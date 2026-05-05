Aplikace v Česku stále funguje. Společnost Too Goo To Go uvedla, že působení ukončuje postupně. Proces začal 27. dubna, dokončen má být během následujících tří měsíců.
„Nebylo to snadné rozhodnutí. Jsme hrdí na to, co se nám v České republice podařilo vybudovat, i na komunitu partnerů a uživatelů, kteří dlouhodobě podporovali naši misi a pomohli zachránit tisíce jídel před vyhozením. Po pečlivém zvážení jsme se rozhodli učinit tento strategický krok, který nám umožní soustředit zdroje na další rozvoj našeho poslání ve větším měřítku napříč ostatními trhy,“ uvedla společnost.
„Uvědomujeme si, že tato zpráva mnohé zklame. Se všemi našimi uživateli a partnery budeme komunikovat napřímo a poskytneme jim maximální podporu během celého procesu ukončení aktivit. Zároveň zajistíme, aby byly splněny všechny stávající závazky,“ doplnila firma.
Dva roky působení v Česku
Společnost Too Good To Go oznámila expanzi do Česka v červnu roku 2024, kdy nejprve navázala spolupráci s podniky v Praze a následně se rozšířila i do dalších měst.
Zákazníci si prostřednictvím aplikace mohou rezervovat balíček s neprodanými potravinami, takzvaný Dobrovak, kromě restaurací také třeba z kaváren, pekáren či hotelů.
Mezi podniky, které s platformou navázaly spolupráci, patří například kavárenský řetězec Costa Coffee, síť pražských pekáren Zrno Zrnko či pražský hotel Hilton Prague Old Town. V letošním roce firma začala spolupracovat také s květinářstvími, zákazníci tak mohou kromě potravin zachránit i květiny.
V České republice firma působí vedle aplikace Nesnězeno, která funguje na obdobném principu a propojuje zákazníky s podniky nabízejícími neprodané potraviny za snížené ceny.
Společnost Too Good To Go vznikla roce 2016 v Dánsku a aktuálně působí na dvaceti trzích, a to mimo jiné v sousedním Polsku, Německu a Rakousku.