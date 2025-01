Začínal jako závodník, teď dodává i do F1

„Hlavní motivací bylo, abych si mohl zaplatit restart kariéry a zkusil ještě něco vyhrát,“ říká v jedné ze dvou velkých výrobních hal společnosti RaceX v Praze, v níž dnes zaměstnává 65 lidí. Když firmu na výrobu kompozitních dílů pro motorsport před deseti lety v garáži zakládal, nenapadlo ho, do jakých rozměrů vyroste. A již vůbec nemyslel na to, kam všude se jeho výrobky dostanou.

„Naše díly se dají nalézt téměř ve všech závodních sériích na mezinárodní scéně. Děláme pro všechny značky v nejvyšší kategorii mistrovství světa v rallye, ale i pro Formuli 1. V závodech na okruzích jsme velký dodavatel třeba pro Ferrari,“ vyjmenovává.

Úspěch podle něj nespočívá ani tak v nápadu, v čem podnikat, spousta lidí tomu přikládá zbytečnou důležitost. „Podstatnější je, jací se na to sejdou lidi. Já jsem potkal správnou partu. Začínal jsem s kamarádem Filipem, který studoval na ČVUT kompozity a byl první, kdo v Česku navrhl a vyrobil karbonový monokok formule,“ vzpomíná.

Pro podnikatele Skálu proto bylo hlavní motivací se obklopit kvalitními lidmi. „Pokud chcete vybudovat opravdu úspěšnou firmu, musíte neustále hledat lidi, kteří jsou v některých ohledech lepší než vy. Pak se od nich můžete učit a inspirovat,“ vysvětluje.

Výroba v halách firmy RaceX probíhá primárně ručním kladením tkanin do forem a ručním dokončováním dílů. Kvalita dílu je úměrná tomu, jak šikovný je zaměstnanec. Před odesláním musí každý díl projít kontrolou kvality, při které se třeba scanuje měřicím ramenem s přesností na tisícinu milimetru. Vyškolit lidi, kteří vyrábějí nejsložitější díly, trvá ve firmě RaceX i půl roku.

Jan Skála, majitel firmy RaceX (10. ledna 2025)

„Máme kompletně digitalizovanou výrobu, takže je bezpapírová a každý zaměstnanec má svůj tablet. Naprogramovali jsme si i vlastní systém provizí. S každým zaměstnancem, který na díle vykoná nějakou činnost, se rozdělíme o odměnu ze zisku a on tu výši vidí v tabletu,“ popisuje majitel.

Kompozity mají podle Jana Skály své kouzlo. „Pořád něčím překvapují. Ten materiál není homogenní, jako když se vezme kus hliníku a obrobí se. Na to, jak se díl povede, má vliv spousta vnějších podmínek,“ dodává. Poté, co se tkanina naskládá do forem a zavakuuje, putuje do velkého autoklávu na vytvrzení za zvýšeného tlaku. „Máme dva autoklávy, a když jsme ten novější nedávno připojili do sítě, přetížili jsme místní trafostanici,“ uvádí Skála a ukazuje na obří „papiňák“, uvnitř kterého po zapnutí vznikne tlak obvykle šest barů.

Na ceny energií si Skála nestěžuje, ačkoliv výroba je energeticky náročná „Musíme to brát, jak to je. Zaměřuji se radši na věci, které mohu ovlivnit,“ říká. Nečerpá ani dotace. „Ty by měly být ve školství, v neziskovém sektoru, ale v byznysu pouze okrajově, když to fakt nejde jinak,“ uvádí. O dotace ani nehodlá žádat, i když náklady na nákup zařízení a veškerou digitalizaci byly vysoké a vše zaplatila firma. „Považuji to za morálně správné,“ dodává.

Skála se nyní postupně vrací do závodního auta a v následujících letech by rád zkusil uspět v rallye, která patří k nejnáročnějším motoristickým disciplínám. Paralelně již plánuje, že svůj byznys rozšíří z motorsportu také do dalších oblastí, jako je sportovní vybavení, lodní průmysl, lékařství nebo letectví a kosmonautika.