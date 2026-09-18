Akcie vykázaly největší pokles v rámci německého indexu největších a nejziskovějších firem DAX.
Varování před poklesem zisku prohlubuje krizi druhého největšího výrobce automobilů na světě po Toyotě, píše agentura Reuters. Firmě se přitom počátkem tohoto měsíce podařilo dohodnout s odbory na rozsáhlých škrtech tváří v tvář tvrdé konkurenci ze strany asijských rivalů, americkým clům a stagnující poptávce v Evropě.
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Volkswagen dnes varoval před „dalším zhoršením tržního prostředí, zejména v Číně, a také před zrychleným posunem poptávky ve prospěch čistě elektrických vozů“. To podle firmy povede ke snížení očekávání ohledně značek osobních automobilů Audi a Volkswagen.
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Tržby by měly v roce 2026 dosáhnout přibližně 315 miliard eur (7,7 bilionu Kč). To by bylo uprostřed dosavadního rozmezí prognóz, uvedl Volkswagen. V loňském roce tržby činily 321,9 miliardy eur.