Ztráta Tesly zaskočila trh. Automobilka za čtvrt roku prodělala 702 milionů

9:45 , aktualizováno 9:45

Po ziskovém půlroce se americká automobilka Tesla opět vrátila do červených čísel. V prvním čtvrtletí prodělala 702,1 milionu dolarů, tedy v přepočtu 16,2 miliardy korun, a to je mnohem více, než odborníci čekali. Váznou dodávky elektromobilů do Asie i Evropy.