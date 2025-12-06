Aperol míří do Ameriky. Italský výrobce chce dobýt trh milovníků piva

  18:58
Akcie výrobce oblíbeného alkoholického nápoje Aperol Spritz se za poslední dva roky propadly o 40 procent. Stratégové firmy proto řeší, jak růst alkoholového giganta Davide Campari-Milano znovu nastartovat. Volba nejspíš padne na americký trh, od kterého má šéf společnosti Simon Hunt velká očekávání. Experti ale varují před riziky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Archiv Warehouse1

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
6 fotografií

Podle Simona Hunta drink Aperol Spritz vůbec nezná zhruba polovina americké populace. Šéf společnosti ale přiznává, že pro jeho firmu nepůjde o lehký úkol. Američané jsou totiž celosvětově známí pro svou lásku k pivu. Aperol Spritz je oproti tomu lehký a hořkosladký drink, který s pivem nemá mnoho společného, uvádí agentura Bloomberg.

Přesto ale Simon Hunt věří, že sázka na USA se jeho firmě může vyplatit. „Polovina Spojených států o našem drinku nikdy neslyšela. Víme, že americký trh pro nás znamená obrovskou příležitost,“ řekl v rozhovoru pro Bloomberg.

Americkou misi už italská společnost zahájila. Vybrala jedenáct velkých měst v Kalifornii, Floridě, Texasu a New Yorku, která označila za prioritní. Jde o trhy, kde je Aperol Spritz mezi Američany nejznámější a kde se tak firma může marketingově opřít o existující poptávku.

Restaurace zavádí menu s různými druhy vody. Nejdražší je za téměř 600 korun

Firma má v USA jasnou strategii

Pokud se v těchto státech a městech Davide Campari-Milano podaří prorazit, chce expandovat i do dalších částí země. Podnik věří, že díky tomu mohou prodeje v příštích pěti letech růst o 12 procent. „Půjdeme stát po státu. Město po městu,“ říká Hunt.

Pro skupinu je Aperol Spritz klíčovým produktem. Na tržbách se podílí asi čtvrtinou. Přitom ještě před dvaceti lety byl známý jen v malé části Itálie. Firmě se ale podařilo z něj vybudovat evropský hit a nyní se o totéž pokusí v USA.

Poptávka po alkoholu na Západě klesá. Výrobci mají náhradu, zaměřili se na Indii

Ve Spojených státech chce společnost přesvědčit zákazníky i chytře zvoleným marketingem. Prodeje chystá například na tenisovém turnaji US Open. Oslovit plánuje hlavně milovníky prémiových piv, kterým nabídne i čepovanou verzi drinku.

Američané konzumují alkohol čím dál méně

Analytici ale upozorňují na rizika. Prorazit na americkém trhu není pro evropské firmy jednoduché a Davide Campari-Milano se v USA poslední roky příliš nedaří. Američané navíc podle dostupných dat pijí alkohol čím dál méně. Podle nedávného průzkumu Gallupu pije alkohol už jen 54 procent dospělých, což je nejméně za posledních třicet let. Ti, kteří alkohol pijí, ho navíc konzumují méně než dřív.

Místo piva mladí volí kratom a energiťáky, ukázala studie. Mnozí končí v rukou lékařů

Expert Mitch Collett z Deutsche Bank říká, že zatím není jasné, co přesně za úbytkem spotřeby stojí. Může jít o vyšší životní náklady, ale také o změnu životního stylu. Pokud by šlo o druhou možnost, byla by americká mise Davide Campari-Milano ještě náročnější, uvádí Bloomberg.

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

