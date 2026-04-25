Soukromí zdravotníci se starají o dva miliony lidí ročně. Jejich role poroste

Dnes v Česku připadá zhruba 2,5 pracujícího na jednoho seniora. Do roku 2040 to bude už jen 1,5. Počet lidí starších 85 let má navíc vzrůst 2,4násobně. Současně se za posledních 13 let více než zdvojnásobily výdaje z veřejného zdravotního pojištění. Členové Asociace soukromých poskytovatelů zdravotních služeb se již nyní postarají o více než dva miliony pacientů a do budoucna bude význam jejích členů růst.

Na tiskové konferenci vystoupili zástupci zakládajících členů asociace ze společností AGEL, Penta Hospitals, EUC, AKESO a FutureLife, | foto: ASPZS

Cílem asociace, jejíž členové zaměstnávají přes 25 tisíc lidí, je být respektovaným partnerem státu, odborné veřejnosti i dalších aktérů systému při hledání konkrétních řešení pro kvalitní, dostupné a dlouhodobě udržitelné zdravotnictví.

Asociaci soukromých poskytovatelů zdravotních služeb (ASPZS) v rámci kulatého stolu uspořádaném na půdě Hospodářské komory ve středu představil její prezident Šimon Toman, který zdůraznil, že soukromí poskytovatelé nejsou okrajovou součástí systému, ale jeho silnou, stabilní a nezastupitelnou součástí. „Soukromí poskytovatelé s veřejnými nesoupeří, ale doplňují je. A často je i inspirují inovacemi,“ řekl v úvodu prezident asociace Šimon Toman.

V diskusním panelu vystoupili zástupci zakládajících členů asociace ze společností AGEL, Penta Hospitals, EUC, AKESO a FutureLife, kteří společně reprezentují významnou část soukromých zdravotních služeb v České republice. Konkrétně Michal Pišoja, předseda představenstva skupiny AGEL a.s., Barbora Vaculíková, CEO Penta Hospitals CZ, s.r.o., Jana Thomas Cílková, CEO EUC a.s., František Vlček, ředitel sekce rozvoje a inovací AKESO holding a.s., a Viktor Szabó, Group Treasury Director FutureLife.

Předsedou Sdružení soukromých nemocnic ČR se stal advokát Šimon Toman

„Naším cílem je sjednotit hlas soukromých poskytovatelů a vytvořit co nejsilnější mandát pro jednání se všemi relevantními institucemi. Chceme být aktivní součástí řešení, podporovat potřebné reformy a přispívat svými zkušenostmi i kapacitami,“ doplnil Toman, který nově působí také jako předseda zdravotní a sociální sekce Hospodářské komory a předseda Sdružení soukromých nemocnic.

Demografie mluví neúprosně

Asociace upozornila, že české zdravotnictví stojí před dlouhodobými a zásadními výzvami. Mezi nejvýznamnější patří nepříznivý demografický vývoj, rostoucí tlak na zdravotní a sociální služby, narůstající náklady na péči a přetrvávající personální krize. Právě proto podle asociace musí být další rozvoj zdravotnictví postaven na třech základních principech – dostupnosti, udržitelnosti a kvalitě. Aktuální stav akutních poskytovatelů lůžkové zdravotní péče v ČR totiž neodpovídá demografickým a medicínským trendům.

„Když mluvíme o architektuře a struktuře péče, jde nám o to, aby zdravotní péče zůstala reálně dostupná lidem v jednotlivých regionech a aby se žádný region nedostal do situace nedostupné péče. Proto prosazujeme takové nastavení sítě a rolí poskytovatelů, které spojí regionální dostupnost, udržitelnost a efektivní organizaci péče – tedy centralizovat to, co má být centralizováno, a současně zachovat v regionech péči, která tam musí zůstat,“ uvedla Barbora Vaculíková, generální ředitelka Penta Hospitals, jednoho ze zakládajících členů ASPZS

Stárnoucí a vymírající česká společnost. Statistici ukázali nejnovější predikce

Dnes v Česku připadá zhruba 2,5 pracujícího na jednoho seniora. Do roku 2040 to bude už jen 1,5. Počet lidí starších 85 let má navíc vzrůst 2,4násobně. Současně se za posledních 13 let více než zdvojnásobily výdaje z veřejného zdravotního pojištění. „To není abstraktní debata o budoucnosti. To je velmi konkrétní tlak na kapacity, personál i financování péče,“ varoval Toman.

ASPZS si bere za cíl spolutvořit podmínky pro předvídatelné a udržitelné financování zdravotnictví v České republice. Prosazuje nastavení předvídatelného a dlouhodobého rámce úhrad, který umožní odpovědné plánování péče i investic. Součástí debaty musí být také důraz na zohlednění kvality poskytované péče a otevření diskuse o nových zdrojích financování. Dlouhodobě udržitelné financování je základní podmínkou stability celého systému.

