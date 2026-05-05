Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Platforma bojující s plýtváním potravinami končí po dvou letech. Dá přednost jiným trhům

Autor:
  12:44
Platforma Too Good To Go, jejímž prostřednictvím si lidé mohou objednat přebytky jídla z restaurací a jiných podniků za nižší cenu a zabránit tak plýtvání, odchází z Česka. Firma hovoří o strategickém kroku a soustředění zdrojů na jiné trhy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Aplikace v Česku stále funguje. Společnost Too Goo To Go uvedla, že působení ukončuje postupně. Proces začal 27. dubna, dokončen má být během následujících tří měsíců.

„Nebylo to snadné rozhodnutí. Jsme hrdí na to, co se nám v České republice podařilo vybudovat, i na komunitu partnerů a uživatelů, kteří dlouhodobě podporovali naši misi a pomohli zachránit tisíce jídel před vyhozením. Po pečlivém zvážení jsme se rozhodli učinit tento strategický krok, který nám umožní soustředit zdroje na další rozvoj našeho poslání ve větším měřítku napříč ostatními trhy,“ uvedla společnost.

Obchodníci a výrobci brojí proti plýtvání. Vdechují potravinám druhý život

„Uvědomujeme si, že tato zpráva mnohé zklame. Se všemi našimi uživateli a partnery budeme komunikovat napřímo a poskytneme jim maximální podporu během celého procesu ukončení aktivit. Zároveň zajistíme, aby byly splněny všechny stávající závazky,“ doplnila firma.

Dva roky působení v Česku

Společnost Too Good To Go oznámila expanzi do Česka v červnu roku 2024, kdy nejprve navázala spolupráci s podniky v Praze a následně se rozšířila i do dalších měst.

Zákazníci si prostřednictvím aplikace mohou rezervovat balíček s neprodanými potravinami, takzvaný Dobrovak, kromě restaurací také třeba z kaváren, pekáren či hotelů.

Mezi podniky, které s platformou navázaly spolupráci, patří například kavárenský řetězec Costa Coffee, síť pražských pekáren Zrno Zrnko či pražský hotel Hilton Prague Old Town. V letošním roce firma začala spolupracovat také s květinářstvími, zákazníci tak mohou kromě potravin zachránit i květiny.

Orlen testuje prodej přebytků z občerstvení. Dobrovaky prodává za sníženou cenu

V České republice firma působí vedle aplikace Nesnězeno, která funguje na obdobném principu a propojuje zákazníky s podniky nabízejícími neprodané potraviny za snížené ceny.

Společnost Too Good To Go vznikla roce 2016 v Dánsku a aktuálně působí na dvaceti trzích, a to mimo jiné v sousedním Polsku, Německu a Rakousku.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Nejčtenější

Soupravy Talgo poprvé vyjely z Prahy. Vypadaly ale jinak než při prezentaci

Souprava Talgo společnosti Leo Express poprvé vyjela na pravidelnou linku do...

Repasované španělské vlaky Talgo společnosti Leo Express poprvé svezly cestující v pravidelném provozu mezi Prahou a Bratislavou. Čtenář iDNES.cz natočil v Kolíně oba vlaky. Jak ten, který byl v 7:18...

Bývalá telefonní ústředna na Žižkově ožije. Promění se v luxusní bydlení

Vizualizace přestavby budovy telefonní ústředny ve Fibichově ulici na pražském...

Bývalá telefonní ústředna ve Fibichově ulici v Praze 3 projde rozsáhlou přestavbou. Developerská společnost PSN zahájí letos v létě její rekonstrukci. Budovu promění na nájemní bydlení se 116 byty,...

Mráz sevřel Česko. Mapa ukazuje, kde byly nejnižší teploty

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Mrazy v noci zasáhly celou Českou republiku. Český hydrometeorologický ústav zveřejnil mapu, která ukazuje výskyt přízemních mrazů v noci na čtvrtek. Dosáhly -3 až -10 stupňů Celsia a udeřily téměř v...

IKEA testuje sedmimílové boty. Pomáhají skladníkům ve vyřizování objednávek

V IKEA skladech využívají zaměstnanci robotické boty Moonwalkers. (28. dubna...

Nábytkářský gigant IKEA testuje ve svém provozu inovativní novinku, která zrychluje pohyb zaměstnanců. Ve skladech nyní jezdí na robotických botách jménem Moonwalkers. První výsledky ukazují vyšší...

Průšvih CSG: akcie ztratily už polovinu hodnoty. Nevěří se jeho byznys modelu

ilustrační snímek

Akcie zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada v pondělí prudce oslabily. Reagovaly tak na zprávu firmy Hunterbrook zpochybňující obchodní model CSG, napsala...

