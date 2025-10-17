Rohlík ve Vídni otevřel distribuční centrum pro potraviny. Je plně automatizované

Autor:
  17:58
Společnost Veloq z rodiny Rohlik Group v pátek ve Vídni představila ve spolupráci s AutoStore nové distribuční centrum pro logistiku potravin. Obě společnosti zároveň oznámily mezinárodní partnerství, jehož cílem je poskytnout maloobchodníkům nejpokročilejší technologie automatizace.
Robotické rameno ve skladu ve Vídni.

Robotické rameno ve skladu ve Vídni. | foto: Frank Helmrich

Slavnostní otevření centra ve Vídni: Bendik Forre (CSO AutoStore), Tomáš Čupr...
Robotické rameno ve skladu ve Vídni.
Richard McKenzie (CEO Veloq) a Bendik Forre (CSO AutoStore).
Distribuční centrum ve Vídni. Automatizovaný systém odstraňuje ruční...
8 fotografií

Distribuční centrum ve Vídni přináší světovou premiéru – expedici v reálném čase, která automaticky třídí objednávky podle trasy doručení. Systém odstraňuje ruční manipulaci, zvyšuje rychlost a snižuje náklady. Více než 20 tisíc položek, od čerstvých potravin přes chlazené a mražené produkty až po lékárenské zboží, odchází z centra na rozvoz pouhých 30 minut po dokončení objednávky.

„Je to milník nejen pro nás, ale pro celý online svět nakupování potravin. Se společností AutoStore dokazujeme, jak prvotřídní technologie dokáže zpřístupnit skvělé potraviny rychleji a s menším množstvím odpadu. V Rohlíku jsme vždy věřili, že technologie by měla sloužit lidem – pomáhat rodinám jíst lépe, čerstvěji a udržitelněji. Vídeňské distribuční centrum ukazuje, co se stane, když se tato vize setká s inovacemi ve velkém měřítku,“ uvedl Tomáš Čupr, zakladatel a generální ředitel společnosti Rohlik Group.

Slavnostní otevření centra ve Vídni: Bendik Forre (CSO AutoStore), Tomáš Čupr (CEO Rohlik), Markéta Pekarová Adamová, Erwin Brunn.
Robotické rameno ve skladu ve Vídni.
Robotické rameno ve skladu ve Vídni.
Richard McKenzie (CEO Veloq) a Bendik Forre (CSO AutoStore).
8 fotografií

Nové centrum využívá robotickou technologii AutoStore, kterou Veloq doplňuje vlastním softwarem řízeným umělou inteligencí. Společně vytvářejí vysoce škálovatelné řešení, které pomáhá prodejcům potravin dodávat rychleji, čerstvěji a udržitelněji – od velkých centrálních center až po kompaktní městské výdejny.

„Odvětví potravinářství se rychle proměňuje. Obchodníci dnes bojují s rostoucími náklady, nedostatkem pracovníků a vyššími očekáváními zákazníků, kteří přesto trvají na čerstvosti a spolehlivém servisu. Společně s Veloq nově definujeme, jak vypadá rychlá a inteligentní distribuce. Vídeňská pobočka je důkazem, že spojení odborných znalostí v oblasti potravinářství s technologií AutoStore nastavuje nový globální standard rychlosti, přesnosti a efektivity,“ doplnil Mats Hovland Vikse, generální ředitel společnosti AutoStore.

Rohlíku už potraviny nestačí. Na nové trhy se prosazuje i s technologiemi

Společnost Veloq vznikla právě pro řešení nejsložitějších problémů online potravinářství – od řízení čerstvosti až po optimalizaci trvanlivosti a struktury celého košíku. Cílem je odstranit slabá místa lidské manipulace a přenést kontrolu nad celým procesem do rukou umělé inteligence.

Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Ať platí bohatí, zní z Francie. Sociální Evropa se může stát brzy minulostí

Desítky let se Evropané hlavně v západních státech těšili z poměrně vysoké kvality života, který zastřešoval štědrý systém sociálního zabezpečení, relativně vysoké důchody, dostupné školství i mnohde...

Obavy se nepotvrdily. Dali bezdomovcům sto tisíc a zkoušeli, zda se postaví na nohy

Premium

Stačí sto tisíc korun k tomu, aby se člověk bez domova znovu začlenil do společnosti? To zjišťoval projekt New Leaf Česko v čele s Melanií Zajacovou. Lidem bez střechy nad hlavou rozdali celkem čtyři...

Medvědi v Česku. Myslivci se obávají záměrného vypuštění ve třech lokalitách

Myslivci se obávají, že všechny tři případy z poslední doby, kdy se lidé na různých místech setkali s medvědy hnědými, souvisejí se záměrným vypuštěním zvířat do české přírody. Vyplývá to ze závěrů...