Jednou z klíčových priorit je efektivnější využití lidského kapitálu ve zdravotnictví. Asociace podporuje reformu kompetencí nelékařských zdravotnických pracovníků, která umožní lépe rozdělit činnosti v rámci zdravotnických týmů podle odbornosti a kvalifikace jednotlivých profesí.

Demografickou křivku je v neposlední řadě nutné vnímat i na přírůstkové stránce. „V dnešní demografické situaci bychom měli odbourat bariéry těm, kteří chtějí mít dítě. Ačkoli je Česká republika v kvalitě léčby neplodnosti na nejvyšších příčkách, neplatí to z pohledu jejího krytí ze zdravotního pojištění. Za velkou část péče, dnes již považovanou za standard, si pacienti zatím musí doplácet,“ Viktor Szabo z FutureLife, která je jedním z největších světových poskytovatelů asistované reprodukce, se sídlem v Praze.

Budoucnost zdravotnictví podle asociace spočívá také v rozvoji péče blíže pacientovi. Patří sem zejména jednodenní chirurgie, domácí péče a další moderní modely poskytování zdravotních služeb, které mohou při správném nastavení přinést vyšší komfort pacientům, efektivnější využití kapacit i lepší výsledky léčby.

Digitalizace a inovace ve zdravotnictví

Asociace zdůrazňuje potřebu urychlit digitalizaci zdravotnictví tak, aby vedla ke skutečnému snížení administrativní zátěže, lepšímu sdílení informací a většímu prostoru pro samotnou péči o pacienta.

Nemocnice pod křídly miliardáře Chrenka rostou. Agel se dostal mezi největší hráče

Zároveň je podle ní nutná restrukturalizace péče a efektivní nastavení uspořádání sítě služeb. „Stabilní a regionálně dostupná péče vyžaduje promyšlené nastavení sítě zdravotních služeb a jasné vymezení role jednotlivých segmentů péče podle potřeb pacientů a systému s ohledem na demografický vývoj v ČR,“ dodal prezident ASPZS Šimon Toman. Asociace zároveň varuje před takovými kroky, které by ve jménu úspor vedly ke zhoršení regionální dostupnosti zdravotních služeb pro pacienty.

Asociace zároveň ocenila přístup ministerstva zdravotnictví a deklarovala připravenost aktivně se podílet na přípravě a prosazování reforem. Pozitivně vnímá také otevřenost Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR k debatě o nových přístupech k úhradám a organizaci péče, včetně modelů, které ve větší míře zohledňují kvalitu a výsledky léčby. Zástupci asociace také zdůraznili, že nechtějí být organizací, která změny blokuje, ale partnerem, který pomáhá hledat funkční a realistická řešení.

Bez obřích datacenter Evropu převálcují USA i Asie. Staví se i v ČR

Nejdražší byt světa patří nejbohatšímu muži Ukrajiny. Podnikatel za něj dal miliardy

Budova s názvem Le Renzo v nové monacké čtvrti Mareterra (20. února 2026)

Nejbohatší muž Ukrajiny Rinat Achmetov si pořídil jeden z nejdražších bytů světa. Luxusní apartmán v nové monacké čtvrti Mareterra má pět podlaží, dvacet jedna místností, osm parkovacích míst a...

Írán opět zastavil ropnou tepnu. Dvě lodě v Hormuzském průlivu zasáhla palba

Sledujeme online
Hormuzský průliv

Teherán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv, důvodem je pokračující americká námořní blokáda Íránu, uvedlo velitelství íránských ozbrojených sil. Úžina zůstala otevřena méně než 24 hodin. Nejméně...

Leo Express představil repasovanou soupravu Talgo. Již brzy se vydá na Slovensko

Z Hlavního nádraží ve směru Slovácko a Bratislava vyjel nový vlak Leo Express,...

Společnost Leo Express ve čtvrtek jízdou na trase Praha–Bratislava představila repasované vlaky, které od konce dubna plánuje využívat na páteřní trase mezi Českem a Slovenskem. Soupravy s pasivním...

Zámek Dřevíč na Rakovnicku, kde žil kníže Schwarzenberg, našel nového majitele

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu...

Zámek Dřevíč na Rakovnicku, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, změnil vlastníka. Barokní stavbu od loňského roku prodávala realitní kancelář Svoboda &...

Rostou obavy o další obchodní tepnu světa. V ohrožení je Malacký průliv

Malá loď poblíž obřího tankeru na zkapalněný zemní plyn v Malackém průlivu (15....

Blokáda Hormuzského průlivu a nepředvídatelnost amerického prezidenta Donalda Trumpa oživují obavy, že podobné napětí může zasáhnout i další mimořádně důležitý strategický bod. Tím je Malacký průliv...

Soukromí zdravotníci se starají o dva miliony lidí ročně. Jejich role poroste

Na tiskové konferenci vystoupili zástupci zakládajících členů asociace ze...

Dnes v Česku připadá zhruba 2,5 pracujícího na jednoho seniora. Do roku 2040 to bude už jen 1,5. Počet lidí starších 85 let má navíc vzrůst 2,4násobně. Současně se za posledních 13 let více než...