Platforma bojující s plýtváním potravinami končí po dvou letech. Dá přednost jiným trhům

too good to go aplikace logo plýtvání potraviny

Platforma Too Good To Go, jejímž prostřednictvím si lidé mohou objednat přebytky jídla z restaurací a jiných podniků za nižší cenu a zabránit tak plýtvání, odchází z Česka. Firma hovoří o...

5. května 2026  12:44

Trable pro stovky cestujících. Čedok zrušil lety z Českých Budějovic na Krétu

Letadlo přistává na letišti u Českých Budějovic.

Ještě před začátkem hlavní turistické sezony přišla z Letiště České Budějovice velmi nepříjemná zpráva pro část cestujících. Čedok zrušil všech 18 letů do Heraklionu na Krétě. Důvodem je podle...

5. května 2026  11:28

Evropa šlape na brzdu. Záchrana průmyslu nutí lídry přehodnotit unijní povolenky

Francouzský prezident Emmanuel Macron v Soulu vzdává hold padlým francouzským...

Zelená politika Evropské unie naráží stále víc na tvrdou ekonomickou realitu. Drahé energie a rostoucí náklady na emisní povolenky drtí evropský těžký průmysl natolik, že dřívější ambice začínají...

5. května 2026  10:44

Sledujeme, co se děje. Dubrovník hlásí nápor turistů, obavy z letní sezony ale sílí

Dubrovník

Do léta sice ještě nějaký čas zbývá, ale ulice historického centra chorvatského Dubrovníku už nyní zaplňují turisté z celého světa. To je obvykle známkou toho, že nadcházející turistická sezona bude...

5. května 2026  10:41

Úspory a zahájení stavby trati do Kladna. Vedení železnic si musí odměny zasloužit

Budoucí trať Praha-Smíchov – Beroun v Hlubočepích

Nepřekročit rozpočet o více než dvě procenta, snížit nálady na marketing nebo zvýšit bezpečnost na 51 železničních přejezdech. Nové vedení Správy železnic dostalo podmínky, za kterých si může...

5. května 2026

OTÁZKY A ODPOVĚDI: Nová evidence tržeb. Co komu přinese EET 2.0

Premium
ilustrační snímek

Vláda v pondělí schválila návrh nového zákona o evidenci tržeb. EET 2.0 má začít platit od 1. ledna 2027 a kabinet od ní čeká vyšší výběr daní, ročně o 14,4 miliardy korun. Nový systém má být...

5. května 2026

Budeme to hrát po celé Trumpovo funkční období, ale nedáme se, reaguje EU na cla

Vlajky Evropské unie před sídlem Evropské centrální banky (ECB) ve Frankfurtu...

Evropská unie zváží veškerá možná odvetná opatření v případě, že americký prezident Donald Trump naplní svou hrozbu a zvýší cla na dovoz automobilů z EU do Spojených států. Pokud to však bude možné,...

4. května 2026  20:38

USA se staly největším exportérem ropy na světě. Tleskají především asijské země

Ropná pole na úseku dálnice 33 známé jako Petroleum Highway severně od města...

V době, kdy svět nadále čelí důsledkům zablokovaného Hormuzského průlivu, roste vývoz ropy z USA. Tankery míří k americkým břehům v dlouho nevídaných počtech a vyplouvají odtud do Japonska, Thajska i...

4. května 2026

Průšvih CSG: akcie ztratily už polovinu hodnoty. Nevěří se jeho byznys modelu

ilustrační snímek

Akcie zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada v pondělí prudce oslabily. Reagovaly tak na zprávu firmy Hunterbrook zpochybňující obchodní model CSG, napsala...

4. května 2026  17:49,  aktualizováno  18:45

Napětí mezi velmocemi sílí. Čína poprvé vyzvala firmy k ignorování sankcí USA

Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching zahájili...

Mocenský střet mezi Čínou a Spojenými státy se dál vyostřuje. Čínský prezident Si Ťin-pching nově nařídil domácím firmám, aby ignorovaly americké sankce vůči čínským rafineriím obchodujícím s...

4. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

EET je podle analytiků krok správným směrem, podle opozice naopak nazpět

ilustrační snímek

Znovuzavedení elektronické evidence tržeb (EET) je krok správným směrem, shodli se analytic. Stát díky EET získá podle nich lepší přehled nejenom o výběru DPH, ale i o aktuální situaci v ekonomice....

4. května 2026  16:53

Otrava dětské výživy HiPP. Exzaměstnanec zadržený v Rakousku obvinění popírá

Dětská výživa Hipp.

Muž, který byl o víkendu zadržený v Rakousku pro podezření z otrávení dětských výživ značky HiPP, obvinění popírá. V pondělí o tom informují o tom rakouská média. Podle zpravodajského webu oe.at je...

4. května 2026  14:11,  aktualizováno  16:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.