Autodíly z nezávislého trhu mají nižší cenu, uvádí generální ředitel LKQ

EU tak usnadňuje výběr poskytovatele servisních služeb a podporuje hospodářskou soutěž, ze které by měl profitovat zákazník. Největší tuzemský dodavatel náhradních dílů a příslušenství pro auto-moto LKQ v tom vidí příležitost posílit byznys a rozšířit působnost při nastupující elektromobilizaci.

Dosud fungující výjimka umožňuje výměnu autosoučástek i v neautorizovaných servisech. Dostanou však řidiči stejně kvalitní díly jako v těch autorizovaných?

Určitě. V první řadě bych zmínil, a ne každý to ví, že automobilky jako takové nevyrábějí žádné náhradní díly. Nakupují je od dodavatelů. Jinými slovy rozdíl mezi náhradními díly, jež dodáváme do nezávislých servisů, a těmi, které odebírá autorizovaný servis, je velmi často jen v balení. Kvalita zůstává stejná, avšak při výrazně přívětivější ceně u prvně jmenovaného. Je to podobné jako u telefonů. Hardwarové vybavení i vlastnosti mobilů od dvou značek mohou být totožné, ale jejich cena výrazně odlišná – jde o brandovou a na tu navazující cenovou politiku.