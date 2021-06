Google a Amazon jsou plné falešných recenzí, giganty vyšetřuje úřad

Úřad pro hospodářskou soutěž a trhy (CMA) chce nejprve shromáždit více informací a teprve pak rozhodne, zda firmy porušily zákon o ochraně spotřebitelů. Pokud zjistí, že ano, může proti nim zakročit. Mohl by třeba nařídit, aby změnily interní pravidla, jak falešným recenzím bránit, a pokud by to nepomohlo, může se s nimi i soudit.



Předběžné vyšetřování od loňského jara se soustředilo na to, jak fungují interní systémy uvedených firem a jak se zpracovávají informace na jednotlivých platformách při odhalování falešných recenzí a následném řešení. Antimonopolní úřad má také podezření, že systémy Amazonu dostatečně nebrání některým prodejcům v manipulaci s popisem nabízených výrobků.

„Obáváme se, že miliony lidí, kteří nakupují on-line, mohou být uváděny v omyl, když si čtou falešné recenze a na základě takových doporučení pak utrácejí peníze,“ uvedl šéf CMA Andrea Coscelli. „Stejně tak není spravedlivé, když někteří prodejci nepravdivě uvádějí pětihvězdičkové hodnocení, jen aby svým produktům dodali na výjimečnosti, zatímco firmy, které dodržují zákony, na to pak doplácejí.“

Úřad CMA se falešným hodnocením výrobků nabízených přes internet zabýval i loni. Tehdy šlo o to, že se balíky příznivých hodnocení dokonce prodávaly. Firmy Facebook, Instagram a eBay pak takové skupiny i jednotlivce ze svých stránek odstranily, připomíná agentura Reuters.

Amazon uvedl, že bude s úřadem CMA spolupracovat. „Neúnavně chráníme náš obchod a vždy zakročíme, abychom falešné recenze odstranili bez ohledu na velikost či lokalitu těch, kteří se takto snaží podvádět,“ reagoval americký podnik.