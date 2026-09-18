Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Volkswagen srazil výhled ziskové marže, kvůli Porsche a Číně. Akcie prudce oslabily

Autor: ,
  20:19
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Automobilový koncern Volkswagen snížil odhad ziskové marže na letošní rok na nejvýše jedno procento z dříve očekávaných čtyř až 5,5 procenta. Na vině jsou miliardové odpisy v souvislosti s dceřinou společností Porsche, slabé obchodní výsledky v Číně a další náklady na restrukturalizaci podniku. Akcie automobilky v reakci na zprávu prudce oslabily.

Akcie vykázaly největší pokles v rámci německého indexu největších a nejziskovějších firem DAX.

Varování před poklesem zisku prohlubuje krizi druhého největšího výrobce automobilů na světě po Toyotě, píše agentura Reuters. Firmě se přitom počátkem tohoto měsíce podařilo dohodnout s odbory na rozsáhlých škrtech tváří v tvář tvrdé konkurenci ze strany asijských rivalů, americkým clům a stagnující poptávce v Evropě.

Pro čtyři fabriky nemá VW využití, přiznalo vedení. Odboráři vyhrožují

Volkswagen dnes varoval před „dalším zhoršením tržního prostředí, zejména v Číně, a také před zrychleným posunem poptávky ve prospěch čistě elektrických vozů“. To podle firmy povede ke snížení očekávání ohledně značek osobních automobilů Audi a Volkswagen.

Šok z Volkswagenu: po milionu aut zkrouhne výrobu o další statisíce vozidel

Tržby by měly v roce 2026 dosáhnout přibližně 315 miliard eur (7,7 bilionu Kč). To by bylo uprostřed dosavadního rozmezí prognóz, uvedl Volkswagen. V loňském roce tržby činily 321,9 miliardy eur.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Ruský airbus už čtyři roky chátrá na letišti v Ženevě. Šíří se z něj nesnesitelný zápach

Premium
Airbus A321-211 (VP-BOE) na odstavné ploše ženevského letiště (25. března 2022)

Na ženevském letišti už více než čtyři a půl roku stojí Airbus A321 ruských aerolinek Aeroflot. Letadlo uvázlo ve Švýcarsku hned po začátku ruské invaze na Ukrajinu a následném uzavření evropského...

Ropná krize je tady, varují těžaři. Bílý dům přesto tvrdí, že potrvá jen krátce

ilustrační snímek

Ropný trh se dostává do stále větších problémů. Zásoby paliv ve světě klesají, prostor pro využití rezerv se zmenšuje a další výpadky dodávek přicházejí právě v době, kdy cena ropy znovu překročila...

Konec kolon a zbytečného stání na semaforech. Novinka zkracuje příjezd k obchodnímu centru

Nové napojení vjezdu k Metropoli Zličín z Rozvadovské spojky. Brána s...

Řidiči přijíždějící k obchodnímu centru v Praze na Zličíně od pátečního rána nemusejí stát v dlouhých kolonách. Po letech příprav a téměř roční realizaci se otevřel druhý vjezd a výjezd k Metropoli....

Šef ŘSD: Potřebujeme i třetí okruh kolem Prahy, desítky kilometrů od metropole

Vysíláme
Hostem Rozstřelu je Radek Mátl, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic.

Česko zažívá jeden z největších dálničních boomů ve své historii. Šéf ŘSD Radek Mátl v Rozstřelu promluvil o cenách dálnic, dostavbě Pražského okruhu i plánech na další dálniční síť. Praha podle něj...

Lidl v Německu nasadil kamion bez řidiče. Zboží vozí přímo do prodejny

ilustrační snímek

Německý řetězec Lidl nasadil do zásobování jedné ze svých prodejen autonomní elektrický nákladní vůz bez klasické kabiny. Kamion švédské společnosti Einride, který jezdí v Hesensku, a to i v běžném...

Volkswagen srazil výhled ziskové marže, kvůli Porsche a Číně. Akcie prudce oslabily

ilustrační snímek

Automobilový koncern Volkswagen snížil odhad ziskové marže na letošní rok na nejvýše jedno procento z dříve očekávaných čtyř až 5,5 procenta. Na vině jsou miliardové odpisy v souvislosti s dceřinou...

