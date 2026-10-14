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Cesta šperku. Jeden klenotník brousí, druhý leští, třetí zasazuje diamanty

František Strnad
  14:30
Než se prsten, náušnice nebo medailon dostane do vitríny, vystřídá se nad ním několik párů rukou. V pražském klenotnickém ateliéru ALO diamonds má každý svou specializaci: někdo opracovává zlato, jiný vybírá diamanty a drahokamy, další je ručně zasazuje, a nakonec přichází na řadu finální leštění. Cesta mezi jednotlivými stanovišti zároveň ukazuje, jak se za tři desetiletí proměnilo zázemí značky, která začínala podnikáním jednoho klenotníka.

„Šperk se v ateliéru postupně přesouvá mezi jednotlivými pracovišti. Každé představuje jinou disciplínu a zároveň jiný typ zkušenosti.“ popisuje vznik šperku Ivo Weber, výrobní ředitel a jednatel ALO diamonds.

U specializovaných zlatníků, kterým se hantýrkou říká smirkaři, se opracovává povrch zlata, odstraňují se drobné nerovnosti a šperk se připravuje pro další fáze. O několik stolů dál už leží místo nástrojů k opracování zlata přihrádky s diamanty a drahokamy. Kamenářky je vybírají a třídí tak, aby kameny použité v jednom šperku odpovídaly velikostí, odstínem i kvalitou. To, co později působí jako souvislá řada drobných diamantů, je výsledkem výběru jednotlivých kamenů.

Pak šperk putuje k zasazovačům kamenů. Vedle drobných nástrojů mají na pracovních stolech mikroskopy. Pracuje se totiž s přesností na desetiny milimetru.

Ještě než se diamant nebo drahokam dostane na své místo, musí zasazovač upravit otvor ve zlatě podle jeho konkrétní velikosti a tvaru. Lůžko postupně opracovává tak, aby do něj kámen skutečně přesně zapadl. Teprve potom jej může upevnit. Pod mikroskopem kontroluje jeho polohu i nejmenší detaily uchycení.

Výroba šperků ALO diamonds.
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„U takhle jemné práce rozhodují desetiny milimetru. Zasazovač musí mít jistou ruku a zároveň cit pro materiál, protože pracuje současně s drahokamem i se zlatem. A důležité je, že se u nás nic nelepí – každý kámen drží díky přesné ruční práci,“ vysvětluje Ivo Weber, výrobní ředitel a jednatel ALO diamonds.

Způsob zasazení ovlivňuje nejen vzhled, ale také životnost šperku. Po něm proto následují další dokončovací práce, leštění a kontrola. Teprve potom dostává zlato finální povrch a šperk podobu, ve které může zamířit do prodejny.

Zručnost se počítá na roky

Rozdělení práce mezi specialisty není jen otázkou organizace výroby. Za pohybem ruky, který může zvenčí vypadat jednoduše, jsou roky praxe a množství šperků, které člověku projdou rukama.

„V klenotnictví se zručnost nedá urychlit. Můžete znát pracovní postup, ale cit pro materiál a jistotu v ruce získáte až zkušeností. Proto máme jednotlivé profese rozdělené – člověk, který se dlouhodobě věnuje jedné disciplíně, ji dokáže ovládat do nejmenšího detailu,“ říká Ivo Weber, výrobní ředitel a jednatel ALO diamonds.

Klenotník musí vědět, jak se zlato při práci zachová, jakou sílu může použít a kde už by mohl poškodit materiál nebo kámen. U některých specialistů se proto zkušenost počítá na desetiletí.

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Každý kus se navíc posuzuje samostatně. Jinou práci vyžaduje jemný prsten osazený řadou drobných diamantů, jinou šperk s výrazným smaragdem nebo safírem. Technologie v ateliéru slouží především k přesnosti přípravy a kontroly. Mikroskop u zasazovače je dobrým příkladem: řemeslníka nenahrazuje, pouze mu umožňuje bezpečně pracovat s detailem menším než jeden milimetr.

Vlastní charakter může mít dokonce i použité zlato. V ALO diamonds si připravují vlastní odstíny jeho slitin podle toho, jakou barvu potřebuje konkrétní design. Výsledný vzhled tak nezačíná až u tvaru šperku nebo výběru diamantu, ale už u samotného materiálu.

Z živnostníka vyrostl velký klenotnický ateliér

Dnešní provoz má jiné měřítko než podnikání, se kterým Alojz Ryšavý, majitel a zakladatel značky ALO diamonds, před třiceti lety začínal. Jako živnostník vytvářel zakázkové šperky a první vlastní kolekce. S přibývajícími objednávkami přicházeli další klenotníci a postupně se rozšiřovala výroba i specializace jednotlivých profesí.

Z byznysového pohledu je právě tato proměna jedním z podstatných momentů vývoje firmy. Z práce jednoho člověka vznikl systém, ve kterém na sebe navazuje vlastní design a vývoj, výběr materiálu, specializovaný klenotnický ateliér a nakonec také vlastní obchodní síť.

Dnes se designu a vývoji napříč značkami věnuje zhruba deset lidí a celá obchodní síť čítá přibližně třicet prodejen. Ročně se napříč značkami prodá zhruba 25 až 30 tisíc šperků. Růst tedy není patrný jen na počtu obchodů, ale také na tom, kolik různých odborností se dnes musí propojit, než vznikne výsledný kus.

Výroba přitom nezačíná až u pracovních stolů v Praze. Diamanty a drahokamy ALO diamonds vybírá z ověřených zdrojů v různých částech světa. Opály pocházejí z Austrálie, rubíny z Barmy, perly z Japonska a Tahiti nebo smaragdy z Kolumbie.

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Výběr materiálu je úzce propojený s designem. U mimořádného drahokamu může být prvním krokem právě konkrétní kámen a návrh vzniká až kolem něj. U kolekcí je postup opačný: nejprve vznikne design a následně se vybírají diamanty a drahokamy, které mu odpovídají.

Pro firmu znamená vlastní zkušenost s výběrem materiálu také větší kontrolu nad tím, co do ateliéru skutečně vstupuje. Stejná logika pokračuje ve výrobě, kde jeden kus prochází několika kontrolovanými kroky, a nakonec i při samotném prodeji.

Současnou podobu práce ateliéru dobře ukazují medailony ALO diamonds. Zadáním bylo vytvořit šperk vhodný pro běžné nošení, který může fungovat samostatně i ve vrstvení s dalšími řetízky. Z původního konceptu se postupně rozvinula širší řada a desítky dalších variant.

Zdánlivě jednoduchý tvar přitom skrývá řadu rozhodnutí. Řeší se proporce, povrch, odstín zlata, rozmístění diamantů či drahokamů i jejich zasazení. U některých variant pracuje design s kombinací barev a struktur zlata, u jiných přebírají hlavní roli samotné kameny.

I když vzniká více kusů stejného designu, každý medailon musí projít jednotlivými specialisty. Zlato je potřeba opracovat, vybrat odpovídající kameny, každý z nich ručně zasadit a celý šperk nakonec vyleštit a zkontrolovat.

Právě na cestě jednoho takového šperku je proměna ALO diamonds za tři desetiletí vidět nejlépe. Z práce jednoho živnostníka vznikl klenotnický dům, kde se na výsledku podílí celý tým specialistů. Každý má na starosti jinou část, ale na hotovém šperku musí všechny jejich kroky fungovat jako jeden celek.

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