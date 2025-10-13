Allwyn a OPAP se spojují, vzniká druhý největší obchodovaný provozovatel loterií

Autor:
  12:35
Společnosti Allwyn International a OPAP oznámily, že jejich představenstva schválila kombinaci společností formou výměny akcií. Ta oceňuje nově vzniklou společnost na hodnotu vlastního kapitálu ve výši 16 miliard eur. Kombinovaná společnost se přejmenuje na Allwyn.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Transakce, která je významným milníkem ve vývoji obou společností, spojí dva přední provozovatele her. Vznikne tak druhá největší obchodovaná společnost v odvětví her a zábavy na světě, s několika diverzifikovanými, rychle rostoucími a vedoucími tržními pozicemi v Evropě, ve Spojených státech a na dalších mezinárodních trzích.

Transakce navazuje na stávající úspěšné partnerství společností OPAP a Allwyn, které započalo v roce 2013, kdy KKCG, akcionář s kontrolním podílem ve společnosti Allwyn, poprvé investoval do společnosti OPAP. Allwyn v současné době vlastní 51,78 % společnosti OPAP.

Co je Allwyn? Druhý nejbohatší Čech posílá jméno Sazka do historie

„Oznámení nově definuje celé odvětví. Investoři teď mají jedinečnou příležitost stát se součástí dynamické společnosti, která formuje budoucnost zábavy. Spojení síly a rozsahu těchto miliardových byznysů, jejich obrovská klientská základna a pokračující investice společnosti Allwyn do technologií a obsahu urychlí inovace a podpoří výrazný mezinárodní růst,“ uvedl Karel Komárek, zakladatel a předseda představenstva Allwyn a KKCG Group.

Transakce umožní akcionářům těžit z výhod kombinované společnosti, včetně růstu, rozšíření rozsahu, diverzifikace, digitalizace, přístupu k nejnovějším technologiím i širšího celosvětového povědomí o značce.

Z pohledu společnosti Allwyn jde o významný krok k dosažení cíle stát se přední globální společností na poli zábavy a her.

Název Sazka skončí: historie, rekordní výhry a fenomén, který baví Česko skoro 70 let

Po dokončení transakce bude kombinovaná společnost dále obchodovaná na hlavním trhu athénské burzy, kde by se měla stát jednou z největších společností měřeno tržní kapitalizací. Záměrem Allwynu je vstoupit do budoucna i na londýnskou či newyorskou burzu.

„Vynikající finanční charakteristiky kombinované společnosti budou i nadále zajišťovat významné a stabilní dividendy pro naše akcionáře a současně umožní další investice do rozvoje společnosti a do akvizic, které budou přinášet další hodnotu a urychlí náš růst,“ dodal Pavel Mucha, finanční ředitel společnosti OPAP.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Jako ve Válce skladů, ale po česku. V Praze odstartovala loterie ztracených zásilek

Sluchátka, chytré hodinky, nebo taky třeba nepadnoucí obyčejné tričko. Balíčková „loterie“, při níž zákazníci nakupují naslepo ztracené zásilky z e-shopů, dorazila do Prahy. První zájemci obléhali...

Peníze na dálnice došly, přiznal ministr Kupka. Sehnat si je má nová vláda

Premium

Třináctimiliardová zakázka na výstavbu dálnice mezi Jaroměří a Trutnovem, železniční trať z pražské Ruzyně do Kladna nebo dálniční úsek mezi Úlibicemi a Hořicemi na Jičínsku. To jsou podle šéfa ANO...

Ať platí bohatí, zní z Francie. Sociální Evropa se může stát brzy minulostí

Desítky let se Evropané hlavně v západních státech těšili z poměrně vysoké kvality života, který zastřešoval štědrý systém sociálního zabezpečení, relativně vysoké důchody, dostupné školství i mnohde...

Elektronická evidence tržeb se vrací. Nová verze slibuje méně byrokracie

Pravděpodobná nová ministryně financí Alena Schillerová plánuje znovu oživit projekt elektronické evidence tržeb. Po dvou letech, kdy v Česku EET nefungovalo, se nyní chystá jeho modernizovaná verze,...

