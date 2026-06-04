Nová prodejna má 280 metrů čtverečních a otevře se v pátek 5. června od 9 do 21 hodin. Do neděle firma chystá slevové akce a doprovodný program ve spolupráci se značkami skupiny L’Oréal.
V novém oddělení kosmetiky bude asi 40 značek a kolem 2 500 produktů k vyzkoušení i okamžitému nákupu. V nabídce budou například Lancôme, Biotherm, Estée Lauder, Dr. Jart+, Clinique, Kérastase, Mugler, Viktor & Rolf, Dermalogica, Collistar, Nuxe, Omorovicza nebo Juvena.
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„Novým konceptem chceme zákazníkům nabídnout prostor, kde si mohou kosmetiku vyzkoušet, objevit nové značky a dopřát si chvíli pro sebe,“ uvedla PR manažerka Alzy Eliška Čeřovská s tím, že na webu a v aplikaci má Alza přes 22 tisíc kosmetických produktů od zhruba 900 značek.
„Propojení světa kosmetiky a online prostředí nám umožňuje nabídnout zákazníkům mimořádně široký sortiment, který by se do běžné prodejny ani nevešel,“ dodala Čeřovská.
Bratislava padla jako místo pro nový beauty koncept proto, že jde o showroom v moderním obchodním centru s vysokou návštěvností. Pro tento typ prodejny je to vhodná lokalita. V Česku zatím podobný showroom v obchodním domě není.
„V nové prodejně si zákazníci si mohou dopřát prémiové značky, profesionální poradenství i komfort služeb, na které jsou u Alzy zvyklí,“ uvedl místopředseda představenstva Alzy Petr Bena.
Firma sází na širší nabídku a doručení
Alza chce v segmentu kosmetiky konkurovat hlavně širokou nabídkou, rychlým doručením a dostupností produktů. Podle firmy patří mezi nejžádanější segmenty doplňky stravy, parfémy, dermokosmetika, profesionální vlasová péče a specializované produkty.
Firma zároveň uvádí, že u prémiové kosmetiky, péče o pleť a parfémů je průměrná hodnota objednávky zhruba trojnásobná oproti běžné drogerii. Také značky podle ní reagují na rostoucí zájem zákazníků. L’Oréal proto rozšiřuje distribuční kanály i prostřednictvím Alzy.
„Jako světová kosmetická jednička neustále hledáme nové cesty, jak zákazníkům zprostředkovat ještě lepší zážitek ze všech oblastí krásy. Uvedení kategorie luxusní kosmetiky na Alze doprovázené otevřením vůbec prvního Alza Prestige Beauty Store představuje velmi významný krok vpřed,“ uvedla Evelin Majoros, generální manažerka L’Oréal Luxe pro Česko, Slovensko a Maďarsko.