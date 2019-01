KOMENTÁŘ: Apple je paralyzovaná firma. Akcie mohou dále klesat

Důvodů k obavám z dalšího odpisu akcií je stále dost a není složité je najít. Všechny lze dedukovat z vývoje na trhu v posledních měsících, respektive několika málo letech, zejména pak z frustrace uživatelů mobilních telefonů iPhone a ze ztráty hybnosti firmy jako takové.

Ohlášený pokles v hrubé marži z cca 42 % na cca 38 % za poslední čtvrtletí roku 2018 není až tak zásadním faktorem. Takový ojedinělý jev se dá vysvětlit jakkoliv. To, co je však podle mého názoru znepokojivé, je pokles podílu iPhonů na globálním trhu. Ten doprovází i cenová kompenzace. Jinak řečeno: čím méně toho Apple prodá, tím vyšší cenu za své výrobky požaduje. Nahrazuje tak výnos z rozsahu exkluzivitou.

Tady se ale láme pomyslná hrana, protože Apple, aniž bych se chtěl pouštět do analýzy specifikace jednotlivých výrobků, už dávno není dominantním hráčem a v jednotlivých segmentech mu vyrostla zdatná konkurence a často Apple i převyšuje. A to za podstatně nižší cenu. Mezi nimi přístroje OnePlus, Razor, Xiaomi, Huawei a další. Ty se navíc při srovnatelných parametrech prodávají za 2/3 ceny a méně než výrobky Apple.

Problém Applu je, že mu přestali jeho uživatelé rozumět. Připočtěme i kombinaci vnějších vlivů, jako je nepříliš dobrá situace v bilaterálních vztazích mezi USA a Čínou. Čína přitom měla být dominantním trhem Apple. Obavy z ochlazování globální ekonomiky a jistá ztráta renomé značky jako takové, po excesech jako zpomalování starších modelů a korporátní tlak na spotřebitele (nákup nového modelu), Applu nepomáhá. A potom zde jsou výrazně omezené možnosti iPhone oproti konkurenční platformě Android, která nabízí více aplikací a volnosti při jejich instalaci. Všechny tyto prvky potom vykreslují situaci Apple jako firmu, jejíž akcie jsou pod silným prodejním tlakem.

Michal Dvořák, hlavní analytik Tradecentrum

K tomuto pohledu silně přispívá i monokultura produkce Apple. iPhone, přes řadu dalších výrobků, je stále dominantní, jak co do počtu, tak podílem na na tržbách – aktuálně okolo cca 63 procent celé firmy. Neschopnost dalších produktů dosáhnout tržní pozice iPhone (například iPady jsou nyní de facto marginální) vystavuje Apple silným tlakům, které nedokáže firma diversifikovat (podíl telefonů na obratu konkurenčního Samsungu je cca 38,5 procenta). A nedá se ani hovořit o tom, že by se spotřebitelé na silných trzích USA a Číny hrnuli do přechodů na nejnovější verze telefonů.

Apple Inc. se propadl z maxima 233,47 USD za akcii na 142 USD, což je pokles 39,18 % během pouhých třech měsíců. Na této úrovni (141,95) je silná technická bariéra, tzv. 200denní klouzavý průměr, na níž se pokles prozatím zastavil. Apple však tentokrát stojí na rozcestí a je velmi pravděpodobné, že tuto úroveň budou akcie atakovat znovu. A pokud bude prolomena, tedy cena poklesne pod 200denní klouzavý průměr, automatické obchodní systémy (počítače pracující na základě algoritmů definovaných uživateli) a poziční obchodníci, tedy ti, kteří akcie drží dlouhodobě - začnou prodávat svoje pozice, respektive se aktivují ochranné mechanismy (stop loss), které zamezují ztrátám z obchodů při nepříznivém vývoji ceny.

Dojde-li k takovému scénáři, je pravděpodobné, že vidíme propad akcií k úrovni 110 až 100 dolarů. Apple stojí před výzvou, nebo nutností změnit nejen komunikaci vůči zákazníkům, ale současně reformovat a diverzifikovat svoji produkci.