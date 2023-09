Praha je z doručování zboží drony bohužel vyloučená, prozradil manažer Amazonu

„I o stroje se musí někdo starat, takže nabízíme pracovní příležitost i vysoce kvalifikovaným lidem z oboru IT a inženýrům,“ říká Šmíd. První zásilkou, kterou z Kojetína vypravili, byl plyšový pokémon Pikachu, ale mezi oblíbenými položkami u zákazníků v Evropě se drží třeba i knihy.

Amazon letos v červnu v Kojetíně na Moravě otevřel svoje druhé distribuční centrum v České republice. Má jít o nejmodernější sofistikovanou budovu, robotické centrum. Přesto vidím inzeráty, v nichž pro Kojetín sháníte zatím stovky nových zaměstnanců. Takže všechno nebudou dělat roboti?

Tak to skutečně nebude. Robotické centrum sice výrazně zefektivňuje naši práci, ale bez lidí se stejně neobejdeme. Jak bych vám to co nejlépe popsal? Asi na rozdílu mezi oběma distribučními centry v České republice a jejich fungováním.