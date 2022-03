Miliardová koupě Avastu se komplikuje. Regulátor se obává omezení soutěže

„Rozhodnutí (britského regulátora) je překvapivé,“ uvádí technologická společnost NortonLifeLock v prohlášení. Zároveň píše, že nehodlá do pěti dnů navrhovat opravné prostředky, jak požaduje úřad.

„Domníváme se, že tato transakce může spotřebitelům po celém světě, včetně Velké Británie, jen prospět, a to díky větším inovacím a větší svobodě ve výběru pro spotřebitele mimo velké poskytovatele technologických platforem na rozvíjejícím se trhu kybernetické bezpečnosti,“ píše NortonLifeLock, který za převzetí českého Avastu plánuje zaplatit 186 miliard korun.

CMA argumentuje tím, že společnosti jsou konkurenty a nemají na britském trhu mnoho dalších významných soupeřů. „Úřad pro hospodářskou soutěž a trhy se obává, že pokud by byla navrhovaná transakce dokončená, mohlo by to vést k omezení hospodářské soutěže na britském trhu. To by mohlo vést k tomu, že britští spotřebitelé budou mít v budoucnu při hledání softwaru pro kybernetickou bezpečnost horší podmínky,“ míní úřad.

Pokud společnosti do pěti pracovních dnů nenabídnou řešení, Úřad pro hospodářskou soutěž a trhy provede „hloubkové šetření“ celého případu. NortonLifeLock proto očekává, že se fúzi podaří uzavřít až v druhé polovině roku 2022. Původně přitom měla být akvizice hotová už 4. dubna.

Reakce investorů

Akcie Avastu na londýnské burze reagovaly prudkým poklesem, ve středu klesly o 15 procent. Ve čtvrtek dopoledne se obchodují za 566,4 liber, což je o zhruba deset procent méně než na začátku týdne.

Od července, kdy se poprvé na veřejnost dostala zpráva o plánované fúzi, přitom hodnota akcií Avastu vzrostla o více než 25 procent, připomíná agentura Bloomberg. Akcie NortonLifeLocku v reakci na vznesené obavy ve středu klesly o zhruba 13 procent.

Avast je česká nadnárodní antivirová společnost, která na trhu působí od roku 1988. Je jedním z průkopníků v oboru počítačového zabezpečení. Dodává bezpečnostní programy pro počítače a mobilní zařízení a podle odborníků se řadí ke světové špičce.

Produkty Avastu využívá přes 435 milionů uživatelů po celém světě, z velké části bezplatně. Firma uvádí, že zaměstnává více než 1 700 lidí a že každý měsíc zablokuje 1,5 miliardy počítačových útoků.

NortonLifeLock sídlí ve městě Tempe v americkém státě Arizona. Podnik má tržní hodnotu kolem 17,5 miliardy dolarů a dříve na trhu působil pod názvem Symantec. Sekci výrobce bezpečnostního softwaru Symantec zaměřenou na podniky a úřady ovšem v roce 2019 prodal americkému výrobci čipů Broadcom.

Jeho nejvýraznějšími obchodními artikly jsou nyní antivirus Norton a produkty LifeLock na ochranu proti krádeži identity.