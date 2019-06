Prime Air na dohled. Drony vypustíme do několika měsíců, slíbil Amazon

Zároveň s prohlášením firma také odhalila nejnovější verzi doručovacího dronu. Jeho uvedením by Amazon po dlouhých pěti letech splnil cíl, který mu vytyčil jeho šéf, Jeff Bezos. Ten slíbil, že právě nejpozději do letoška začne služba fungovat. Dá se předpokládat, že Prime Air firma spustí nejdříve ve Spojených státech, kde i sídlí.



Americký Federální úřad pro letectví totiž už podle oficiálních informací Amazonu udělil povolení vypustit autonomní drony do provozu. „Certifikát platí po jeden rok a pak si ho firma bude moci obnovit,“ řekl úřad televizi BBC.

Dron by měl být díky kamerám a strojovému učení schopný rozpoznat překážky a úspěšně se jim vyhnout. „Od paragliderů přes elektrické vedení až po corgiho (plemeno psa, pozn. redakce) na vašem dvorku,“ citoval Wilkeho deník The Independent. „Mozek našeho dronu má bezpečnost stoprocentně pokrytou,“ dodal.



Ve vzduchu i na zemi

Pokud by dron náhodou měl pokračovat v cestě skrz něco, co je podle něj překážka, měl by okamžitě zastavit. „Je nezávisle bezpečný,“ komentoval Wilke. Umělou inteligenci pro donášení zásilek přitom firma nevyužívá jen pro drony. S autonomní robotickou dovážkou totiž Amazon experimentuje i na zemi.



Od ledna v americkém okrese Snohomish County testuje dodávky malým, tank připomínajícím vozítkem (více v článku VIDEO: Bez řidiče od skladu až k domu. Amazon testuje robotí vozítka). Dovážku drony však firma prozatím testovala jen v Británii. Tam v roce 2016 proběhlo i první doručení zboží přes službu Prime Air. Design dronu se však od té doby několikrát značně změnil.



Je však možné, že se Amazon nestane první velkou firmou, která přes drony doručuje. V australské Canbeře totiž mají hned po schválení Australským úřadem pro bezpečnost civilního letectví začít létat drony konkurenčního konglomerátu Alphabet. Do toho spadá i technologický gigant Google. „Závod“ Amazonu s tímto konkurentem tak možná Amazon nevyhraje.

Amazon ukázal nový dron pro doručování zboží: