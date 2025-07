S autodoplňky až za hranice. Česká firma CAPPA roste díky online tržišti Allegro

Rodinná firma CAPPA se zrodila v Itálii, ale od devadesátých let sídlí v Česku. V současnosti expanduje také na zahraniční trhy a roste i v online prodejích. Klíčem k úspěchu je pro firmu spolupráce...

Společnost Husqvarna při příležitosti třiceti let od uvedení první robotické sekačky na trh vyhlásila pátrání po nejstarším stále funkčním kusu. Na její výzvu se ozvalo přes tisíc lidí z celé Evropy....

Více než šest desítek předních německých podniků oznámilo, že hodlá do roku 2028 investovat 631 miliard eur (15,5 bilionu Kč). Zástupci skupiny Made for Germany, v níž jsou i společnosti jako Siemens...

Letecká Společnost Alaska Air Group požádala v neděli americký úřad pro letectví FAA, aby zastavil provoz celé její flotily kvůli výpadku informačních technologií. Od nedělní přibližně 20. do 23....

Recept na rozhádané Česko? Vraťte se do hospod na ležák, radí pivovarníci

Vysíláme

Hospody už nejsou, co bývaly. Češi pijí stale vice pivo doma a společnost se uzavírá do bublin. „Hospoda a chalupa byly dvě věci, které držely národ pohromadě. Dnes už to neplatí,“ řekl u Kulatého...