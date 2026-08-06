Poslední nabídka firmy Castlelake aerolinky ohodnocovala na 5,5 miliardy liber. Vedení easyJetu nicméně už minulý měsíc vyjádřilo podporu nabídce společnosti Apollo. Oba uchazeči se měli nejpozději do pátku rozhodnout, zda podají závazný návrh na převzetí.
Apollo podle podmínek dohody za každou akcii easyJetu zaplatí 7,15 libry v hotovosti. Cena akcií easyJetu na burze na dohodu reagovala růstem a připisovala zhruba tři procenta pohybovala se blízko 6,7 libry za kus. Transakce ještě musí získat souhlas ze strany akcionářů a příslušných regulačních úřadů.
EasyJet patří mezi největší letecké společnosti v Evropě. Loni firma přepravila více než 90 milionů cestujících a provozovala přes 1 200 linek ve 38 zemích. Založil ji v roce 1995 britsko-kyperský podnikatel Stelios Haji-Ioannou. Ten je stále největším investorem, se svou rodinou vlastní v aerolinkách zhruba 15procentní podíl.
Investiční společnost Apollo spravuje aktiva v hodnotě přes bilion dolarů a mimo jiné drží podíl i v české realitní skupině CPI Property Group. Castlelake sídlí v Minneapolisu a je významným investorem v leteckém odvětví. Spravuje aktiva zhruba za 38 miliard dolarů.