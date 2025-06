V posledních letech se hodně mluví o významu kamenných obchodů v digitální době. Během covidu se říkalo, že už se nevrátí. Vrátily. Podle všeho má jejich existence stále smysl?

Rozhodně má. Zákazníci sice nakupují online, ale kamenná prodejna zůstává důležitým místem. Lidé chtějí produkt vidět naživo, osahat si ho, zažít prostředí. A pokud v prodejně vznikne emoce, je mnohem pravděpodobnější, že nakoupí.

Obchod dnes musí být o důvěře, značce a především zážitku. Po covidu převládala myšlenka, že online nakupování zničí klasické prodejny. Když se na to podíváme s odstupem pár let, vidíme, že to tak opravdu není. Troufl bych si říct, že kamenné prodejny zažívají určitou renesanci a vyhraje ten, kdo pochopí, že nejlepší je offline a online svět zkombinovat. Kamenné prodejny ještě dlouho budou nedílnou součástí nakupování.

Jakou roli v tom hraje samotný design?

Zásadní. Podle průzkumů až 95 procent zákazníků říká, že vzhled prodejny ovlivňuje jejich rozhodnutí jestli ji vůbec navštíví. A 80 procent lidí je ochotno vyzkoušet nový obchod pokud vypadá čistě a atraktivně. Kvalitní návrh a realizace interiéru přitom dokáže zvednout prodeje o deset až dvacet procent. V případě redesignu jedné z rakouských prodejen našeho klienta se jeho tržby zvýšily dokonce o třicet procent.

Co to znamená v praxi? Jaké prodejny tvoříte?

Nestavíme běžné obchody ale zážitkové showroomy. Používáme luxusní materiály, moderní technologie a klademe důraz na detaily. Chceme, aby se lidé v prodejně cítili příjemně a rádi se vraceli. Nakupování musí být něco, co si zákazník zapamatuje a spojí si s vaší značkou. Investice do realizace prodejny je účinnější než reklama na billboardu, zvyšuje totiž důvěryhodnost značky, a je to sama o sobě zisková položka, ne čistý náklad.

Tomu se říká omnichannel strategie, že?

Hezky nečesky ano. Jde o propojení e-shopu a kamenné prodejny v jeden funkční celek. Kamenná pobočka není oddělený svět, ale součást celé zákaznické cesty. Může sloužit jako pick-up point pro online objednávky a zároveň jako místo kde si lidé prohlédnou produkty osobně. Většina zákazníků si kromě vyzvednutí často rovnou něco dokoupí, a tím se zvedne marže nákupního košíku. Navíc tak budujete důvěru a loajalitu.

Na jaké projektech jste pracovali?

Dlouhodobě spolupracujeme s Notinem, pro které jsme postavili obchody napříč Evropou. Loni jsme dokončili například vlajkovou pobočku společnosti E.ON v Praze a zároveň jsme pracovali na dvaceti dalších místech po celé republice. Všude zajišťujeme kompletní proces od návrhu přes výrobu až po finální realizaci.

Mezi další projekty, na které jsme opravdu pyšní, patří například prodejny Smarty zaměřené na chytré technologie a herní zóny, realizace interiérů pro Huawei, Super zoo nebo třeba autosalony značek Citroën a Peugeot. Z oblasti gastronomie a nápojového průmyslu jsme spolupracovali s firmami jako Pilsner Urquell, KFC, Burger King, Costa Coffee nebo z bankovního sektoru ČSOB, Tatra Banka, Moneta Money Bank. Každý projekt je pro nás výzva a zároveň příležitost vytvořit prostor, který má duši a silný zážitek pro zákazníka.

Nedávno jste oznámili akvizici společnosti Boint. Co vás k tomu vedlo?

Společnost Boint byla naším dlouholetým partnerem. Spojení jsme připravovali více než rok. Vzájemně se doplňujeme a akvizice nám umožnila nabídnout zákazníkům komplexní servis. Od návrhu až po hotový interiér, včetně kompletní interiérové výstavby. Výsledkem je stabilní silná firma se širšími možnostmi.

Znamená to i růst tržeb?

Ano. Díky akvizici zdvojnásobujeme obrat na půl miliardy korun a stáváme se druhou největší českou firmou v oboru s čistě českým kapitálem. Dlouhodobým cílem je dosáhnout miliardového obratu a stát se lídrem trhu. Spojení navíc posiluje naši pozici i na Slovensku a v Rumunsku, kde Boint působil prostřednictvím svých dceřiných společností. Aktuálně jsou dny, kdy montujeme na Islandu i ve východní části Rumunska. Řekl bych, že už jsme se stali opravdu firmou s evropským přesahem.