Allwyn a OPAP se spojují, vzniká druhý největší obchodovaný provozovatel loterií

Společnosti Allwyn International a OPAP oznámily, že jejich představenstva schválila kombinaci společností formou výměny akcií. Ta oceňuje nově vzniklou společnost na hodnotu vlastního kapitálu ve...

13. října 2025  12:35

Nobelovu cenu za ekonomii získala trojice vědců, zkoumali růst i úpadek firem

Nobelovu cenu za ekonomii si letos, stejně jako loni, odnesla trojice vědců. Výbor pro ekonomické vědy ocenil americko-izraelského historika Joela Mokyra za výzkum přínosu technologií pro udržitelný...

13. října 2025  11:54

Roztříštěné evropské dotace růstu ekonomiky Česka nepomáhají, říká NKÚ

Evropské dotace často směřují do desetitisíců malých projektů, které jsou z pohledu národního hospodářství zbytné. Nepřinášejí přidanou hodnotu a nemají dostatečnou schopnost směrovat českou...

13. října 2025  11:37

Naše zdravotnictví je na vysoké úrovni, ale musí se změnit, shodují se experti

Vysíláme

Do českého zdravotnictví proudí stovky miliard korun ročně, systém je však pod tlakem stárnoucí populace, nedostatku personálu a pomalé digitalizace. O palčivých výzvách a možných řešeních debatovali...

13. října 2025

Čína se obejde i bez amerického trhu, její export vzrostl nejvíce za půl roku

Růst čínského exportu v září dosáhl nejprudšího tempa za půl roku, čínským výrobcům se totiž daří nacházet odběratele na trzích mimo Spojené státy. Export se v září meziročně zvýšil o 8,3 procenta po...

13. října 2025  9:51

Hypotéky pod tlakem. Češi se obávají rostoucích úrokových sazeb i refixace

Refixace hypotéky bude pro tisíce Čechů znamenat pravděpodobně nárůst úrokové sazby a tím i měsíčních splátek. Podle průzkumu České bankovní asociace (ČBA) tak přibývá těch, kde se obávají, zda...

13. října 2025

Válka na Ukrajině změnila výcvikové osnovy pilotů, říká ředitel LOM Praha

Premium

Bojoví piloti se učí zvykat si na prostředí plné dronů. Právě zkušenost s nimi a důraz na kvalitu komunikace jsou hlavním poučením z probíhajícího válečného konfliktu, říká ředitel LOM Praha Jiří...

13. října 2025

Kuchař nabízí nejdražší hamburger na světě. Vyžaduje smlouvu o mlčenlivosti

Bosco Castro alias BdeVikingo je španělský kuchař, influencer a majitel luxusního restaurantu nedaleko Barcelony. Nyní přišel s nabídkou, v jejímž rámci nabízí vybraným zákazníkům hamburger, který...

12. října 2025

Zemědělství může spasit „kvetoucí poušť“. Malá rostlina odolá suchu i výkyvu teplot

Na nejsušší poušti světa Atacama v Chile vědci zkoumají malou odolnou rostlinu. Mohla by totiž ukrývat genetické informace, které by mohly pomoci zemědělským plodinám odolávat v sušších podmínkách...

12. října 2025  16:19

Hi-tech už míří i do stájí. Krávy mění své zvonce za chytré obojky

Chytré technologie začínají ovládat i svět zemědělství. V USA i jinde ve světě se stále více rozmáhají chytré obojky pro krávy, které hlídají jejich zdravotní stav. Na trhu jsou sice již od roku...

12. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Trump rozpoutal špagetovou válku. Italští výrobci těstovin se děsí budoucnosti

Italské výrobce těstovin zasáhla nová hrozba ze strany amerického prezidenta Trumpa. Ten na jejich výrobky plánuje uvalit 92procentní cla. Krok pro některé výrobce představuje osudový úder. Itálie se...

12. října 2025

Ať platí bohatí, zní z Francie. Sociální Evropa se může stát brzy minulostí

Desítky let se Evropané hlavně v západních státech těšili z poměrně vysoké kvality života, který zastřešoval štědrý systém sociálního zabezpečení, relativně vysoké důchody, dostupné školství i mnohde...

12. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.