Podle prohlášení Expedie se Kiwi.com začlení do letecké platformy Expedia Group, nový vlastník se chystá využít i technologické řešení a zkušenosti v oblasti zákaznického servisu. Expedia Group tím rozšíří svou silnou pozici na americkém trhu letecké dopravy také do Evropy a otevře nové příležitosti k růstu jak pro své spotřebitelské značky, tak pro obchodní partnery.
„Jsme nadšeni, že můžeme přivítat Kiwi.com v rámci Expedia Group. Oliver a jeho tým vybudovali inovativní platformu pro vyhledávání a rezervaci letenek, která již slouží milionům cestujících,“ uvedla Ariane Gorinová, generální ředitelka Expedia Group. „Spojení technologie Kiwi.com s rozsahem našeho podnikání posílí pozici značky Expedia i našeho B2B byznysu v oblasti letecké dopravy a nabídne cestujícím i partnerům širší výběr, větší jistotu a výhodnější podmínky.“
„Po 14 letech budování Kiwi.com jde o mimořádně významný okamžik pro mě i pro všechny, kteří pomohli vytvořit společnost v její dnešní podobě,“ uvedl Oliver Dlouhý, spoluzakladatel a generální ředitel Kiwi.com.
„Začínali jsme s jednoduchou vírou, že technologie mohou lidem usnadnit cestování a přinést jim z něj více. Vstup do Expedia Group je uznáním vynalézavosti, vytrvalosti a zaměření na zákazníky, které náš tým prokázal. Zároveň nám otevírá příležitost nabídnout to, co jsme vybudovali, mnohem většímu počtu cestujících po celém světě. Společně můžeme na těchto technologiích dále stavět a pomoci ještě více lidem plánovat a rezervovat jejich cesty.“
Dokončení transakce, které ještě podléhá obvyklým podmínkám pro uzavření podobných obchodů, se očekává v první polovině roku 2027.
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Našel lepší a levnější cestu. Podnikatelem roku je zakladatel Kiwi.com
U začátků brněnského start-upu přitom byla vlastní zkušenost. Před lety Dlouhý s přítelkyní sháněl letenky do Portugalska. Našli jich hodně, ale všechny byly příliš drahé. Když však poskládali cestu z různých nabídek od nízkonákladových společností, stálo je to zhruba čtvrtinu toho, kolik za letenku z Prahy do Portugalska chtěl nejlevnější prodejce.
Dlouhého napadlo, že by to mohl být dobrý byznys. Vytvořit program, který automaticky propojí lety aerolinek, jež vzájemně nespolupracují, a najde nejlevnější cestu mezi dvěma letišti. Nic takového tehdy neexistovalo.
Z malého brněnského startupu se stala globální společnost, která Dlouhému vynesla mimo jiné i ocenění EY Podnikatel roku 2019. Firmu s ročními tržbami okolo šesti miliard korun ovládá od roku 2019 americký investiční fond General Atlantic, který vlastní většinu akcií, Oliver Dlouhý v něm od té doby drží menšinový podíl.