Berete si zemi jako rozpočtové rukojmí, tepe vládu Schillerová. Apeluje i Kalousek

Pravděpodobná budoucí ministryně financí Alena Schillerová kritizovala končící vládu Petra Fialy. Ta odmítá poslat do Sněmovny svůj návrh rozpočtu. Podle Schillerové si tak Fialův kabinet bere Českou...

Jižní Itálie zažívá ekonomické znovuzrození. Růstu pomáhají i navrátilci

Jižní část Apeninského poloostrova obvykle považovaná za zaostalou vykazuje známky ekonomického oživení. Stále více Italů, kteří v minulosti odcházeli za prací na sever země nebo dokonce do...

Kazíte nám podzim. Turistů už mají dost i obyvatelé Nové Anglie

Nárůst počtu turistů se stal citlivým tématem i v americkém státě Vermont. Některá malá města se tak poprvé v historii zaměřila na neukázněné návštěvníky přijíždějící sem za podzimními barvami a...

17. října 2025

Rohlík ve Vídni otevřel distribuční centrum pro potraviny. Je plně automatizované

Společnost Veloq z rodiny Rohlik Group v pátek ve Vídni představila ve spolupráci s AutoStore nové distribuční centrum pro logistiku potravin. Obě společnosti zároveň oznámily mezinárodní...

17. října 2025  17:58

Dluh Česka vzrostl na rekordních 3,5 bilionu korun. Jen letos o 152 miliard

Český státní dluh dosáhl na konci třetího čtvrtletí rekordních 3,518 bilionu korun. Od začátku roku se zvýšil o 152,7 miliardy korun, uvedlo v pátek ve čtvrtletní zprávě o řízení státního dluhu...

17. října 2025  16:55

Trumpova mastná pomsta. Zbraní v obchodní válce s Čínou se stal kuchyňský olej

Obchodní válka mezi Čínou a Spojenými státy nabírá na obrátkách. Americký prezident Trump nově zvažuje cla na dodávky použitých čínských kuchyňských olejů, které se používají třeba pro výrobu...

17. října 2025  15:30

Tři úspěšní podnikatelé rostou i díky platebním terminálům

Advertorial

Různá odvětví, odlišné podnikatelské příběhy, rozdílné začátky. Ale jedno mají společné. Jak kavárenská síť Kafec, tak specialista na italské těstoviny Raviola či malířská firma Mokuso si váží svých...

17. října 2025  14:10

Úroda brambor je letos dobrá, zemědělci ale na prodeji tratí

Úroda brambor v Česku je letos velmi dobrá, a to především kvůli nasázenému množství a počasí. Na trhu je tak nyní spíše přebytek. Ten zvyšují i dovozy z ciziny, pěstitele si tak stěžují na nízké...

17. října 2025  13:09

Iphony a sluchátka za miliardy protékaly napůl fiktivními firmami, tvrdí Kovář

Zkrachovalý e-shop Mamut se podle mateřské firmy Plus4U spojené se skupinou Unicorn nepodílel na dodávkách většiny telefonů a zařízení Apple, jejichž pronájmy měl zprostředkovávat a za něž údajně...

17. října 2025  11:16

Americké truckery děsí zkoušky z angličtiny. Úřady už zabavily tisíce řidičáků

Nová zkouška z angličtiny, kterou Trumpova administrativa vyžaduje po řidičích kamionů, již stála řidičské oprávnění 6 000 řidičů. Odpůrci nového nařízení tvrdí, že úbytek pracovníků bude test...

17. října 2025  10:59

Dáte si pizzu za korunu? Experiment s QR kódem ukázal, jak je snadné naletět

Ve spolupráci

Platba QR kódem je velmi oblíbený způsob, jak si zjednodušit a urychlit nezáživnou platební proceduru. Bohužel někdy až moc jednoduchá. Lidé platí ve spěchu, aniž by uvažovali nad možnými riziky....

17. října 2025

I malý stát může tvořit velké věci. Slovenský bar se vyšvihl mezi světovou elitu

Web The World’s 50 Best zveřejnil už posedmnácté žebříček nejlepších světových barů, mezi které se vůbec poprvé v historii zařadil slovenský podnik. „Je to historický moment pro slovenskou barovou...

17. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jak zařídit, aby mladí měli kde bydlet? Hlavně nedotovat hypotéky, radí experti

Premium

Problém s nedostupným bydlením zaplnil předvolební kampaně i volební programy mnoha kandidujících stran. „Bydlení je naše zbrojení,“ hlásaly plakáty SOCDEM s někdejší ministryní práce a sociálních...

17. října 2025

Řetězec Five Guys po odkladech konečně v Praze otevře pobočku

Americký fastfood Five Guys se chystá ke vstupu na český trh již několik měsíců. Jeho otevření bylo několikrát posunuto kvůli četným komplikacím. Nyní to ale vypadá, že první pobočka v pražském Máji...

16. října 2025  21:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.