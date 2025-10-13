Allwyn a OPAP se spojují, vzniká druhý největší obchodovaný provozovatel loterií

Transakce, která je významným milníkem ve vývoji obou společností, spojí dva přední provozovatele her. Vznikne tak druhá největší obchodovaná společnost v odvětví her a zábavy na světě, s několika diverzifikovanými, rychle rostoucími a vedoucími tržními pozicemi v Evropě, ve Spojených státech a na dalších mezinárodních trzích.
Transakce navazuje na stávající úspěšné partnerství společností OPAP a Allwyn, které započalo v roce 2013, kdy KKCG, akcionář s kontrolním podílem ve společnosti Allwyn, poprvé investoval do společnosti OPAP. Allwyn v současné době vlastní 51,78 % společnosti OPAP.
„Oznámení nově definuje celé odvětví. Investoři teď mají jedinečnou příležitost stát se součástí dynamické společnosti, která formuje budoucnost zábavy. Spojení síly a rozsahu těchto miliardových byznysů, jejich obrovská klientská základna a pokračující investice společnosti Allwyn do technologií a obsahu urychlí inovace a podpoří výrazný mezinárodní růst,“ uvedl Karel Komárek, zakladatel a předseda představenstva Allwyn a KKCG Group.
Transakce umožní akcionářům těžit z výhod kombinované společnosti, včetně růstu, rozšíření rozsahu, diverzifikace, digitalizace, přístupu k nejnovějším technologiím i širšího celosvětového povědomí o značce.
Z pohledu společnosti Allwyn jde o významný krok k dosažení cíle stát se přední globální společností na poli zábavy a her.
Po dokončení transakce bude kombinovaná společnost dále obchodovaná na hlavním trhu athénské burzy, kde by se měla stát jednou z největších společností měřeno tržní kapitalizací. Záměrem Allwynu je vstoupit do budoucna i na londýnskou či newyorskou burzu.
„Vynikající finanční charakteristiky kombinované společnosti budou i nadále zajišťovat významné a stabilní dividendy pro naše akcionáře a současně umožní další investice do rozvoje společnosti a do akvizic, které budou přinášet další hodnotu a urychlí náš růst,“ dodal Pavel Mucha, finanční ředitel společnosti OPAP.