Podle něj se již nyní ve výběrových řízeních provozovatelů veřejné dopravy běžně objevuje požadavek na možnost systémů, které eliminují nehody a snižují spotřebu nebo jsou i schopné plně autonomního provozu, tedy bez zásahu řidiče.
„Dříve se digitální technologie ve veřejné dopravě vyskytovaly spíše ojediněle, dnes se nám naopak daří je zavádět prakticky do všech vozidel, která z naší výrobní linky vyjedou. Stávají se technologickým standardem a v budoucnu se bez nich moderní veřejná mobilita neobejde. Naší rolí už není jen vyrábět samostatná vozidla, ale vytvářet komplexní řešení, která propojují infrastrukturu, řízení provozu i digitální služby, a to jak v Česku, tak na zahraničních trzích,“ uvedl Liberda.
|
Poprvé na 200 kilometrů v hodině. Škoda testuje vlaky pro trať z Prahy do Plzně
Škoda Group vyvíjí vlastní portfolio technologií digitální mobility, z nichž některé se podle firmy již osvědčily v praxi například v Česku, Lotyšsku či ve Finsku. Jednou z takových technologií je systém automatického vedení vlaku (ATO). Ten umožňuje řízení železničních vozidel mezi zastávkami na základě dat o jízdním řádu, profilu trati a aktuální poloze s patnáctiprocentní úsporou nákladů.
Chytré depo i antikolizní systém
Další využívanou technologií je antikolizní systém (ACS), který výrobce vyvinul primárně pro tramvajový provoz a který funguje v různých typově odlišných městech. Antikolizní systém využívá kombinaci senzorů, kamer a pokročilé analýzy dat k detekci překážek a prevenci nehod.
Koncept Smart Depot, tedy chytrého depa, pak automatizovaně řídí pohyb tramvají po vozovně, optimalizuje jejich parkování, údržbu i přípravu na provoz. Koncept Škoda Group zavádí v plně autonomním režimu bez obsluhujícího personálu ve finském Tampere.
Škoda Group vyrábí širokou škálu vozidel pro hromadnou dopravu a komponentů, včetně nízkopodlažních tramvají, příměstských vlakových jednotek, souprav metra, elektrobusů a trolejbusů a také řídicích a pohonných systémů pro dopravní systémy.
Zaměstnává 10 000 lidí v několika výrobních závodech v České republice, Finsku a Turecku. Obchodní jednotky má také v Německu, Itálii, Rakousku, Belgii, Polsku, Maďarsku a na Ukrajině. Škoda Group je součástí skupiny PPF.