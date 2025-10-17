Distribuční centrum ve Vídni přináší světovou premiéru – expedici v reálném čase, která automaticky třídí objednávky podle trasy doručení. Systém odstraňuje ruční manipulaci, zvyšuje rychlost a snižuje náklady. Více než 20 tisíc položek, od čerstvých potravin přes chlazené a mražené produkty až po lékárenské zboží, odchází z centra na rozvoz pouhých 30 minut po dokončení objednávky.
„Je to milník nejen pro nás, ale pro celý online svět nakupování potravin. Se společností AutoStore dokazujeme, jak prvotřídní technologie dokáže zpřístupnit skvělé potraviny rychleji a s menším množstvím odpadu. V Rohlíku jsme vždy věřili, že technologie by měla sloužit lidem – pomáhat rodinám jíst lépe, čerstvěji a udržitelněji. Vídeňské distribuční centrum ukazuje, co se stane, když se tato vize setká s inovacemi ve velkém měřítku,“ uvedl Tomáš Čupr, zakladatel a generální ředitel společnosti Rohlik Group.
Nové centrum využívá robotickou technologii AutoStore, kterou Veloq doplňuje vlastním softwarem řízeným umělou inteligencí. Společně vytvářejí vysoce škálovatelné řešení, které pomáhá prodejcům potravin dodávat rychleji, čerstvěji a udržitelněji – od velkých centrálních center až po kompaktní městské výdejny.
„Odvětví potravinářství se rychle proměňuje. Obchodníci dnes bojují s rostoucími náklady, nedostatkem pracovníků a vyššími očekáváními zákazníků, kteří přesto trvají na čerstvosti a spolehlivém servisu. Společně s Veloq nově definujeme, jak vypadá rychlá a inteligentní distribuce. Vídeňská pobočka je důkazem, že spojení odborných znalostí v oblasti potravinářství s technologií AutoStore nastavuje nový globální standard rychlosti, přesnosti a efektivity,“ doplnil Mats Hovland Vikse, generální ředitel společnosti AutoStore.
Společnost Veloq vznikla právě pro řešení nejsložitějších problémů online potravinářství – od řízení čerstvosti až po optimalizaci trvanlivosti a struktury celého košíku. Cílem je odstranit slabá místa lidské manipulace a přenést kontrolu nad celým procesem do rukou umělé inteligence.