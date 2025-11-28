Anna Marešová momentálně pracuje na návrzích lanovek na Petřín a Ještěd. Chce u Whoop·de·doo zůstat i nadále v roli odborné garantky kvality. Koncept poprvé nastínila ve své diplomové práci Erotické pomůcky z gynekologického hlediska.
V té si dala za cíl vytvořit ideální design těchto pomůcek pro ženy a zbořit četná tabu obestírající tento tržní segment. Ve výsledku vybudovala byznys s tisíci spotřebitelek i spotřebitelů. K dnešnímu dni má e-shop whoopdedoo.love na kontě přes 40 tisíc prodaných produktů.
Kvůli vibračnímu vajíčku kuchal táta kartáček, řekla designérka Marešová
„Ráda bořím tabu, miluju kontrasty a posouvám standardy. Dvanáct let je velká škola. Jsem hrdá na to, že jsem nikdy neslevila ze svých hodnot. Vždycky jsem zákazníkům nabízela to nejlepší, co jsem v danou chvíli dokázala vytvořit. Právě díky tomu jsem si získala jejich důvěru a ta je pro mě tou nejcennější hodnotou,“ bilancuje Marešová.
Výzvy na obzoru
Po nastávající vánoční sezoně se chce Marešová věnovat především svému druhému projektu, studiu Anna Marešová Designers. To má momentálně před sebou hned několik velkých výzev. Studio se intenzivně věnuje například designovému návrhu nových lanovek na Petřín a na Ještěd a dá se předpokládat, že právě těmto aktivitám bude muset Marešová muset zasvětit většinu času.
Finální rozhodnutí zatím nepadlo. Sama zakladatelka a stoprocentní majitelka chce značce zůstat i nadále nablízku, například v roli garantky kvality a designu. „Poslední tři roky byly náročné. Změny trhu, růst inflace i výpadek dodavatelů jsme ustáli, ale cítím, že Whoop·de·doo, která se stala niche brandem s duší, odvahou a jasnými hodnotami, si zaslouží další rozvoj. Chci najít partnera, který bude pokračovat s respektem k DNA značky, a já se budu moci naplno soustředit na nové projekty,“ komentuje Marešová, co si od strategického partnerství slibuje.
Potenciální partner či investor získá podíl na ryze české značce, která si od svého uvedení na trh zakládá na třech klíčových hodnotách – lokální výrobě, špičkové kvalitě a designu s dlouhou životností a etickém přístupu. Anně Marešové se navíc za 12 let v byznysu podařilo vybudovat rozsáhlou síť odborných spoluprací, například s Gynekologickým a sexuologickým sympoziem v Českém Krumlově.
Vytvořila také podcastovou minisérii Přiznej barvu a iniciovala vznik kampaně „Udělejme tečku za menstruační chudobou“. Aktuálně připravuje program osvěty na středních školách.