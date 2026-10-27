Zakladatelé Anthropicu se díky AI zařadili mezi nejbohatší lidi planety

Agentura Bloomberg dříve odhadovala majetek každého ze zakladatelů na přibližně osm miliard dolarů (170 miliard korun). Nový odhad vychází z ocenění Anthropicu na 965 miliard dolarů (21 bilionů korun) při posledním investičním kole. Podle zveřejněných dokumentů vlastní každý ze sedmi spoluzakladatelů zhruba 1,4 procenta firmy.
Pokud by společnost při plánovaném vstupu na burzu dosáhla hodnoty dvou bilionů dolarů, o níž dříve hovořili investoři, mohlo by jmění každého ze zakladatelů podle Bloombergu vzrůst na více než 27 miliard dolarů (590 miliard korun). Tento odhad však nezohledňuje případné zředění jejich podílů vydáním nových akcií.
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Prudký růst bohatství zakladatelů Anthropicu odráží sílící vliv technologického sektoru, zejména umělé inteligence, na světové majetkové žebříčky. Majetek technologických podnikatelů a investorů, kteří patří mezi 500 nejbohatších lidí světa, se za prvních devět měsíců letošního roku zvýšil celkem o 845 miliard dolarů. Průměrné jmění miliardářů mimo technologický sektor naopak kleslo.
Spoluzakladatelé, mezi něž patří Dario Amodei a jeho sestra Daniela Amodeiová, Tom Brown, Jack Clark, Jared Kaplan, Sam McCandlish a Christopher Olah, v dopise potenciálním akcionářům uvedli, že umělá inteligence a jejich společnost „představují jednu z největších ekonomických příležitostí v historii“.
Rostoucí hodnotu firmy už přitom někteří její představitelé využili k prodeji části svých akcií. Generální ředitel Dario Amodei a jeho sestra Daniela Amodeiová, která zastává funkci prezidentky, se zúčastnili odkupů akcií v letech 2025 a 2026. Zatímco loni společnost uskutečnila odkup v objemu 157 milionů dolarů, letos jeho hodnota dosáhla 4,7 miliardy dolarů. Do letošního odkupu se zapojili také finanční ředitel Krishna Rao a manžel Daniely Amodeiové Holden Karnofsky.
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Ačkoliv každý ze zakladatelů vlastní přibližně 1,4 procenta Anthropicu, po vstupu na burzu si mají společně zachovat kontrolu nad většinou hlasovacích práv. Prostřednictvím společnosti Founder LLC, jejímiž jsou členy, budou ovládat 50,1 procenta hlasů. Tento vliv si přitom mohou udržet, i kdyby prodali až 98 procent akcií třídy A, které vlastnili při vstupu společnosti na burzu.
Společnost Anthropic založila v roce 2021 skupina bývalých zaměstnanců OpenAI, kteří z firmy odešli kvůli neshodám ohledně jejího dalšího směřování. Společnost sídlí v San Francisku a vyvíjí mimo jiné jazykový model Claude, který konkuruje ChatGPT od OpenAI.
Přestože hodnota Anthropicu prudce roste, firma nadále hospodaří se ztrátou. Za první pololetí letošního roku vykázala při tržbách 16,3 miliardy dolarů čistou ztrátu 80,7 miliardy dolarů. Ve stejném období loňského roku přitom ztráta dosáhla 13 miliard dolarů při tržbách 1,2 miliardy dolarů.