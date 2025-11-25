Agrofert koupil společnost, která vlastní terminál čpavku v Nizozemsku

Holding Agrofert předsedy hnutí ANO a pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše koupil za 290 milionů eur (zhruba sedm miliard korun) nizozemskou společnost OCI Ammonia Holding B.V.
Společnost vlastní dovozní a skladovací terminál čpavku v Rotterdamu a také platformu pro distribuci čpavku zákazníkům v Evropě. Agrofert o tom informoval na svém webu.

Podnik OCI Ammonia Holding B.V. je součástí společnosti OCI Global, která je podle Afrofertu předním výrobcem a distributorem dusíkatých produktů. „Uzavření transakce se očekává v prvním pololetí roku 2026 a je podmíněno schválením ze strany příslušných soutěžních úřadů, dokončením dalších obvyklých transakčních kroků a získáním souhlasu akcionářů OCI N.V. na mimořádné valné hromadě,“ sdělil Agrofert. Holding o sobě uvádí, že je druhým největším výrobcem dusíkatých hnojiv v Evropě.

Střet zájmů vyřeším, Agrofert neprodám, není to jako rohlík v krámě, říká Babiš

Holding Agrofert působí v zemědělství, potravinářství či v chemickém průmyslu. Loni meziročně zvýšil zisk o pět miliard korun na 7,1 miliardy korun. Důvodem byl prodej mediální skupiny Mafra, firmy Londa provozující rozhlasové stanice a pardubické chemičky Synthesia. Tržby stagnovaly na 212 miliardách Kč, informoval dříve holding v tiskové zprávě.

Do holdingu Agrofert, který sdružuje zhruba 200 firem v Česku i v zahraničí, patří třeba chemičky Deza, Fatra, Lovochemie a Precheza nebo také potravinářské společnosti Kostelecké uzeniny, Krahulík či Penam. Zaměstnává 29 000 lidí, z toho v Česku zhruba 18 000.