18. září 2026  20:19

Izolace Íránu se dále prohlubuje. Jeho aerolinky zrušily lety do sousedních zemí

Letoun Airbus íránských aerolinek Mahan Air

Nejvýznamnější íránská letecká společnost Mahan Air oznámila, že přestane létat do sousedních zemí Turecka a Ománu. Stalo se tak něco málo přes týden po oznámení nových omezení v důsledku americké...

18. září 2026

Čína proměnila svou slabinu v přednost. Díky zásobám dokáže hýbat cenami ropy

Celkový pohled na rafinerii ropy společnosti Sinopec Jinling Petrochemical...

Ještě před několika lety patřila závislost na dovážené ropě k největším slabinám asijské velmoci. Válka s Íránem ale ukázala, že Peking svou pozici výrazně změnil. Díky rozsáhlým zásobám a nižší...

18. září 2026

Lepší proces registrace i úprava koridorů. Pražské letiště řeší fronty na příletech

ilustrační snímek

Letiště Praha zavede opatření pro omezení aktuálních front na příletech, jako je úprava koridorů, zlepšení procesu registrace ve spolupráci s cizineckou policií nebo nasazení pracovníků pomáhajících...

18. září 2026  17:58

Vývoz švýcarských hodinek roste čtvrtý měsíc v řadě, pomáhá hlavně Asie

Hodinář pracuje na strojku v závodě švýcarského výrobce hodinek Maurice de...

Vývoz švýcarských hodinek v srpnu meziročně vzrostl o 9,1 procenta a kladný vývoj pokračoval už čtvrtý měsíc v řadě. Růst podpořily především Čína, Japonsko a Singapur, zatímco vývoz do Spojených...

18. září 2026  15:52

Bývalý senátor Václav Fischer čelí v Německu obžalobě z několika podvodů

Václav Fischer v Show Jana Krause

Podnikatele v cestovním ruchu a bývalého senátora Václava Fischera v Německu obžalovali z několika podvodů a pokusů o ně. S odvoláním na hamburské státní zastupitelství o tom v pátek informoval...

18. září 2026  15:36

Warren Buffett končí ve firmě, ze které vytvořil giganta. Odchází po 56 letech

Warren Buffett během rozhovoru pro Fox Business Network (7. května 2018)

Americký investor a filantrop Warren Buffett odstupuje z funkce předsedy správní rady společnosti Berkshire Hathaway, v této roli byl od roku 1970. Firma svého dlouholetého šéfa zároveň jmenovala...

18. září 2026  14:03

Smartwings upravují zimní letový řád, reagují na vývoj cen paliva

Letadlo společnosti Smartwings

Nízkonákladové aerolinky Smartwings kvůli cenám leteckého paliva upravují zimní letový řád. U vybraných destinací snížily frekvenci letů a do Bergenu a Benátek začnou létat až od března příštího...

18. září 2026  12:57

Odhalte skryté predátory, kteří vám z peněženky potají vysávají desetitisíce

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Vytahujete ze zásuvek nabíječky na mobil a zhasínáte každou žárovku, jen abyste ušetřili? Máme pro vás špatnou zprávu - zatímco vy honíte koruny, v koutech vašeho domova tiše operují skuteční...

18. září 2026  11:49

Evropa vstupuje do další fáze energetické krize, ceny porostou, upozorňuje Havlíček

Energetický summit na Vysoké škole ekonomické, který se zaměřil na ochranu...

Evropa vstupuje do další energetické krize, přičemž nejvíce na ni doplácí střední Evropa včetně Česka. Na energetickém summitu Vysoké školy ekonomické to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel...

18. září 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jižní Korea rozšiřuje letecké linky. Prioritou jsou Čína a Česko

Přímo spojení Prahy s Jižní Koreou brzy posílí.

Jižní Korea výrazně rozšiřuje síť mezinárodních letů. Nová přepravní práva rozdělila deseti domácím aerolinkám na 25 trasách, především do Číny. Posílit má také spojení s Českem: společnost Trinity...

18. září 2026  9:37

Konec kolon a zbytečného stání na semaforech. Novinka zkracuje příjezd k obchodnímu centru

Nové napojení vjezdu k Metropoli Zličín z Rozvadovské spojky. Brána s...

Řidiči přijíždějící k obchodnímu centru v Praze na Zličíně od pátečního rána nemusejí stát v dlouhých kolonách. Po letech příprav a téměř roční realizaci se otevřel druhý vjezd a výjezd k Metropoli....

18. září 2026  9:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet