Nečekaný propad Applu. Firma šlape na brzdu, akcie padají

To, co je u jiných firem poměrně běžnou revizí, je u technologické firmy s nakousnutým jablkem ve znaku nové a překvapivé. Až dosud během šestnácti let neustále byznys výrobce Maců, iPhonů a iPadů rostl.

Čáru přes rozpočet udělal šéfovi Applu Timu Cookovi čínský trh, sužovaný bojem o cla mezi USA a Pekingem.

Podle hlavního ekonoma Moody’s Analytics Marka Zandiho, který se vyjádřil pro The New York Times, jsou telefony iPhone statusovým symbolem, který každý zná a kupuje si jej, tudíž propad prodejů je známkou toho, že se lidem přestává dařit.

Pesimističtější očekávání oznámil šéf Applu v dopise investorům. Firma snížila odhad tržeb za první fiskální čtvrtletí, které skončilo 29. prosince z dříve předpokládaných 89 až 93 miliard dolarů na zhruba 84 miliard dolarů, tedy v přepočtu 1,9 bilionu korun.

Trh krok vyhodnotil jako překvapivý, analytici čekali, že se výsledky budou pohybovat v mantinelech, které si firma dříve vymezila.

V reakci na zprávu se začaly propadat akcie Applu a tržní cena nejhodnotnější společnosti planety sestoupila pod 700 miliard dolarů (15,9 bilionu Kč). Pro srovnání: tato suma by uživila Českou republiku následujících deset let, pokud by se počítalo s výdaji na letošní rok.

Akcie firmy obchodované na frankfurtské burze krátce po zahájení čtvrtečního obchodování ztrácely téměř devět procent. Ale dopad pociťují i některé další technologické firmy, například z řad subdodavatelů. Společnost AMS, jež dodává Applu polovodiče, klesá na burze ve Vídni o téměř 19 procent. Jak informoval Bloomberg, tato společnost má z dodávek Applu zhruba 45 procent svých tržeb. Téměř devět procent odepisuje v akciích i firma Dialog Semiconductor, která vyrábí komponenty pro napájení. Vezou se však i další.

Očekávání Applu v Číně nesplňují především prodeje nejnovějšího iPhonu XS (v Česku se prodává za cenu kolem 30 tisíc korun). Prodeje chytrých telefonů jsou přitom z hlediska příjmů pro společnost klíčové, obrat na nich závisí ze dvou třetin.

„Ačkoli jsme čekali některé problémy na klíčových rozvíjejících se trzích, nepředpokládali jsme tak velké ekonomické zpomalení v Číně,“ uvedl Cook v dopise investorům. Plány nenaplnily prodeje telefonů zejména na území Číny, Hongkongu, Taiwanu, ale i některých dalších rozvojových trzích.



VIDEO: Prohlédněte si detailně nové iPhony Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Přemrštěné ceny?

Někteří analytici rovněž zpochybnili strategii Applu udržovat prodejní ceny na mimořádně vysoké úrovni. „Odbyt Applu v Číně se nevyvíjí příznivě již několik měsíců. Jedním z důvodů je to, že jejich ceny se dostaly příliš vysoko,“ uvedla analytička Kiranjeet Kaurová z výzkumné společnosti IDC.

„Otázkou pro investory tak bude, do jaké míry ke zhoršení situace přispěla agresivní cenová politika Applu,“ řekl analytik James Cordwell ze společnosti Atlantic Equities.

Výraznou investicí je Apple například pro miliardáře Warrena Buffetta a jeho konglomerát firem Berkshire Hathaway. Podle CNBC propad akcií ukrojil z Buffetova království (zatím jen účetně) 2,8 miliardy dolarů. Buffett, který má zainvestováno do Applu pětinu svého bohatství, má v akciích technologického lídra bezmála 40 miliard dolarů.

Buffett má kromě Applu podíly například ve společnostech Bank of America, American Express, Delta Air Lines, IBM, Kraft Hein, Coca-Cola a mnoha dalších.