25. dubna 2026

Třetina Čechů nakupuje online v noci. Někdy dokonce i z WC, ukázal průzkum

ilustrační snímek

Češi si rádi svoje online nákupy vyřizují v klidu, pohodlí a v bezpečí, ukázal průzkum mBank. Třetina respondentů například uvedla, že preferuje internetové nakupování v noci. Více než polovina lidí...

25. dubna 2026

Zatímco jiní tratí, indická bavlna zažívá boom. Íránskému konfliktu navzdory

Výrobna bavlněné příze Fiotex Cotspin v indickém Rajkotu (14. dubna 2026)

Zatímco řada indických továren doplácí na výpadky v dodávkách a vyšší náklady spojené s konfliktem na Blízkém východě, výrobci bavlněné příze hlásí nečekaný růst. Čínští odběratelé kvůli narušenému...

25. dubna 2026

Vzhůru do Kanady, velí Američané. Čím dál víc turistů láká tamní příroda i ceny

Vstupní cedule u informačního centra ve městě Tofino v Kanadě (27. května 2025)

Přeshraniční turistika mezi USA a Kanadou se přeskupuje. Zatímco Američanů mířících na sever přibývá, Kanaďanů cestujících do Spojených států výrazně ubývá. Roli hraje slabší kanadský dolar, rostoucí...

25. dubna 2026

Čínský rozvážkový byznys má problém. Kontroloři objevili tisíce falešných prodejců

Starší žena s rouškou na obličeji projíždí kolem rozvozců jídla, kteří čekají...

Razie kontrolorů v Číně mířené na rozvážkové služby odhalily tisíce fiktivních prodejců, kteří v posledních měsících prodali přes 3,6 milionu dortů. Kauzu spustila jediná stížnost nespokojeného...

25. dubna 2026

PepsiCo jde proti proudu. V nelítostném prostředí její model není snadné napodobit

Výrobky značek Lay’s a Doritos patřící pod značku PepsiCo v regálu obchodu CVS...

V několika posledních letech potravinářské společnosti zdražovaly tak agresivně, že se zákazníci vzbouřili a přešli k levnějším značkám. Průmysl se poučil a postupuje opačně – snižuje ceny a více...

25. dubna 2026

Válka s Íránem už zdražuje i kondomy. Chybějí suroviny na jejich výrobu

Šéf společnosti Karex, Goh Miah Kiat, při rozhovoru pro Reuters o cenách a...

Malajsijská společnosti Karex, která je největším světovým výrobcem kondomů, plánuje kvůli rostoucím nákladům zvýšit ceny výrobků o 20 až 30 procent. „Pokud bude přetrvávat narušení dodavatelského...

25. dubna 2026

Nejdražší byt světa patří nejbohatšímu muži Ukrajiny. Podnikatel za něj dal miliardy

Budova s názvem Le Renzo v nové monacké čtvrti Mareterra (20. února 2026)

Nejbohatší muž Ukrajiny Rinat Achmetov si pořídil jeden z nejdražších bytů světa. Luxusní apartmán v nové monacké čtvrti Mareterra má pět podlaží, dvacet jedna místností, osm parkovacích míst a...

25. dubna 2026

Vládní regulace dusí malé pumpy. Mohou kvůli nim i skončit, varuje čerpadlář

Premium
Radek Kunc provozuje malou čerpací stanici v Dobřichovicích. (24. dubna 2026)

Vládní zastropování marží distributorů paliv a snížení spotřební daně zamávaly s provozy čerpacích stanic. Malá čerpací stanice v Dobřichovicích se v zásadě neliší od dalších menších pump v Česku,...

25. dubna 2026

Lufthansa s dceřinými aerolinkami zpoplatní kabinový kufr. Kolik to bude stát

Piloti Lufthansy zahájili dvoudenní stávku v rámci sporu o důchody. (12. března...

Německá letecká skupina Lufthansa zruší u základních letenek na krátkých a středně dlouhých trasách možnost vzít si s sebou na palubu bezplatně kabinové zavazadlo. Změna nastane od 28. dubna s...

24. dubna 2026  21:16

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Google investuje 40 miliard dolarů do firmy Anthropic. Chtějí spolupracovat na AI

Dario Amodei, zakladatel start-upu Anthropic. (23. ledna 2025)

Americký internetový gigant Google hodlá investovat až 40 miliard dolarů (přes 830 miliard Kč) do firmy Anthropic zaměřené na umělou inteligenci (AI). V pátek o tom informoval Anthropic, který tak...

24. dubna 2026  19:22,  aktualizováno  21:03

KOMENTÁŘ: Trumpova návštěva Číny bude historická. Ale možná jinak, než myslel

Prezident Spojených států Donald Trump se v a japonské Osace sešel s čínským...

Donald Trump se nechtěně zapletl do globální ekonomické války, na kterou je čínský prezident Si Ťin-pching dobře připraven. Zatímco se představitelé USA a Číny horlivě připravují na setkání, konflikt...

24. dubna 2026

