Kancelář CASUA začínala jako projekt dvou lidí, dnes má ale skoro stovku zaměstnanců. Auta jsou pro ni jedním z důležitých pracovních nástrojů. „U nás auta neslouží k tomu, aby lidé dojížděli z domova do kanceláře. Jezdíme s nimi na stavby k výkonu autorského dozoru, na kontrolní dny, na úřady a za klienty. Tam, kam se nedá jednoduše dojet metrem nebo jinou MHD, bychom bez auta vůbec nemohli fungovat,“ vysvětluje Aleš Poděbrad. Kancelář do své flotily tradičně volí vozy Škoda, které si pronajímá na operativní leasing. Využívá k tomu Firemní program Škoda, který přináší potřebnou flexibilitu.
Co stálo za růstem studia CASUA do dnešní velikosti s více než stovkou lidí?
Rostli jsme postupně. Začínali jsme dva, po čase jsme byli čtyři, pět. Prvotním cílem bylo dostat se do velikosti malé firmy, to znamená 25 lidí, čehož jsme dosáhli už někdy v letech 1997–1998, kdy jsme měli na starost první velký projekt. A se zmiňovaným projektem přišel také první velký problém: zamilovali jsme se do jednoho klienta, vsadili vše na jednu kartu – a toto rozhodnutí nás málem poslalo ke dnu.
Ale jste tu pořád, takže nakonec se podařilo potíže vyřešit...
CASUA
CASUA je architektonická a projekční kancelář, která vznikla na základě konsorcia ateliérů Poděbrad a Haman založeného v roce 1990. Tehdy vzniklo volné sdružení CASUA, což znamená konsorcium architektonických, stavebních a urbanistických ateliérů. V roce 1991, konkrétně 25. prosince, se sdružení transformovalo do společnosti s ručením omezeným s názvem CASUA. Letos v prosinci tak kancelář oslaví 35 let od svého vzniku. CASUA se věnuje především urbanismu, územnímu plánování, bytové i občanské výstavbě. Patří k průkopníkům práce v systému BIM v ČR.
Ano, v roce 2001 jsme se z nich dostali díky tomu, že se nám podařilo rozšířit portfolio o další klienty, další projekty a zakázky. Soustavný růst nás nakonec přivedl ke stěhování, v roce 2017 jsme zakotvili v Křižíkově ulici. Konkrétně v budově Corso Court, kterou jsme v roce 2014 projektovali pro společnost Skanska. Spolupracovali jsme tehdy s architektem Ricardem Bofillem ze Španělska. V rámci projektové činnosti nám nechal velmi volnou ruku, nakonec jsme pro Skansku připravovali také fit out interiérů kanceláří. Aktuálně je nás v Corsu bezmála sto.
V čem je dnes síla vaší firmy?
Firma je silná ve spolupráci, v kvalitním řešení projektů, v navrhování udržitelných staveb a udržitelných projektů a v používání nejmodernějších technologií projektování, což je Building Information Modeling, takzvaný BIM, kde se snažíme držet špičku. Řadíme se mezi přibližně top pět firem v České republice, které používají BIM v rozvinutém vysokém standardu. Ale nezapomínáme ani na další digitální technologie.
Jakým způsobem se na této síle podílejí vaši zaměstnanci?
Ti hrají zásadní roli. Naším cílem je shánět zakázky u klientů, kteří jsou ochotni nám práci svěřit a důvěřují nám. K tomu potřebujeme kvalitní a motivované zaměstnance. Z našeho pohledu je pak pro ně lákadlem právě kvalita, ve které pracujeme. A to jak v rámci projektování, tak v rámci používání nejmodernějších technologií, ať zobrazovacích, či projektových. Cílem je, aby konkrétní lidé pracovali na projektu vždy od začátku do konce, tím pádem jsme byli schopni udržet kvalitu u klienta dlouhodobě, nejenom nárazově.
Do jaké míry jsou pro chod firmy důležité automobily?
