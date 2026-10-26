Anthropic podal žádost o vstup na burzu, může jít o dosud největší nabídku akcií

Anthropic se zároveň přiblížil k tomu, aby se stal první firmou zaměřenou především na vývoj nejpokročilejších modelů AI, jejíž akcie se začnou veřejně obchodovat, uvedla agentura Bloomberg.
Společnost, která stojí za chatbotem Claude, plánuje zahájit obchodování na trhu Nasdaq Global Select Market pod burzovním symbolem ANT, vyplývá z dokumentu, který firma předložila americké Komisi pro cenné papíry a burzy. Důvěrnou žádost o vstup na burzu Anthropic podal už v červnu.
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Hodnota firmy se mění podle nálady investorů
Vstup na burzu přichází v době, kdy investoři začínají být opatrnější vůči rozsáhlým investicím do umělé inteligence. Technologické společnosti v posledních letech vynakládají obrovské částky na datová centra, čipy a výpočetní kapacity. Stále častěji se však objevují pochybnosti, zda se tyto výdaje dostatečně rychle vrátí a ospravedlní vysoké valuace technologických firem.
K opatrnosti přispívají také vyšší náklady na financování a rostoucí výnosy dluhopisů. Některé společnosti kvůli kolísání trhů odkládají své plánované vstupy na burzu a původně nabitý podzimní kalendář nových emisí se postupně vyprazdňuje, uvedla agentura Reuters.
Anthropic přesto v přípravách pokračuje. Veřejná nabídka akcií by mu otevřela přístup k širšímu okruhu investorů a novému kapitálu, který potřebuje k financování dalšího vývoje svých modelů.
Podle agentury Reuters někteří současní i potenciální investoři oceňovali firmu přibližně na 1,5 bilionu dolarů. Ještě před týdnem se přitom hovořilo o hodnotě kolem dvou bilionů dolarů. K přehodnocení přispělo zveřejnění některých finančních údajů na nedávném setkání s investory.
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Anthropic byl letos v květnu při investičním kole oceněn na 965 miliard dolarů. Tehdy do něj vložili peníze významní investoři ze Silicon Valley i z finančního sektoru na Wall Street.
Společnost založil v roce 2021 tým výzkumníků v oblasti umělé inteligence. Mezi její první významné strategické partnery patřily Amazon a Google, které do ní investovaly miliardy dolarů a současně jí poskytly cloudovou infrastrukturu nezbytnou pro trénování a provoz modelů Claude.
Firma očekává, že její výdaje na výpočetní výkon a infrastrukturu budou v absolutních částkách nadále růst. Podle prospektu mají zůstat její největší provozní nákladovou položkou i v dohledné budoucnosti.
Anthropic zároveň upozorňuje, že jeho tržby a pohledávky jsou koncentrovány u omezeného počtu zákazníků a distribučních kanálů. Závislost na relativně malém okruhu odběratelů tak představuje další riziko pro budoucí hospodaření.
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Umělá inteligence má změnit svět
V prospektu Anthropic obhajuje rozsah svých investic očekáváním, že umělá inteligence zásadně promění fungování světové ekonomiky.
„Věříme, že hojnost umělé inteligence rychle promění všechna odvětví světové ekonomiky, a to způsobem, jehož dopad překoná industrializaci, elektřinu, polovodiče i internet,“ uvedla společnost v dokumentu.
Takto ambiciózní plány však závisejí na schopnosti udržet krok s konkurencí a přicházet s stále výkonnějšími modely. „Náš úspěch závisí z velké části na naší schopnosti pokračovat ve vývoji nejpokročilejších a nejvýkonnějších modelů umělé inteligence. Pokud bychom v tom selhali, mohlo by to negativně ovlivnit naše podnikání,“ upozornila podle Reuters firma.
Souboj o technologické prvenství vede Anthropic především s OpenAI. Konkurence se snaží získat náskok nejen ve výkonnosti modelů, ale také v jejich komerčním využití. Anthropic nedávno představil model Opus 5.5, kterým se snaží udržet tempo s vývojem u svého rivala.
OpenAI podle Reuters v červnu důvěrně podala dokumenty související s přípravou vlastního vstupu na burzu. S uvedením akcií na trh se počítá nejdříve na začátku roku 2027. Šéf společnosti Sam Altman v září uvedl, že firma letos na burzu nevstoupí. Zdůvodnil to mimo jiné otázkami bezpečnosti umělé inteligence.
Altman přitom označil za nepřijatelné i desetiprocentní riziko, že by umělá inteligence mohla do konce tohoto desetiletí způsobit vyhynutí lidstva.
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Firma upozorňuje i na rizika vlastních modelů
Právě bezpečnost umělé inteligence představuje pro Anthropic další důležité téma. Výzkum samotné společnosti ukázal, že pokročilé systémy mohou při kontrolovaných testech vykazovat nežádoucí chování, například napomáhat podvodům, sabotovat kód nebo manipulovat s informacemi.
V prospektu firma upozorňuje, že její modely mohou za určitých okolností vykazovat také chování připomínající snahu o vlastní zachování. Zmiňuje například pokusy bránit se vypnutí, zatajovat či manipulovat informace nebo jednat způsobem připomínajícím vydírání.
Zjištění posilují obavy, jak zajistit kontrolu nad stále výkonnějšími systémy v době, kdy se technologické společnosti předhánějí v jejich uvádění na trh.
Generální ředitel Anthropicu Dario Amodei již dříve vyzval světovou komunitu zabývající se umělou inteligencí, aby zpomalila zavádění nových schopností a věnovala více pozornosti souvisejícím rizikům. Firma přitom současně pokračuje ve vývoji a komerčním nasazování svých modelů.