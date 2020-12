Musk miláčkem Německa. Do dvou let tu chce produkovat půl milionu aut ročně

Pokud k tomu dojde, bude svět potřebovat dvojnásobné množství elektřiny, tvrdí Musk. Podle něj je proto potřeba zvyšovat kapacity solární, větrné, ale i jaderné energie.

„Nejsem proti jaderné energii. Tam, kde nehrozí přírodní katastrofa, jako například zemětřesení, je riziko jádra velmi malé,“ uvedl podnikatel s jihoafrickými kořeny na úterním udílení ceny mediální společnosti Axel Springer.



Prakticky by mohlo jít o jedinou, ale za to podstatnou problematiku, na které se němečtí politici s šéfem Tesly neshodnou. Největší evropská ekonomika se totiž už před lety zavázala, že vyřadí veškeré jaderné elektrárny v zemi z provozu. K tomuto deadlinu nyní Německo skutečně směřuje.

I přesto je Musk na německé půdě spíš vítaným hostem. Německý ministr hospodářství a energetiky Peter Altmaier na nedávné konferenci uvedl, že je rád, že se Tesla stává „německou značkou“.

Jedna továrna vedle druhé

Automobilka má v braniborské obci Grünheide postavit gigatovárnu na elektroauta. Času je málo a stavět už se začalo, přestože Musk zatím nemá stavební povolení. Hrozí, že dosavadní práce bude muset kvůli úřadům strhnout, i s tím však počítá.

„Většina společností by tak neriskovala,“ cituje Muska německý deník Die Welt. „S Teslou je ale spojeno mnoho rizik. Ti, kdo se radši rizikům vyhýbají, by do Tesly neměli investovat.“

Továrna se má slavnostně otevřít příští rok a už v roce 2022 bude podle Muska vyrábět 500 tisíc aut ročně. Pro evropský trh chce Musk vyvinout specifické, menší modely vozidel, které by lépe zapadaly do stísněných evropských metropolí. „V USA jsou auta většinou větší. Řídil jsem svůj Model X v Berlíně a měl jsem docela problém najít parkovací místo, do kterého bych se vešel.“ řekl.

Na konferenci tamního ministra hospodářství Musk zároveň potvrdil, že chce v Německu v blízké době postavit další továrnu, tentokrát na bateriové články. Altmaier se nechal slyšet, že stejně jako každá jiná firma vyrábějící baterie do aut, i Tesla může počítat s podstatnými státními dotacemi.

Musk se nebrání fúzi s jiným výrobcem aut

Tesla je nejhodnotnější automobilkou světa. Její tržní cena činí 209,47 miliard dolarů a to i přesto, že ani zdaleka nepatří mezi nejproduktivnější z nich. Na světovém automobilovém trhu se podílí pouze 0,8 procenty. Z hlediska objemu produkce si první místa v žebříčku stále drží tradiční výrobci, jako je Toyota, Volkswagen Group nebo General Motors. Tesla naproti tomu má větší tržní hodnotu než všechny tři jmenované automobilky dohromady.

I matadoři průmyslu tak musí sledovat trendy, které Tesla udává. Například britská firma General Motors oznámila, že se na výrobu elektrických aut zaměří. Do vývoje baterií a autonomních technologií chce investovat 27 miliard dolarů.

Mluví se i o tom, zdali není Tesla na burze nadhodnocená. Před strmým pádem akcií varoval nedávno i sám Musk. Na udílení cen Axel Springer navíc poznamenal, že nevylučuje spojení Tesly s jinou automobilkou. Využil by tak dobrou pozici na burze a zároveň by získal větší podíl na automobilovém trhu.

„Rozhodně nehodláme zahájit nepřátelské převzetí nějakého podniku. Pokud někdo řekne, že by se chtěl sloučit s Teslou, budeme s ním jednat,“ uvedl.