Zásadní. S rostoucím počtem zakázek si to bez nich už ani neumím představit. Dobře to bylo vidět na Národním onkologickém centru. Projekt běžel pod obrovským časovým tlakem a co jsme vyprojektovali, to se hned stavělo. Na stavbě byli od nás denně tři až čtyři projektanti, někdy i pět. Bez rychlých přesunů mezi stavbou, kanceláří a dodavateli dokumentace by to nešlo zrealizovat. Kolik kilometrů jsme tam najezdili, to už ani nespočítám.
Ale říkal jste, že auta nepoužíváte za každou cenu…
Ano, využíváme je v nutných případech a tam, kde to je opravdu nejefektivnější. Když jsme třeba navrhovali předprostor Hlavního nádraží v Ostravě, hned první cesta autem z Prahy uvěznila řidiče i posádku na dlouhé hodiny v kolonách. Od té doby jezdíme do Ostravy vlakem, kde se dá pracovat i odpočinout. Naopak do slovenské Trnavy, i když je dál, bylo auto jasná volba, protože spojení tam je horší. A trochu symbolické bylo dojíždět Škodovkou do Mladé Boleslavi, kde jsme projektovali obytný soubor Laurinova a teď soubor TGM.
Můžete popsat, jak se vaše firemní flotila postupem času vyvíjela?
Na začátku jsme měli jedno nebo dvě auta, já sám jsem objížděl klienty, sháněl zakázky a ročně jsem najezdil kolem 60 000 kilometrů. Skutečná potřeba firemních aut přišla s první velkou zakázkou na přelomu let 1998 a 1999. Jak firma rostla, šéfové projektů museli pravidelně jezdit na stavby, a tak jsme začali řešit jednak sdílená auta pro příležitostné pracovní použití, také auta pro manažery, například pro výrobního ředitele.
V jakém složení funguje váš vozový park dnes?
Dnes máme osm vozů. Pro manažerské pozice máme vozy Škoda Superb, jako sdílené vozy používáme modely Scala a Octavia. Auta vybíráme podle účelu: manažerské auto má lepší výbavu a silnější motor, u sdíleného rozhoduje spolehlivost při běžném nájezdu. Ročně nenajezdíme s vozem víc než 25 000 km, a proto jezdíme na benzín.
Jste s fungováním flotily spokojeni?
Za celou dobu, co flotilu máme, a jsou to opravdu desítky let, se nám ani jednou nestalo, že bychom někde zůstali stát a auto nám vypovědělo službu. Auta jsou natolik spolehlivá, že si některá po skončení operativního leasingu odkupujeme a jezdíme s nimi dál. Samozřejmě jsme se setkali třeba s nehodou, v takové chvíli oceňujeme, že máme v rámci firemního programu k dispozici náhradní auto. Stačí jen zvednout telefon.
Proč padla volba na Firemní program Škoda?
Především kvůli dlouholetému vztahu ke značce. V devadesátých letech, kdy vznikala dealerská síť Škody, jsme pro dnešní firmu Havex v Jateční ulici projektovali autosalon, jeden z prvních showroomů Škody v Praze. Od té doby jsme se Škodovkou pevně svázaní a Havex je dodnes naším partnerem. Jednáme tam s jedním konkrétním člověkem, kterého dlouho známe a který přesně ví, co od aut potřebujeme. Pak je tu česká provenience: jsme česká firma, a co jiného než Škoda. A rozhodují i spolehlivost, kvalita a cena. Podmínku programu, tedy odběr dvou vozů ročně, jsme v rámci růstu firmy plnili bez problémů a nikdy jsme neměli pocit, že bychom kvůli menší velikosti flotily měli nějaká omezení.
Co takový program firmě přináší?
Usnadňuje nám každodenní provoz. Využíváme poradenství při výběru modelu i financování. Auta servisujeme pravidelně podle harmonogramu. Pro vedení firmy je důležitá předvídatelnost nákladů. Máme jasně nastavená pravidla i harmonogram, víme, co nás kdy čeká, a například u loni pořízených Superbů máme dobře nastavené nájezdy i podmínky odkupu. Pořízení bylo rychlé a jednoduché, prakticky automatické. Nejde přitom jen o pořizovací podmínky nebo jen o servis, je to optimální kombinace všeho, a proto jsme nikdy neměli potřebu program měnit. Vyplatí se? Jednoznačně.