta na více než 4,5 miliardy dolarů (95,7 miliardy korun), v posledním čtvrtletí loňského roku se tržby zvýšily o 10 procent. Firma tak vygenerovala zisk ve výši 126,6 milionu dolarů (2,7 miliardy korun). O rok dříve ale Mattel zaznamenal ztrátu, která činila 213,5 milionu dolarů.

Vysoký nárůst tržeb z druhé poloviny roku ale zřejmě nebude snadné zopakovat, podotkl šéf Mattelu. „V prvním pololetí očekáváme ještě ve srovnání s loňským rokem silný růst tržeb, ve druhém pololetí už to ale asi bude těžší,“ řekl agentuře Reuters.

Ne všichni hračkáři však zaznamenali tak úspěšný rok. Například konkurenční americký výrobce Hasbro, do jehož portfolia spadají třeba dětské pistole Nerf nebo deskové hry Monopoly, tento týden uvedl, že v loňském roce zaznamenala firma propad tržeb o 8 procent. A to i přesto, že v posledním čtvrtletí jeho tržby vzrostly o 4 procenta.

I dospělí si mohou hrát

Zatímco panenka Barbie dobývala svět, ve Velké Británii v loňském roce dominoval prodej puzzle. Restrikce spojené s pandemií způsobily, že skládačky kupovali kromě dětí také dospělí, což se nestává běžně, zmiňuje deník The Guardian. Tržby z prodeje ve Spojeném království loni dosáhly 100 milionů liber (2,9 miliardy korun). To je o 38 procent více než v předcházejícím roce.

Podle analytičky trhu Frederique Tuttové byli výrobci úrovní poptávky ohromení. Nejprodávanější byly puzzle s 1 000 dílky, které v Anglii vycházejí zhruba na 12 liber (360 korun). „V době, kdy někteří mohou trpět nedostatkem financí, si za pomoci jedné krabice puzzle za relativně malou částku mohou dopřát hodiny a hodiny zábavy,“ podotkla Tuttová.

„Naše tržby vzrostly čtyřnásobně a pro společnost jde o nejvýznamnější rok od jejího založení,“ řekla Julie Wilkinsová ze společnosti JHG Jigsaws Ltd., jednoho z posledních britských brandů, který skládačky vyrábí. Úspěšný rok potvrdil i německý výrobce puzzle a společenských her společnost Ravensburger. Její celkové tržby se v roce 2020 zvýšily o více než pětinu na 632 milionů EUR (16,3 miliardy korun). Německá firma zmínila, že roste poptávka především po těch obtížnějších.

Analytička Tuttová předpovídá, že tento „boom“ bude pokračovat nejméně do léta. „Myslím, že až se lidé vrátí do kin, k cestování a do restaurací, bude po všem,“ míní. Zároveň však dodává, že někteří u puzzle určitě zůstanou, jelikož si užívali času, který strávili sami se sebou, s rodinou, ale hlavně bez obrazovky.